Blue Ocean Smart System dévoile des produits basés sur des chiplets propulsés par des processeurs haute performance de VeriSilicon

VeriSilicon (688521.SH) a annoncé aujourd'hui que Blue Ocean Smart System, une société de conception de chiplets et de systèmes sur puce (SsP) pour l'IA, a déployé des puces IA haute performance dotées d'une architecture de chiplet évolutive alimentée par de multiples processeurs de VeriSilicon, dont le processeur graphique universel (GPGPU) CC8400, le processeur de réseau neuronal (NPU) VIP9400 et l'unité de processeur vidéo (VPU) VC8000D. Les produits à base de chiplets de Blue Ocean visent à répondre aux besoins des applications des centres de données, de l'informatique haute performance et de l'automobile.

Le GPGPU CC8400 hautement évolutif de VeriSilicon offre une polyvalence et une performance exceptionnelles, il prend en charge la virgule flottante 16 bits demi-précision et la virgule flottante 32 bits pleine précision, et offre une précision des données en virgule fixe en 8 bits, 16 bits et 32 bits. Il fournit de robustes capacités de calcul avec un espace et une consommation électrique optimisés. Avec la prise en charge de modèles de transformateurs, le NPU VIP9400 de VeriSilicon offre des capacités d'IA puissantes et performantes pour les applications des centres de données et automobiles. De plus, la VPU multi-format VC8000D à débit élevé de VeriSilicon peut être utilisée pour l'analyse vidéo.

Les plateformes de calcul haute performance, d'IA et informatiques ciblées de Blue Ocean desservent davantage de secteurs et de clients avec un jeu extensible de circuits intégrés de chiplets, qui sont universellement programmables pour prendre en charge des produits utilisables de la périphérie jusqu'au Cloud. Tirant parti de l'architecture d'avant-garde et des technologies BxLink brevetées de Blue Ocean, la société intègre sa microarchitecture innovante, son matériel et son environnement de développement logiciel pour fournir des solutions entièrement évolutives qui améliorent grandement la compétitivité des produits des clients, réduisent les coûts de développement des produits et raccourcissent les cycles de développement pour les marchés axés sur la formation IA, la production d'inférences, le calcul de haute précision, le traitement d'image à grande échelle, la dynamique des fluides, la science climatique, la conduite autonome, la robotique avancée et la biomédecine. Avec leur architecture de chiplet, les produits de Blue Ocean peuvent couvrir un large éventail de segments de marché, des applications Edge IA à consommation électrique réduite avec solutions Bx100 aux systèmes d'informatique haute performance sur le Cloud avec solutions Bx400 et Bx800.

John Rowland, président de Blue Ocean, a déclaré : « La demande pour l'informatique haute performance dans les applications des centres de données et automobiles connaît une augmentation rapide. La large gamme de processeurs haute performance de VeriSilicon et son expertise dans la mise en oeuvre de puces en font un excellent partenaire pour nos déploiements de produits à base de chiplets. Les récentes avancées dans les applications d'IA, comme ChatGPT, ont alimenté la demande pour davantage d'informatique GPGPU et NPU. Grâce à l'architecture système innovante, basée sur des chiplets, nous pouvons proposer à nos clients un certain nombre de fonctionnalités uniques et de solutions compétitives. Le succès des livraisons de la gamme de puces Bx de Blue Ocean sur le marché l'an dernier a prouvé ce point. »

Wei-Jin Dai, vice-président exécutif et directeur général du département PI chez VeriSilicon, a déclaré : « Nous sommes honorés de nous associer avec Blue Ocean, un leader du secteur, pour réaliser le concept de chiplet sur silicium, afin de répondre aux besoins des segments de marché des centres de données et de l'automobile. Blue Ocean est au premier plan de la fourniture de solutions de chiplets sur silicium, et nous sommes fiers d'unir nos forces aux siennes. La gamme de PI de chiplets de VeriSilicon est développée sur la base de nos processeurs haute performance, incluant les technologies GPGPU, NPU et VPU qui ont été déployées dans de multiples générations de produits de centres de données. Notre VPU est déjà utilisé dans 12 des 20 plus importantes plateformes Cloud au monde. Le développement d'interfaces puce à puce UCIe et BOW évoluant et la baisse des coûts des boîtiers de chiplets accéléreront l'utilisation des chiplets pour des fonctions complexes. »

À propos de Blue Ocean

Blue Ocean Smart System est une entreprise en démarrage leader dans le secteur des semi-conducteurs pour SsP destinés à l'intelligence artificielle (IA). Blue Ocean est bien positionnée pour saisir la croissance massive de la demande pour les puces de traitement IA à travers le monde et se différentie avec une architecture de chiplet hautement évolutive pour produire une architecture unique pouvant couvrir les quatre cas d'utilisation (Cloud, Edge, formation, inférence). Blue Ocean est la première société au monde à concevoir et assembler deux types de puces IA, un GPGPU et une NPU, en même temps avec une architecture de chiplet universelle et évolutive. Blue Ocean a développé une technologie clé avec architecture de chiplet, est à l'avant-garde avec ses capacités de conception et s'est engagée à développer des puces pour le Cloud et Edge capables de solutionner des problèmes pratiques dans l'industrie. Actuellement, la puce GPGPU de chiplet 12 nm de première génération, BlueFin, et la puce NPU, BlueDanio, sont disponibles pour les clients en même temps. Pour plus d'informations : http://www.blueoceansmart.com

À propos de VeriSilicon

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (VeriSilicon, 688521.SH) s'engage à fournir à ses clients des services de silicium complets personnalisés, à guichet unique et basés sur une plate-forme, ainsi que des services de licence de PI pour semi-conducteurs tirant parti de sa PI interne pour les semi-conducteurs. Dans le cadre de son business model unique de type SiPaaS (plateforme de silicium en tant que service), dépendant du portefeuille de PI complet, VeriSilicon peut créer dans un délai très court des produits en silicium, de la définition au test et à l'encapsulation. La société fournit également des produits alternatifs aux semi-conducteurs, haute performance et rentables, aux fournisseurs sans usine, IDM, fournisseurs de systèmes (OEM/ODM), grandes entreprises Internet et prestataires de services Cloud, etc. Les activités de VeriSilicon couvrent l'électronique grand public, l'électronique automobile, les ordinateurs et périphériques, l'industrie, le traitement de données, l'Internet des Objets et d'autres applications.

VeriSilicon présente une variété de solutions sur silicium personnalisées, y compris la vidéo haute définition, l'audio et la voix haute définition, l'infodivertissement embarqué, la vidéosurveillance, la connectivité IdO, les dispositifs portables intelligents, les processeurs d'applications haut de gamme, l'accélération du transcodage vidéo, le traitement de pixels intelligent, etc. De plus, VeriSilicon possède six catégories de propriété intellectuelle (PI) maison pour les processeurs, à savoir la PI pour les processeurs graphiques, la PI pour les unités de traitement neuronal, la PI pour les unités de traitement vidéo, la PI pour les processeurs de traitement du signal, la PI pour les processeurs de signal d'image et la PI pour les processeurs d'affichage, ainsi que plus de 1 500 PI pour les signaux analogiques et mixtes et PI pour les radiofréquences.

Fondée en 2001 et basée à Shanghai (Chine), VeriSilicon dispose de sept centres de conception et de R&D en Chine et aux États-Unis, ainsi que 11 bureaux de vente et de service client à travers le monde. VeriSilicon compte actuellement plus de 1 300 employés.

