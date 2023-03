Des aliments pour les familles qui en ont le plus besoin : une solution fédérale efficace existe





MONTRÉAL, le 29 mars 2023 /CNW/ - La Fondation Olo partage la préoccupation du gouvernement du Canada face aux effets de l'inflation sur les familles, en particulier sur leurs factures d'épicerie, et souligne la pertinence de cibler davantage les ménages à faible revenu par ses interventions.

La situation est sans équivoque puisque le budget aborde la problématique en ces termes : « L'épicerie coûte plus cher aujourd'hui, et la hausse des prix des produits de première nécessité est une source d'inquiétude pour de nombreux Canadiens. Dans le budget de 2023, le gouvernement fédéral accorde un nouvel allègement ciblé du fardeau de l'inflation aux personnes qui en ont le plus besoin. »

Un paradoxe mérite toutefois d'être soulevé. Il existe au Canada un programme fédéral qui vise à répondre aux besoins nutritionnels des femmes enceintes et des bébés vivant dans des situations pouvant nuire à leur santé, comme la pauvreté : le Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP). Or, celui-ci n'a pas été indexé depuis près de 25 ans. Par conséquent, sa capacité à soutenir financièrement les actions ne représente plus que 60% de ce qu'elle était.

« Par ce budget, le gouvernement du Canada prouve qu'il est conscient des conséquences de l'inflation sur les ménages et sensible à la difficulté quotidienne de payer la facture d'épicerie pour les moins nantis. Une mesure simple, efficace et cohérente consisterait à indexer le PCNP. Ce dernier n'ayant pas été majoré depuis 1999, l'atteinte de ses objectifs est compromise, bien que ceux-ci soient tout aussi pertinents qu'à leur commencement. » souligne Élise Boyer, directrice générale à la Fondation Olo.

Ayant comme premier objectif d'améliorer la santé des femmes et de leurs bébés, le PCNP finance des activités telles que la remise de nourriture, de bons alimentaires et de vitamines prénatales ainsi que l'offre de conseils en matière de nutrition, de santé prénatale, de mode de vie, d'allaitement, de soins au nourrisson et de développement de l'enfant (source : Programme canadien de nutrition prénatale).

Au Québec, le déploiement du PCNP est depuis le tout début intimement lié à celui du suivi Olo et à la mission de la Fondation Olo. Cette association a favorisé la qualité et la pérennité des services dans toutes les régions du Québec, en adéquation avec les objectifs du PCNP. À titre d'exemple, en partie grâce au PCNP, ce sont chaque année des milliers de coupons alimentaires Olo échangeables contre des oeufs, du lait et des légumes surgelés qui sont distribués aux femmes enceintes pour les besoins du bébé à naître et le développement de saines habitudes alimentaires.

Or, malgré ces conditions gagnantes, l'absence d'indexation affaiblit l'impact du programme. Selon un outil[1] de la Banque du Canada, le panier de biens et services qui coûtait 100 $ en 1999 coûte désormais 169 $. Si les groupes communautaires qui déploient le PCNP composent avec cette lacune depuis longtemps, la pression s'est décuplée avec le contexte inflationniste des derniers mois.

Les montants actuels étant engagés jusqu'en mars 2025, un rehaussement est réclamé dès maintenant pour qu'il soit effectif au plus tard en avril 2025.

De surcroît, une bonification de la contribution en provenance du gouvernement du Canada est essentielle pour réaliser ce que la Fondation Olo identifie comme la prochaine étape pour les bébés et leur famille : une offre d'aliments pour la portion postnatale du suivi Olo. Pour y parvenir, la Fondation Olo doit pouvoir compter sur un financement suffisant en provenance des gouvernements du Québec et du Canada ainsi que sur les dons d'individus, de corporations et de fondations privées. Au cours des 5 dernières années, ces trois sources ont représenté chacune le tiers des revenus de la Fondation Olo. Ce modèle équilibré est un gage de succès et de pérennité pour les actions de la Fondation Olo et pour l'accompagnement des familles qui en ont le plus besoin.

La Fondation Olo a pour mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle agit dans les 1000 premiers jours de vie de l'enfant, une période cruciale pour son développement. Pour que le bébé naisse en santé, elle offre un suivi personnalisé à la femme enceinte dans le besoin, par la remise de multivitamines prénatales et de coupons échangeables contre des aliments. Pour que la famille adopte des habitudes alimentaires saines, elle fournit des outils éducatifs et des conseils professionnels à l'intention des parents et des intervenants, pour encourager à bien manger, cuisiner et manger en famille. Depuis 1991, elle a aidé plus de 250?000 bébés à naître en meilleure santé au Québec.

