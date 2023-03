Cintas Corporation annonce ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2023





Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) publie aujourd'hui les résultats pour son troisième trimestre de l'exercice 2023 clos au 28 février 2023. Les revenus pour le troisième trimestre 2023 s'élèvent à 2,19 milliards USD, contre 1,96 milliard USD au troisième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 11,7 %. Le taux de croissance organique des revenus pour le troisième trimestre de l'exercice 2023, qui tient compte de l'incidence des acquisitions et des fluctuations des taux de change, s'élève à 11,8 %.

La marge brute pour le troisième trimestre 2023 s'élève à 1 034,0 millions USD, contre 898,2 millions USD au troisième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 15,1 %. La marge brute en pourcentage des revenus s'élève à 47,2 % pour le troisième trimestre de l'exercice 2023, contre 45,8 % au troisième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 140 points de base. Les dépenses énergétiques, comprenant l'essence, le gaz naturel et l'électricité, ont baissé de 15 points de base entre le troisième trimestre 2023 et le troisième trimestre 2022.

Le bénéfice d'exploitation pour le troisième trimestre 2023 s'élève à 446,8 millions USD, contre 407,6 millions USD au troisième trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation en pourcentage des revenus s'élève à 20,4 % au troisième trimestre 2023, contre 20,8 % au troisième trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre de l'exercice 2022 comprenait un gain de 30,2 millions USD sur une transaction d'investissement selon la méthode de la mise en équivalence. Le gain a été comptabilisé dans les frais de vente et d'administration. En excluant ce gain, le bénéfice d'exploitation en pourcentage des revenus pour le troisième trimestre de l'exercice 2023 s'élève à 20,4 %, contre 19,3 % au troisième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 110 points de base.

Le bénéfice net s'élève à 325,8 millions USD pour le troisième trimestre de l'exercice 2023, contre 315,4 millions USD au troisième trimestre de l'exercice précédent. Au troisième trimestre 2023, le bénéfice par action (BPA) dilué s'élève à 3,14 USD, contre 2,97 USD au troisième trimestre de l'exercice précédent. Le BPA dilué du troisième trimestre de l'exercice 2022 comprenait 0,28 USD provenant du gain sur une transaction d'investissement selon la méthode de la mise en équivalence, qui incluait un avantage de taux d'imposition de 0,07 USD. En excluant ce gain et l'avantage de taux d'imposition, le BPA dilué pour le troisième trimestre de l'exercice 2023 s'élève à 3,14 USD, contre 2,69 USD au troisième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 16,7 %.

Le 15 décembre 2022, Cintas a versé un dividende trimestriel cumulé de 117,4 millions USD aux actionnaires, soit une hausse de 18,6 % par rapport au montant versé en décembre de l'exercice précédent.

Todd M. Schneider, président et chef de la direction de Cintas : « Notre performance financière est le fruit du dévouement exceptionnel de nos employés-partenaires à aider les entreprises de toute l'Amérique du Nord avec leur image, leur sécurité, leur propreté et leur conformité. Grâce à des solutions innovantes et des visites d'entretien de routine, nos employés-partenaires s'occupent des tâches importantes qui aident nos clients à assurer le bon fonctionnement de leur lieu de travail. Cela permet à nos clients d'avoir plus de temps pour se concentrer sur leur activité. »

M. Schneider poursuit : « Nos segments d'exploitation continuent de bénéficier d'un niveau élevé d'exécution. Une solide augmentation du volume de nouveaux clients et l'approfondissement des relations avec les clients existants grâce à davantage de produits et de services se sont traduits par des hausses à deux chiffres du bénéfice d'exploitation et du BPA dilué, à l'exclusion du gain de l'année précédente et des avantages fiscaux connexes. »

Et M. Schneider de conclure : « Nous revoyons à la hausse nos prévisions financières pour l'exercice 2023. Nous faisons passer nos prévisions des revenus annuels d'une fourchette entre 8,67 milliards USD et 8,75 milliards USD à une fourchette entre 8,74 milliards USD et 8,80 milliards USD, et le BPA dilué d'une fourchette entre 12,50 USD et 12,80 USD à une fourchette entre 12,70 USD et 12,90 USD. »

Le tableau suivant compare les revenus et le BPA dilué de l'exercice 2022 à nos prévisions actualisées pour l'exercice 2023.

