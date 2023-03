Le Nasdaq félicite Signifier Medical Technologies pour avoir traité 10 000 patients avec eXciteOSA, un traitement diurne pour l'apnée du sommeil





Signifier Medical Technologies LLC («?Signifier?» ou la «?société?»), une société de technologie médicale basée à Boston, a annoncé qu'eXciteOSA, le seul traitement diurne autorisé par la FDA pour les troubles respiratoires du sommeil, a traité plus de 10 000 patients depuis son lancement commercial en 2021. Le Nasdaq a reconnu cette percée en félicitant Signifier Medical sur la Nasdaq Tower au coeur de Times Square, à New York.

Akhil Tripathi, cofondateur et PDG de Signifier, a déclaré : «?Nous sommes heureux de savoir que notre traitement a eu un impact positif sur la vie de tant de patients. Nous avons réalisé un formidable travail d'équipe avec nos employés, nos cliniciens, nos distributeurs et, surtout, nos patients.?» Signifier Medical est en train de simplifier la procédure complexe des traitements de l'apnée obstructive du sommeil avec eXciteOSA en s'attaquant à la cause principale, c'est-à-dire en permettant aux patients de rétablir leur respiration nocturne de manière naturelle, grâce à une nouvelle thérapie de 20 minutes pendant la journée.

Des études menées dans le passé ont montré que l'eXciteOSA permet de réduire à la fois le ronflement mesuré de manière objective et celui rapporté par le partenaire au lit, tout en contribuant à une amélioration significative de la gravité de la maladie, qui se mesure à l'aide de l'échelle de somnolence d'Epworth et de l'indice de qualité du sommeil de Pittsburgh.1-3 Les participants à l'essai clinique ont constaté une réduction significative de leur IAH global.3

«?eXciteOSA est un nouveau traitement diurne pour l'apnée du sommeil. La durée d'utilisation est aussi courte que 20 minutes. Les preuves des effets positifs d'eXciteOSA sur l'amélioration de la gravité de la maladie et de la somnolence diurne se multiplient. Les patients disposent désormais d'une approche alternative, facile à utiliser et largement acceptée?», a déclaré le Dr Naresh M. Punjabi, Ph.D., chef du service de médecine pulmonaire, des soins intensifs et du sommeil à l'université de Miami.

eXciteOSA est un appareil sans fil intelligent qui est utilisé 20 minutes par jour et qui est synchronisé à une application intuitive et à un spécialiste du sommeil pour offrir un coaching et un soutien personnalisés. Joel Hanlon, responsable de l'expérience des patients, a déclaré : «?Nous sommes ravis de voir à quel point les patients réagissent positivement au traitement, et nous sommes là pour les soutenir à chaque étape de leur parcours thérapeutique.?»

La norme de soins actuelle pour le traitement de l'AOS, à savoir la pression positive continue (PPC), est depuis longtemps associée à un faible taux d'adhésion et de satisfaction des patients. D'après une étude récente, le traitement par eXciteOSA affiche un taux d'adhésion de plus de 80 % , ce qui est exceptionnel dans ce domaine.

Un traitement efficace de l'AOS, qui se traduit par un meilleur sommeil, permet à chacun d'entre nous de faire davantage tout ce qui nous plaît dans la vie. Ce mois de mars, qui est le mois de la sensibilisation au sommeil, est une bonne occasion de le rappeler. Il est donc opportun de s'informer sur la santé du sommeil et de rechercher un diagnostic et un traitement pour les affections liées au sommeil. Signifier Medical aimerait y contribuer en transformant la norme de soins pour l'apnée du sommeil afin d'aider les millions de personnes qui en souffrent.

À propos de Signifier Medical Technologies

Signifier est un pionnier dans le traitement des causes profondes des troubles respiratoires du sommeil. Cette entreprise se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes et non invasives pour aider les gens à respirer normalement et naturellement toute la nuit, et ce sans avoir recours à un dispositif médical portable ou à un implant chirurgical. Fondée en 2015, Signifier est à l'avant-garde des traitements des troubles du sommeil, et s'est donné pour mission de développer des traitements qui améliorent la santé publique, augmentent la qualité de l'expérience des patients en matière de soins de santé et génèrent des économies dans le domaine de la santé. Signifier a des bureaux à Londres (Royaume-Uni) et à Needham (Massachusetts, États-Unis).

À propos d'eXciteOSA

eXciteOSA est un traitement diurne révolutionnaire pour les troubles respiratoires du sommeil. Cliniquement testé pour cibler une cause fondamentale commune de l'AOS, eXciteOSA utilise la stimulation électrique neuromusculaire (NMES) pour stimuler les muscles des voies aériennes supérieures, en travaillant les muscles intrinsèques et extrinsèques de la langue afin d'améliorer l'endurance et de prévenir l'affaissement des voies aériennes pendant le sommeil. Contrairement à d'autres appareils utilisés pendant le sommeil des patients, eXciteOSA est le premier appareil disponible sur le marché qui est utilisé pendant l'éveil.

Signifier s'engage à collaborer avec la communauté des chercheurs spécialisés dans le sommeil afin de produire des données de haute qualité à partir d'essais cliniques rigoureux. Des essais randomisés sont en cours pour comprendre les éventuels effets placebo (NCT04974515), les effets du traitement par rapport aux soins habituels sans traitement (NCT05183009; NCT05252156) et l'impact du traitement chez les personnes souffrant d'un AOS modéré (NCT05252156).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.signifiermedical.com ou sur www.exciteosa.com.

