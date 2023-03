Transcodage et sécurité du contenu dans un workflow simplifié : PallyCon et Dolby Hybrik d'INKA Entworks s'associent afin de proposer une solution intégrée





SAN JOSE, Californie, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- PallyCon, un service de protection de contenu haut de gamme basé sur le cloud d'INKA Entworks, a collaboré avec Dolby Hybrik, une plateforme de traitement des médias dans le cloud, pour proposer en un seul workflow, et de manière simplifiée, des services de transcodage et de sécurité de contenu à la pointe de la technologie.

« L'intégration d'Hybrik à PallyCon aide les services de diffusion en continu à transcoder leur contenu rapidement, facilement et à un coût abordable, et à le diffuser avec une sécurité de niveau studio », déclare James Ahn, PDG d'INKA Entworks.

Avec ses solutions hautement évolutives, ses performances de référence et ses solutions de qualité professionnelle, Hybrik répond parfaitement à l'ensemble des critères INKA Entworks. Son modèle de tarification a également répondu aux attentes d'INKA Entworks, rendant l'ensemble du workflow rentable. Le soutien de pointe de Dolby Hybrik a permis à INKA Entworks d'aller rapidement de l'avant avec Hybrik, et la facilité d'intégration en a fait la solution idéale pour son modèle commercial.

Avec le riche ensemble de fonctionnalités de PallyCon, y compris multi-DRM, le filigranage judiciaire et le filigrane pour distributeurs, et la sécurité des applications, et les capacités de transcodage vidéo de pointe de Dolby Hybrik, les deux plateformes offrent une solution complète en un seul workflow SaaS. En outre, la fonction de transcodage simultané d'Hybrik permet un traitement vidéo rapide, ainsi que le transcodage, et prend également en charge plusieurs formats d'entrée, un large éventail de codecs avec des flux audio-vidéo complexes et multiples.

Tout le processus d'intégration d'Hybrik était plus simple, car Dolby apporte un soutien considérable pour la mise en place de l'environnement, la compréhension de l'API et de la documentation, la résolution des requêtes et, avant tout, la création d'un compte démo pour construire et valider le workflow complet avec la qualité de production avant de lancer le service.

Les clients peuvent désormais éliminer les étapes et les dépenses liées au transcodage, et les clients existants d'Hybrik peuvent rapidement et facilement activer les solutions multi-DRM et de filigrane judiciaire de PallyCon, tout en effectuant le transcodage vidéo.

Les capacités de transcodage de pointe de Dolby Hybrik, ainsi que ses options de transcodage simultané et de rendu de segment, s'harmonisent parfaitement avec les critères du modèle commercial INKA Entworks, ce qui leur permet de fournir une qualité du contenu de niveau studio et une sécurité approuvée par Hollywood à un prix abordable pour ses clients dans le monde entier.

À propos de PallyCon :

PallyCon est un service de protection de contenu haut de gamme d'INKA Entworks Inc. Dans le monde, plus de 200 clients lui font confiance. PallyCon offre en effet une sécurité de contenu de bout en bout sur 360 degrés, basée sur le cloud, pour les plateformes OTT, telles que Multi DRM, Forensic Watermarking (filigranage judiciaire), Distributor Watermarking (filigranage pour distributeurs), Anti Piracy Services (services anti-piratage), Transcoding and Packaging (solution de transcodage et d'emballage) et App Security (sécurité des applications) avec intégration rapide et simple. C'est une solution UNIQUE pour les propriétaires OTT.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site PallyCon.