Exercice 2023 Exercice 2023 Prévisions des revenus (en millions USD) Exercice 2022 Fourchette

inférieure Croissance par

rapport à 2022 Fourchette

supérieure Croissance par

rapport à 2022 Revenus totaux $ 7 854,5 $ 8 740,0 11,3 % $ 8 800,0 12,0 % Exercice 2022 Exercice 2023 Exercice 2023 Prévisions du BPA (en millions USD, sauf BPA) Bénéfice

d'exploitation Taux

d'imposition BPA Fourchette

inférieure Croissance par

rapport à 2022 Fourchette

supérieure Croissance par

rapport à 2022 Déclarés $ 1 587,4 17,5 % $ 11,65 Gain sur la vente d'actifs d'exploitation au T1 (12,1 ) 0,1 % (0,09 ) Gain sur investissement selon la méthode de la mise en équivalence au T3 (30,2 ) 0,3 % (0,28 ) Après les éléments ci-dessus $ 1 545,1 17,9 % $ 11,28 $ 12,70 12,6 % $ 12,90 14,4 %

Le bénéfice d'exploitation de l'exercice 2023 devrait se situer entre 1,77 milliard USD et 1,80 milliard USD, contre 1,55 milliard USD pour l'exercice 2022, ajusté pour exclure les gains de l'exercice 2022 dans le tableau ci-dessus.

Les frais d'intérêt pour l'exercice 2023 devraient être d'environ 112,0 millions USD, contre 88,8 millions USD pour l'exercice 2022, en partie en raison de la hausse des taux d'intérêt.

Le taux d'imposition effectif pour l'exercice 2023 devrait être de 20,7 %, contre un taux de 17,9 % pour l'exercice 2022, après avoir exclu les gains pour l'exercice 2022 dans le tableau ci-dessus et leurs répercussions fiscales connexes du taux déclaré de 17,5 %.

Nos prévisions relatives au BPA dilué ne comprennent pas de futurs rachats d'action.

Nous demeurons dans un environnement dynamique qui peut continuer de changer. Nos prévisions supposent une économie stable et excluent d'importantes perturbations ou ralentissements économiques.

Cintas

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Readytm) à ouvrir leurs portes avec confiance, chaque jour, en fournissant des produits et des services qui permettent à leurs clients de maintenir la propreté, la sécurité et la qualité de l'environnement de travail des employés. Grâce à des offres qui comprennent des uniformes, des petits tapis, des vadrouilles, des fournitures hygiéniques, des produits de premiers soins et de sécurité, des extincteurs et des tests, ainsi que des séances de formation en matière de sécurité, Cintas aide ses clients à être prêts pour leur journée de travail (Ready for the Workday®). Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique figurant au palmarès Fortune 500. Cintas est cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

Cintas tient aujourd'hui une webdiffusion en direct pour passer en revue les résultats du troisième trimestre 2023, à 10h00, heure de l'Est. La webdiffusion sera disponible sur le site de Cintas à l'adresse www.Cintas.com. Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible environ deux heures après la fin de l'événement en direct et sera disponible pendant deux semaines.

MISE EN MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS

Le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 prévoit une sphère de sécurité contre les litiges civils pour les énoncés prévisionnels. Les énoncés prévisionnels peuvent être identifiés par des mots tels que « estimations », « anticipations », « prévisions », « projets », « plans », « attentes », « intentions », « cibles », « prévisions », « croit », « cherche », « pourrait », « devrait », « peut » et « sera », ou les versions négatives de ces mots, termes et expressions similaires et par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu'à la date où ils sont formulés. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prévisionnels. Nous ne pouvons pas garantir que tout énoncé prévisionnel se réalisera. Ces énoncés sont soumis à divers risques, incertitudes et hypothèses potentiellement inexacts et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et ceux indiqués ou sous-entendus dans ce rapport trimestriel. Les facteurs susceptibles de provoquer une telle différence comprennent, sans s'y limiter, la possibilité de coûts d'exploitation plus élevés que prévu, y compris les coûts de l'énergie et du carburant ; la baisse des volumes de vente ; la perte de clients en raison des tendances à l'externalisation ; les performances et les coûts d'intégration des acquisitions ; les pressions inflationnistes et les fluctuations des coûts des matériaux et de la main-d'oeuvre, y compris l'augmentation des coûts médicaux ; la volatilité des taux d'intérêt ; les coûts et les effets possibles des activités de syndicalisation ; le non-respect des réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans l'emploi, les salaires et les avantages sociaux des employés, ainsi que la santé et la sécurité des employés ; l'effet sur les opérations des fluctuations des taux de change, des tarifs et d'autres risques politiques, économiques et réglementaires ; les incertitudes concernant les dépenses et les responsabilités existantes ou nouvellement découvertes liées à la conformité et à l'assainissement de l'environnement ; notre capacité à atteindre nos objectifs en matière d'opportunités, améliorations et efficiences ESG ; le coût, les résultats et l'évaluation continue des contrôles internes pour les rapports financiers ; l'effet des nouvelles prises de position comptables ; les perturbations causées par l'inaccessibilité des données des systèmes informatiques, y compris les risques liés à la cybersécurité ; le déclenchement ou l'issue de litiges, d'enquêtes ou autres procédures ; l'augmentation des coûts supposés d'approvisionnement ou de distribution des produits ; l'interruption des opérations due à des événements catastrophiques ou extraordinaires, y compris les pandémies mondiales telles que le coronavirus COVID-19 ; le montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant ; les changements dans les lois fiscales et du travail fédérales et étatiques ; et les réactions des concurrents en termes de prix et de service. Cintas ne s'engage pas à publier une révision des énoncés prévisionnels ou à mettre à jour ces énoncés prévisionnels à la suite de nouvelles informations ou pour refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date à laquelle ces énoncés sont formulés. Une liste et une description plus détaillées des risques, incertitudes et autres questions figurent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 mai 2022 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent document ne sont pas les seuls auxquels nous pouvons être confrontés. D'autres risques et incertitudes actuellement inconnus de nous, ou que nous considérons actuellement comme non significatifs, peuvent également nuire à nos activités.

