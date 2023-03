Partenariat canadien pour une agriculture durable : Québec Vert applaudit la bonification des enveloppes dédiées aux initiatives stratégiques





SAINT-HYACINTHE, QC, le 30 mars 2023 /CNW/ - Québec Vert accueille favorablement l'annonce des deux paliers de gouvernement d'investir davantage dans l'agriculture durable et l'adoption de bonnes pratiques environnementales dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Les entreprises du secteur de l'horticulture ornementale, environnementale et nourricière que représente Québec Vert travaillent depuis plusieurs années à réduire leur empreinte environnementale par l'adoption et l'amélioration de pratiques respectueuses de l'environnement. Par conséquent, la Fédération accueille favorablement tout programme ou investissement gouvernemental qui vise à favoriser l'adoption de pratiques durables. Québec Vert espère par ailleurs que les programmes développés dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable seront adaptés aux besoins du secteur et à ses particularités, notamment en ce qui a trait à la durée des cycles de production des végétaux qui peuvent s'étaler sur plusieurs années.

Québec Vert souhaite également rappeler que le secteur de l'horticulture ornementale, nourricière et environnementale, composante à part entière de l'agriculture, est un partenaire de choix dans la mise en place de pratiques agroenvironnementales. En effet, une utilisation et des aménagements judicieux de végétaux produits au Québec contribuent de différentes façons à améliorer la santé et la conservation des sols, à diminuer les coûts énergétiques et à lutter contre les changements climatiques.

« Québec Vert salue la volonté des deux paliers de gouvernement d'investir davantage pour encourager la transition durable du secteur agricole en encourageant l'adoption de bonnes pratiques agroenvironnementales. Les végétaux contribuent à accroître la qualité de l'environnement : ils assainissent l'air, l'eau et le sol, favorisent une meilleure gestion des eaux pluviales, diminuent l'érosion des sols et protègent la biodiversité. Rappelons d'ailleurs que les bandes riveraines sont de plus en plus implantées en milieu agricole et qu'elles sont un bon exemple de l'apport essentiel des végétaux et de l'horticulture ornementale, environnementale et nourricière dans l'adoption et le développement de meilleures pratiques en milieu agricole ».

M. Philippe Caissie, président de Québec Vert

Québec Vert est une fédération composée de 12 associations d'entreprises et de professionnels oeuvrant en horticulture ornementale, nourricière et environnementale. Porte-parole de la communauté du végétal et du paysage, sa mission est de représenter et de promouvoir le secteur de l'horticulture ornementale, nourricière et environnementale et en favoriser la croissance dans une perspective de développement durable.

