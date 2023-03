La science derrière le hockey au coeur de la nouvelle exposition du Centre des sciences de Montréal





Du 7 avril au 10 septembre 2023, la nouvelle exposition vedette Hockey : plus rapide que jamais, présentée par Tim Hortons , débarque au Centre des sciences de Montréal pour toute la famille.





, débarque au Centre des sciences de Montréal pour toute la famille. Plus de 30 modules interactifs qui mèneront les visiteurs à jouer différents rôles : arbitre, conducteur de Zamboni et joueur de hockey.





Un vestiaire qui présente une dizaine de joueurs étoiles du hockey.





Plusieurs extraits d'archives et de films documentaires sur le hockey présentés dans le cadre d'une collaboration avec l'ONF.





Première exposition interactive alliant science, technologie, innovation et histoire du hockey sur glace au Québec. Une exposition d'envergure internationale qui est soutenue par la LNH, la NHLPA, CCM et Zamboni.





En tournée nord-américaine, l'exposition a jusqu'à maintenant ravi le public à Seattle , Saint-Louis et Calgary .





MONTRÉAL, le 30 mars 2023 /CNW/ - Du 7 avril au 10 septembre 2023, l'action se transporte de la glace vers le Centre des sciences de Montréal avec la nouvelle exposition vedette Hockey : plus rapide que jamais. Les adeptes autant que les néophytes découvriront le hockey sous de nouveaux angles pour mieux comprendre ce sport national.

Une trentaine de jeux interactifs pour toute la famille

Première exposition interactive qui allie la science, la technologie, l'innovation et l'histoire en lien avec le hockey sur glace, l'exposition Hockey : plus rapide que jamais fera découvrir aux petits et aux grands les secrets bien gardés du hockey.

Avec cette nouvelle exposition, les visiteurs partiront à la découverte de l'univers du hockey dans un parcours qui leur fera découvrir pourquoi notre sport national est l'un des plus rapides au monde. Au menu : vestiaire des étoiles, Zamboni pour se mettre dans la peau du conducteur, équipement historique et moderne, corridor pour ressentir l'engouement des joueurs avant d'entrer sur la glace, un Lab Hockey pour tester ses performances et plus encore!

Le hockey : une ferveur nationale

Le hockey est bien ancré dans notre culture canadienne, mais d'où vient cet amour profond pour ce sport? Cette nouvelle exposition, conçue conjointement par l'équipe du Centre des sciences de Montréal et le producteur Flying Fish, permet de mieux comprendre les origines du hockey et son évolution au fil des années.

Au-delà du sport tel que nous le connaissons aujourd'hui, l'exposition nous permet de découvrir son évolution au fil des décennies, et particulièrement du point de vue de l'innovation technologique. En embarquant dans cette exposition, vous découvrirez que la première partie de hockey officielle s'est jouée à Montréal et que les tout premiers bâtons de hockey étaient confectionnés par les Micmacs, peuple autochtone de la région atlantique et dont certaines de ses nations sont situées dans la péninsule gaspésienne du Québec.

Après avoir complété une échappée à travers les huit zones de l'exposition, tous les membres de la famille seront en mesure de répondre aux questions suivantes :

Qu'est-ce qui permet d'avoir un bon lancé frappé?

Pourquoi le casque de hockey est votre meilleur allié?

En quoi étaient faits les premiers bâtons de hockey et les premières rondelles?

De quoi avait l'air la première coupe Stanley?

Pourquoi la Zamboni permet-elle de resurfacer la glace? Quelles sont les conditions idéales pour avoir la meilleure glace de hockey?

Pourquoi l'équipement de hockey est-il odorant après un match?

« Après des arrêts ailleurs au Canada et aux États-Unis, c'est avec enthousiasme que nous accueillons Hockey: plus rapide que jamais, une exposition à laquelle nous sommes fiers d'avoir contribué. Je suis convaincue qu'elle saura ravir tous les visiteurs, tant les sportifs de labo que les scientifiques des arénas, jeunes athlètes et experts de statistiques sportives. D'autant que les contenus font la démonstration de l'apport immense des chercheurs et experts québécois dans le développement scientifique et technique du hockey, une contribution essentielle au rayonnement de notre sport national dans le monde. »

-- Cybèle Robichaud, directrice du Centre des sciences de Montréal

« Chez Tim Hortons, le hockey fait partie de notre ADN et est à la base de notre implication dans des milliers de communautés au pays. Depuis la création de la première équipe de Hockey Timbits en 1982, à Riverview (N.-B.), Tim soutient le hockey juvénile partout au pays grâce à son programme de Hockey Timbits. Chaque saison, le Hockey Timbits soutient plus de 100 000 jeunes au Canada en leur offrant l'occasion d'apprendre un nouveau sport, de nouer des amitiés, de s'amuser et de profiter de leur enfance dans un milieu accueillant et inclusif.

Tim Hortons a aussi aidé d'innombrables Canadiennes et Canadiens à réaliser leur rêve de jouer au hockey grâce à d'autres initiatives, comme son soutien aux équipes nationales de parahockey du Canada et aux athlètes des Olympiques spéciaux, ainsi qu'au programme Hockey pour elle. Tim Hortons a récemment lancé une nouvelle plateforme pour la diversité, l'égalité et l'inclusion au hockey, Ensemble, faisons bouger les choses, afin que notre sport national soit plus accueillant et inclusif. »

-- Mathieu St-Cyr, Gestionnaire Principal, Marketing Régional,

province du Québec - Marque TIM HORTONS®

Le hockey et sa science n'auront plus de secrets pour vous après avoir visité cette nouvelle exposition! Prêts à devenir des experts de notre sport national?

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 450 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié à la science et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible à tous, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires majeurs sont Amazon Web Services, Volvo, Énergir, The Beat 92.5 et La Presse.

L'exposition Hockey, plus rapide que jamais a été produite par Flying Fish, en collaboration avec le Centre des sciences de Montréal, soutenue par la LNH et l'AJLNH.

