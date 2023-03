Axis Communications dévoile de nouveaux appareils au Salon ISC West, soulignant ainsi son engagement en faveur de l'apprentissage profond et des outils avancés d'analyse





Axis Communications, le chef de file du secteur de la surveillance vidéo, a annoncé le lancement de sa toute dernière offre de produits et de solutions lors de la conférence sur la sécurité ISC West de Las Vegas, dans le Nevada. La présentation officielle comprendra une série de caméras panoramiques, deux caméras dôme, et une nouvelle caméra thermique conçue pour la surveillance thermique distante à grande échelle. Chacun de ces dispositifs est basé sur la technologie de puce ARTPEC-8 et équipé d'une unité de traitement d'apprentissage profond (Deep Learning Processing Unit - DLPU), permettant de réaliser une analyse vidéo avancée en bordure de réseau. Les nouveaux produits soulignent encore l'engagement de la société à faciliter l'accès de l'ensemble de ses clients aux capacités d'apprentissage profond.

"Les technologies d'analyse vidéo et basées sur l'IA évoluent rapidement et fournissent de nouvelles solutions aux défis de sécurité et d'affaires," a déclaré Fredrik Nilsson, vice-président pour les Amériques chez Axis Communications, Inc. "Axis s'engage à faire des capacités d'apprentissage profond des capacités de pointe - basant nos nouvelles caméras sur notre puce ARTPEC-8 dotée d'une DLPU - pour offrir davantage d'intelligence, d'efficacité et d'opportunités. Les visiteurs présents sur le stand d'Axis au Salon ISC West pourront effectuer une démonstration de nos dernières caméras et rencontrer les partenaires de notre écosytème pour découvrir de formidables solutions qui tirent parti de nos technologies et étendre les capacités des systèmes," a-t-il ajouté.

Les produits qu'Axis Communications lancera au Salon ISC West incluent:

des caméras panoramiques ultra-compactes conçues pour une surveillance d'intérieur de qualité supérieure

Les caméras panoramiques AXIS M4327-P et AXIS M4328-P sont discrètes et faciles à installer, offrant des vues à 360° ou 180° sur jusqu'à 30 FPS. Equipées d'objectifs 6MP et 12MP, respectivement, elles garantissent de véritables couleurs et un niveau de détails élevé dans un éclairage difficile ou l'obscurité presque complète.

Parmi les caractéristiques clés figurent:

Des vues à 180°/360° jusqu'à 30 FPS

6 ou 12 MP avec objectifs stéréographiques

Des vues rectifiées personnalisables

Une bobine numérique pour une installation facile

Un support avancé d'analyse

Grâce à la disponibilité de boîtiers supplémentaires, il est possible de repeindre les appareils pour les intégrer harmonieusement à n'importe quel environnement. La bobine numérique permet également d'ajuster à distance la rotation de la caméra, sans aucune intervention manuelle.

Ces caméras seront disponibles au second trimestre 2023 via les canaux de distribution d'Axis.

Caméras mini-dômes panoramiques conçues pour toutes les conditions d'éclairage

Discrète et utilisable en extérieur, la caméra AXIS M4317-PLVE comprend un capteur 6 MP, contre un capteur 12 MP pour la AXIS M4318-PLVE. Ces deux appareils offrent des images exceptionnelles quel que soit l'éclairage. Equipés d'un objectif stéréographique et un Sharpdome 360, ils offrent une netteté accrue en bordure de l'image.

Parmi les caractéristiques clés figurent:

Un aperçu complet à 180° et 360°

Un éclairage infrarouge intégré avec LED infrarouges individuels

Un support d'analyse d'apprentissage profond

Des caractéristiques intégrées de cybersécurité

Une bobine numérique pour une installation facile

Les appareils sont basés sur la technologie ARTPEC-8 et incluent des caractéristiques de cybersécurité qui contribuent à prévenir tout accès non-autorisé et à protéger le système de sécurité élargi.

Ces caméras seront disponibles au second trimestre 2023 via les canaux de distribution d'Axis.

Dômes avancés avec réglage à distance et support avancé d'analyse

Basées sur le tout dernier système-sur-puce (SoC), les caméras AXIS Q3626-VE et AXIS Q3628-VE comportent chacune une unité de traitement d'apprentissage profond pour des capacités de traitement améliorées. Grâce à Lightfinder 2.0 et à Forensic WDR, ces caméras avancées offrent une qualité d'image et des détails scientifiques exceptionnels, même dans des conditions de faible éclairage.

