/R E P R I S E -- Habitation - Il est inconcevable de maintenir le statu quo, soutient l'UMQ/

MONTREAL, le 29 mars 2023 /CNW/ - À l'occasion de la rencontre du Comité sur l'habitation de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), qui s'est tenue aujourd'hui, les élues et élus municipaux souhaitent dénoncer avec vigueur les mesures insuffisantes pour mettre un terme à la crise du logement qui perdure dans l'ensemble des régions du Québec et qui a des répercussions importantes sur les familles, notamment celles à faible revenu.

« Alors que la crise du logement ne cesse de s'aggraver partout au Québec, et que le 1er juillet arrive à grands pas, il est inconcevable de maintenir le statu quo. Il est urgent de se mettre en mode résultat avec les acteurs du milieu et le gouvernement du Québec. Les élues et élus municipaux sont engagés plus que jamais. Il faut être à l'écoute des réalités du terrain. Par exemple, en s'attaquant plus sérieusement à l'application de la Loi sur l'hébergement touristique, comme le demande l'UMQ depuis 2020, ce sont des milliers de logements de type Airbnb qui auraient pu être remis sur le marché de l'habitation beaucoup plus tôt », a déclaré monsieur Guillaume Tremblay, deuxième vice-président de l'UMQ, président du Comité sur l'habitation de l'Union et maire de Mascouche.

Dans le cadre de ses demandes prébudgétaires, l'UMQ avait réclamé que le gouvernement du Québec devance le versement du 1,8 milliard de dollars promis à l'automne dernier dans le cadre de la campagne électorale pour la construction de 11 700 logements sociaux et abordables. Dans son budget 2023-2024, le gouvernement a plutôt annoncé un investissement de 650 millions de dollars sur six ans pour compléter la livraison de 5 250 logements et assurer le maintien du parc existant.

Au cours des prochaines semaines, l'Union proposera des actions ciblées et documentées pour optimiser les programmes en logement social et abordable.