Cintas Corporation États des résultats consolidés condensés (non vérifiés) (en milliers, sauf pour les données par action) Trimestre clos au 28 février

2023 28 février

2022 Variation en

pourcentage Revenus : Location d'uniformes et services aux établissements $ 1 716 165 $ 1 553 320 10,5 % Autres 473 821 407 222 16,4 % Revenus totaux 2 189 986 1 960 542 11,7 % Coûts et dépenses : Coût de location d'uniformes et services aux établissements 907 993 834 082 8,9 % Autres coûts 247 962 228 306 8,6 % Frais de vente et d'administration 587 219 490 549 19,7 % Bénéfice d'exploitation 446 812 407 605 9,6 % Intérêts créditeurs (373 ) (56 ) 566,1 % Intérêts débiteurs 28 819 22 030 30,8 % Bénéfice avant impôts sur le revenu 418 366 385 631 8,5 % Impôts sur le revenu 92 539 70 183 31,9 % Bénéfice net $ 325 827 $ 315 448 3,3 % BPA de base $ 3,19 $ 3,04 4,9 % BPA dilué $ 3,14 $ 2,97 5,7 % Moyenne pondérée de base d'actions ordinaires en circulation 101 714 103 388 Moyenne pondérée diluée d'actions ordinaires en circulation 103 418 105 641

Cintas Corporation États des résultats consolidés condensés (non vérifiés) (en milliers, sauf pour les données par action) Neuf mois clos au 28 février

2023 28 février

2022 Variation en

pourcentage Revenus : Location d'uniformes et services aux établissements $ 5 123 924 $ 4 596 767 11,5 % Autres 1 407 374 1 183 006 19,0 % Revenus totaux 6 531 298 5 779 773 13,0 % Coûts et dépenses : Coût de location d'uniformes et services aux établissements 2 705 486 2 430 644 11,3 % Autres coûts 741 222 663 078 11,8 % Frais de vente et d'administration 1 752 724 1 503 117 16,6 % Bénéfice d'exploitation 1 331 866 1 182 934 12,6 % Intérêts créditeurs (872 ) (168 ) 419,0 % Intérêts débiteurs 85 459 65 786 29,9 % Bénéfice avant impôts sur le revenu 1 247 279 1 117 316 11,6 % Impôts sur le revenu 245 470 176 020 39,5 % Bénéfice net $ 1 001 809 $ 941 296 6,4 % BPA de base $ 9,82 $ 9,05 8,5 % BPA dilué $ 9,65 $ 8,84 9,2 % Moyenne pondérée de base d'actions ordinaires en circulation 101 589 103 438 Moyenne pondérée diluée d'actions ordinaires en circulation 103 363 105 896

CINTAS CORPORATION SUPPLEMENTAL DATA

Résultats de la marge brute et de la marge de bénéfice net Trimestre clos au Neuf mois clos au 28 février

2023 28 février

2022 28 février

2023 28 février

2022 Marge brute pour la location d'uniformes et les services aux établissements 47,1% 46,3% 47,2% 47,1% Autre marge brute 47,7% 43,9% 47,3% 43,9% Marge brute totale 47,2% 45,8% 47,2% 46,5% Marge de bénéfice net 14,9% 16,1% 15,3% 16,3%

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et information sur la réglementation G

Le communiqué de presse contient des mesures financières non conformes aux PCGR au sens de la réglementation G promulguée par la Securities and Exchange Commission. Pour compléter ses états des résultats consolidés condensés présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis, la Société fournit les mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR que sont le bénéfice d'exploitation, le bénéfice dilué par action et le flux de trésorerie. La Société estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR sont appropriées pour améliorer la compréhension de son rendement passé et de ses perspectives futures de rendement. Un rapprochement des différences entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et la mesure financière la plus directement comparable calculée conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux ci-dessous.