Les caractéristiques clés incluent:

Une qualité d'image exceptionnelle en 4 MP et 8 MP

Un réajustement distant de l'angle de la caméra

Des analyses avec apprentissage profond

Une stabilisation électronique de l'image

L'application Axis Edge Vault

Ces caméras anti-vandales IK10, au boîtier métallique, sont l'appareil idéal pour les environnements et conditions climatiques difficiles. La stabilisation électronique de l'image garantit une vidéo fluide dans des situations dans lesquelles les caméras sont soumises aux vibrations.

Ces caméras seront disponibles au second trimestre 2023 via les canaux de distribution d'Axis.

Caméra panoramique multicapteur capable de fournir une couverture à 180° sans angle mort

La AXIS P3827-PVE offre une vue d'ensemble panoramique de vastes zones avec une couverture horizontale à 180° et verticale à 90°, sans angle mort. Pour une vue d'ensemble complète à 360°, il est également possible de monter deux caméras dos-à-dos à l'aide du dispositif de montage de caméra double AXIS T94V01C . Les capacités de redressement d'horizon garantissent des images visuellement équilibrées, offrant à l'opérateur une expérience de visionnage plus naturelle.

Les caractéristiques clés incluent:

Une caméra multicapteur 7 MP dotée d'une adresse IP

Une couverture horizontale à 180° et verticale à 90°

Des images réalistes cousues ensemble de façon homogène

Un support avancé d'analyse

Une caractéristique de redressement d'horizon

Cette caméra offre un support pour une technologie de bordure à bordure, facilitant ainsi l'ajout d'appareils connectés additionnels, tel un support audio via AXIS T61 Audio et l'interface I/O.

Ces caméras seront disponibles au second trimestre 2023 via les canaux de distribution d'Axis.

Solide caméra thermique pour la surveillance distante à grande échelle de la température

La AXIS Q2101-TE peut mesurer des températures comprises entre -40 °C et 350 °C (-40 °F et 660 °F). Une notification se déclenche lorsque la température dépasse un seuil fixé, ou si la température augmente ou baisse trop rapidement. Ceci peut permettre d'éviter des temps d'arrêt indésirables lors de la production, en raison de la surchauffe des équipements, et permettre d'établir un plan de maintenance prédictif.

Les caractéristiques clés incluent :

Des capacités de chemin de ronde thermométriques

Une analyse de détection précoce d'incendie

Un lecture de la température à divers endroits

Des caractéristiques intégrées de cybersécurité

Un support de technologie de bordure à bordure

Cette caméra de mesure de la température inclut des caractéristiques intégrées de cybersécurité pour contribuer à prévenir l'accès non-autorisé et sauvegarder le système, ainsi qu'une fonction de stabilisation électronique de l'image (EIS) permettant de garantir une vidéo fluide même dans des scènes impliquant des vibrations.

Ces caméras seront disponibles au second trimestre 2023 via les canaux de distribution d'Axis.

Du 28 au 31 mars, Axis Communications effectuera une démonstration de chacune de ces nouvelles solutions, ainsi que d'autres produits d'Axis au Salon ISC West, sur le stand n°14051 de la Venetian Expo de Las Vegas. Pour en savoir plus à propos d'Axis Communications et de notre portefeuille complet de solutions de réseaux intelligentes, veuillez consulter www.axis.com ou contactez un représentant d'Axis.

A propos d'Axis Communications

Axis offre au monde la possibilité de devenir plus intelligent et plus sûr, en créant des solutions permettant d'améliorer la sécurité et la performance d'affaires. Société de technologie réseau et chef de file du secteur, Axis propose des solutions dans le domaine de la surveillance vidéo, du contrôle d'accès, des interphones et des systèmes audio. Ces solutions tirent profit d'applications basées sur des analyses intelligentes, et sont soutenues par une formation de qualité supérieure. Axis emploie environ 4.000 collaborateurs dévoués dans plus de 50 pays, et collabore avec des partenaires de technologies et d'intégration de systèmes dans le monde entier pour fournir des solutions client. Axis a été fondée en 1984, et son siège social se trouve à Lund, en Suède?. Pour en savoir plus à propos d'Axis, veuillez visiter notre site Web www.axis.com.

