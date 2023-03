Révolutionner la santé cutanée : BeautyHealth lance l'équipement connecté Hydrafacial Syndeo en Europe et en Asie





The Beauty Health Company (NASDAQ: SKIN), et sa marque phare Hydrafacial, ont annoncé aujourd'hui le lancement international d'Hydrafacialtm Syndeotm, l'équipement connecté primé de nouvelle génération. Cette expansion amène Syndeo en Europe et en Asie, après les débuts réussis de l'appareil aux États-Unis en mars 2022 et une première année de ventes en plein essor.

Syndeo, qui signifie connecté en grec, élève chaque traitement en combinant les résultats inégalés de la technologie brevetée Vortex-Fusion® d'Hydrafacial avec une expérience numérique. Grâce à une interface connectée, les parternaires Hydrafacial® peuvent enregistrer de manière transparente chaque traitement, le personnaliser en fonction des besoins et des préférences de chaque client et accéder à des conseils de protocole à l'écran, le tout grâce à des fonctions de contrôle gestuel sans contact qui créent un environnement plus hygiénique.

« Nous sommes absolument ravis de présenter Syndeo à notre communauté internationale Hydrafacial. Il s'agit d'une véritable révolution de la la santé cutanée, permettant à chaque fournisseur et client d'être connecté et à chaque traitement Hydrafacial d'être bien plus personnalisé », déclare Andrew Stanleick, président et CEO de BeautyHealth.

Le logiciel de Syndeo a la capacité de stocker en temps réel les préférences des clients et l'historique des traitements entre les différents equipements et partenaires. Ainsi, les partenaires Hydrafacial seront en mesure d'offrir des produits et des expériences ciblés sur les besoins des consommateurs, y compris la sélection dans le menu de boosters nourrissants d'Hydrafacial pour personnaliser chaque traitement en profondeur, qu'il s'agisse d'un traitement chez un dermatologue ou dans un spa d'hôtel en vacances.

M. Stanleick ajoute : « L'Europe et l'Asie sont des régions de croissance clés pour BeautyHealth, et nous sommes impatients d'améliorer l'expérience des partenaires et des consommateurs sur ces marchés et d'exécuter notre stratégie en ouvrant de nouvelles portes avec notre équipement Syndeo. »

Syndeo a été adopté par la communauté des consommateurs et des fournisseurs d'Hydrafacial aux États-Unis, où les ventes ont dépassé les attentes de trois fois au cours du premier mois après le lancement. La dynamique s'est poursuivie avec plus de 3 000 systèmes vendus en 2022. Syndeo a reçu un Aesthetician's Choice Award 2023 du magazine DERMASCOPE, une ressource de premier plan pour les professionnels du secteur médico-esthétique.

Avec sa fonctionnalité connectée et son design élégant, Syndeo reste fidèle à l'expérience de traitement exclusive d'Hydrafacial, délivrée par la pièce à main dotée de technologie brevetée Vortex-Fusion® ». Avec ses trois étapes classiques, le traitement Hydrafacial nettoie, extrait et hydrate avec une personnalisation supplémentaire délivrée par l'intermédiaire d'un menu de boosters nourrissants. Syndeo intègre un appareil de luminothérapie LED LightStim Elipsatm personnalisé, permettant une application efficace et mains libres de lumières LED thérapeutiques professionnelle.

Syndeo fera ses débuts internationaux lors du 21e Congrès mondial annuel de médecine esthétique et anti-âge (AMWC) à Monaco du 30 mars au 1er avril 2023. Syndeo sera disponible sur certains marchés en Europe et en Asie-Pacifique à partir d'avril 2023.

À propos de The Beauty Health Company

The Beauty Health Company (NASDAQ: SKIN) est une entreprise mondiale pionnière dans la catégorie de la santé cutanée, qui propose chaque année des millions d'expériences de santé de la peau qui aident les consommateurs à réinventer leur relation avec leur peau, leur corps et leur confiance en soi. Nos marques sont pionnières : Hydrafacialtm en hydradermabrasion, SkinStylustm en microneedling et Keravivetm en santé du cuir chevelu. Ensemble, avec notre puissante communauté d'esthéticiennes, de partenaires et de consommateurs, nous personnalisons la santé de la peau pour tous les âges, sexes, tons et types de peau dans plus de 90 pays. Nous nous engageons à être de plus en plus attentifs à la manière dont nous menons nos activités pour avoir un impact positif sur nos communautés et la planète. Trouvez un partenaire local sur https://hydrafacial.com/find-a-provider/ et apprenez-en plus sur www.beautyhealth.com ou LinkedIn.