Résultats du bénéfice d'exploitation Trimestre clos au (en milliers) 28 février

2023 % du

revenu 28 février

2022 % du

revenu Croissance par

rapport à 2022 Bénéfice d'exploitation $ 446 812 20,4 % $ 407 605 20,8 % 9,6 % Gain sur investissement selon la méthode de la mise en équivalence(1) ? (30 151 ) Bénéfice d'exploitation excluant les éléments ci-dessus $ 446 812 20,4 % $ 377 454 19,3 % 18,4 % Neuf mois clos au 28 février

2023 % du

revenu 28 février

2022 % du

revenu Croissance par

rapport à 2022 Bénéfice d'exploitation $ 1 331 866 20,4 % $ 1 182 934 20,5 % 12,6 % Gain sur la vente d'actifs d'exploitation ? (12 129 ) Gain sur investissement selon la méthode de la mise en équivalence (1) ? (30 151 ) Bénéfice d'exploitation excluant les éléments ci-dessus $ 1 331 866 20,4 % $ 1 140 654 19,7 % 16,8 %

(1) Dans le cadre de l'acquisition de la participation restante dans un investissement selon la méthode de mise en équivalence au cours du troisième trimestre de l'exercice 2022, la Société a été tenue par les PCGR américains de réévaluer sa participation existante dans l'investissement selon la méthode de mise en équivalence à sa juste valeur à sa date d'acquisition et de comptabiliser le bénéfice d'exploitation qui en résulte.

Résultats du bénéfice par action Trimestre clos au 28 février

2023 28 février

2022 Croissance par

rapport à 2022 BPA dilué $ 3,14 $ 2,97 5,7 % Gain sur la transaction d'investissement selon la méthode de la mise en équivalence (1) ? (0,21 ) Avantage fiscal sur la transaction d'investissement selon la méthode de la mise en équivalence (1) ? (0,07 ) BPA dilué excluant les éléments ci-dessus $ 3,14 $ 2,69 16,7 % Neuf mois clos au 28 février

2023 28 février

2022 Croissance par

rapport à 2022 BPA dilué $ 9,65 $ 8,84 9,2 % Gain avant impôt et avantage fiscal connexe sur la vente de certains actifs d'exploitation ? (0,09 ) Gain sur la transaction d'investissement selon la méthode de la mise en équivalence (1) ? (0,21 ) Avantage fiscal sur la transaction d'investissement selon la méthode de la mise en équivalence(1) ? (0,07 ) BPA dilué excluant les éléments ci-dessus $ 9,65 $ 8,47 13,9 %

(1) Dans le cadre de l'acquisition de la participation restante dans un investissement selon la méthode de mise en équivalence au cours du troisième trimestre de l'exercice 2022, la Société a été tenue par les PCGR américains de réévaluer sa participation existante dans l'investissement selon la méthode de mise en équivalence à sa juste valeur à sa date d'acquisition et de comptabiliser le bénéfice d'exploitation qui en résulte. Le gain imposé au taux d'imposition légal s'est traduit par un gain de BPA de 0,21 USD. Toutefois, le taux d'imposition réel associé à la transaction était nettement inférieur au taux d'imposition prévu par la loi, ce qui a entraîné un gain supplémentaire de BPA 0,07 USD.

Calcul du flux de trésorerie disponible Neuf mois clos au (en milliers) 28 février

2023 28 février

2022 Flux de trésorerie net issu de l'exploitation $ 1 044 191 $ 987 055 Dépenses d'immobilisation (224 116 ) (165 851 ) Flux de trésorerie disponible $ 820 075 $ 821 204

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la Société. La direction estime que le flux de trésorerie disponible est utile aux investisseurs, car il établit un lien entre le flux de trésorerie d'exploitation de l'entreprise et le capital dépensé pour poursuivre, améliorer et développer les opérations commerciales.

