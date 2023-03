NetEase annonce le concours de fanafiction sur le jeu « Lord of the Rings »





GUANGZHOU, Chine, 29 mars 2023 /CNW/ -- Dans le cadre du lancement du jeu de simulation par NetEase, un concours de fanafiction est organisé autour du personnage du jeu, le Colporteur de Mathom, où les gagnants remporteront des billets aller-retour pour visiter le lieu de tournage de Hobbiton, en Nouvelle-Zélande.

The Lord of the Rings: Rise to War est un jeu de stratégie en temps réel au sein de l'univers de la Terre du Milieu avec l'autorisation de Warner Bros. Il offre aux joueurs l'occasion de guider les héros de la Terre du Milieu pour s'approprier des terres, s'affronter pour obtenir l'Anneau et parvenir à conquérir l'ensemble de la Terre du Milieu.

Les joueurs peuvent choisir de personnifier des Elfes ou des Nains, ou même de se rallier aux forces du Mal représentées par Mordor et d'étendre leur territoire avec l'aide de joueurs du même côté. De plus, comme il s'agit d'un jeu saisonnier, les joueurs peuvent choisir la saison qu'ils veulent découvrir et jouer selon des règles et des contextes variés. De nouvelles péripéties seront toujours au rendez-vous!

Pour sa qualité exceptionnelle, le jeu a remporté le prix de la catégorie « Meilleurs jeux de 2022 » de Google Play.

Le concours de fanafiction s'articule autour de la Maison des Mathoms, un lieu tiré de l'oeuvre de fiction originale. Il s'agit d'un bâtiment ressemblant à un musée, qui abrite des objets étranges et rares que les Hobbits appellent « Mathom ». Les histoires au sujet de son propriétaire, le Colporteur de Mathom, sont racontées depuis longtemps dans la Compté. Certains prétendent que la Maison des Mathoms est ouverte depuis des générations, d'autres disent que le Colporteur de Mathom est un voyageur qui a parcouru toute la Terre du Milieu, tandis que certains vont jusqu'à dire qu'il est le cerveau qui tire les ficelles derrière toutes les grandes puissances de la Terre du Milieu...

Laissez libre cours à votre imagination au sein de l'univers de la Terre du Milieu et racontez une histoire de votre cru au sujet du Colporteur de Mathom! Cinq des meilleurs auteurs recevront un billet aller-retour en Nouvelle-Zélande pour une visite guidée de Hobbiton, à Matamata, le lieu de tournage de la série Le Seigneur des Anneaux (ou au choix un prix en argent comptant de 2 000 $ US).

À propos de NetEase Games

NetEase Games, la division de jeux en ligne de NetEase, Inc. (NASDAQ : NTES et HKEx : 9999), est un chef de file mondial dans la conception et l'édition de la propriété intellectuelle (PI) dans les jeux vidéo pour un large éventail de genres et de plateformes. Le développement et l'édition de NetEase Games comprennent des titres comme Knives Out, Harry Potter : Magic Awakened et Naraka: Bladepoint, ainsi que des partenariats avec de grandes marques de divertissement comme Warner Bros. et Mojang AB (une filiale de Microsoft). NetEase Games soutient également la croissance et le développement de ses studios mondiaux novateurs au Canada, en Europe, au Japon et aux États-Unis.

