Avis aux médias - Itinéraire de la vice-première ministre pour le jeudi 30 mars 2023

La vice-première ministre participera à une discussion informelle organisée par la Chambre de commerce du Grand Vancouver, pour discuter de la façon dont le budget favorisera la croissance de l'économie propre du Canada et rendra la vie plus abordable pour les Canadiens.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 8 h 45.

La vice-première ministre visitera une installation de recherche et de développement sur l'électricité propre et rencontrera des travailleurs. Elle sera accompagnée du premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 11 h 15.

12 h 30