DONNÉES DE SEGMENT SUPPLÉMENTAIRES (en milliers) Location

d'uniformes et

services aux établissements Premiers

soins et

services de sécurité Tout

autre Entreprise Total Pour le trimestre clos au 28 février 2023 Revenus $ 1 716 165 $ 231 605 $ 242 216 $ ? $ 2 189 986 Marge brute $ 808 172 $ 119 408 $ 106 451 $ ? $ 1 034 031 Frais de vente et d'administration $ 448 177 $ 72 137 $ 66 905 $ ? $ 587 219 Intérêts créditeurs $ ? $ ? $ ? $ (373 ) $ (373 ) Intérêts débiteurs $ ? $ ? $ ? $ 28 819 $ 28 819 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 359 995 $ 47 271 $ 39 546 $ (28 446 ) $ 418 366 Pour le trimestre clos au 28 février 2022 Revenus $ 1 553 320 $ 212 958 $ 194 264 $ ? $ 1 960 542 Marge brute $ 719 238 $ 94 204 $ 84 712 $ ? $ 898 154 Frais de vente et d'administration $ 363 248 $ 67 900 $ 59 401 $ ? $ 490 549 Intérêts créditeurs $ ? $ ? $ ? $ (56 ) $ (56 ) Intérêts débiteurs $ ? $ ? $ ? $ 22 030 $ 22 030 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 355 990 $ 26 304 $ 25 311 $ (21 974 ) $ 385 631 Pour les neufs mois clos au 28 février 2023 Revenus $ 5 123 924 $ 701 740 $ 705 634 $ ? $ 6 531 298 Marge brute $ 2 418 438 $ 354 698 $ 311 454 $ ? $ 3 084 590 Frais de vente et d'administration $ 1 324 577 $ 221 086 $ 207 061 $ ? $ 1 752 724 Intérêts créditeurs $ ? $ ? $ ? $ (872 ) $ (872 ) Intérêts débiteurs $ ? $ ? $ ? $ 85 459 $ 85 459 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 1 093 861 $ 133 612 $ 104 393 $ (84 587 ) $ 1 247 279 Pour les neufs mois clos au 28 février 2022 Revenus $ 4 596 767 $ 614 234 $ 568 772 $ ? $ 5 779 773 Marge brute $ 2 166 123 $ 271 513 $ 248 415 $ ? $ 2 686 051 Frais de vente et d'administration $ 1 143 136 $ 197 404 $ 162 577 $ ? $ 1 503 117 Intérêts créditeurs $ ? $ ? $ ? $ (168 ) $ (168 ) Intérêts débiteurs $ ? $ ? $ ? $ 65 786 $ 65 786 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 1 022 987 $ 74 109 $ 85 838 $ (65 618 ) $ 1 117 316

Cintas Corporation Bilans consolidés condensés (en milliers, sauf pour les données par action) 28 février

2023 31 mai

2022 (non vérifiés) ACTIF Actif à court terme : Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 88 563 $ 90 471 Comptes débiteurs, nets 1 133 096 1 006 220 Inventaires, nets 531 270 472 150 Uniformes et autres articles de location du service 999 029 916 706 Impôts sur le revenu à court terme 2 990 21 708 Frais prépayés et autres actifs à court terme 155 208 124 728 Total de l'actif à court terme 2 910 156 2 631 983 Immobilisations corporelles, nettes 1 358 181 1 323 673 Investissements 241 796 242 873 Écart d'acquisition 3 043 578 3 042 976 Contrats de service, nets 357 146 391 638 Actifs liés aux droits d'utilisation des contrats de location d'exploitation, nets 178 524 170 003 Autres actifs, nets 376 620 344 110 $ 8 466 001 $ 8 147 256 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passif à court terme : Comptes créditeurs $ 281 649 $ 251 504 Rémunération accumulée et passifs connexes 203 726 236 992 Passif à payer 610 863 588 948 Passif de location pour l'exploitation à court terme 42 970 43 872 Dette due à moins d'un an 249 053 311 574 Total du passif à court terme 1 388 261 1 432 890 Passif à long terme : Dette due après un an 2 485 952 2 483 932 Impôts différés sur le revenu 496 778 473 777 Passif de location pour l'exploitation 139 107 129 064 Passif à payer 322 647 319 397 Total du passif à long terme 3 444 484 3 406 170 Capitaux propres : Actions privilégiées, sans valeur nominale : ? ? 100 000 actions autorisées, aucune en circulation Action ordinaire, sans valeur nominale, et capital versé : 1 981 610 1 771 917 425 000 000 actions autorisées Exercice 2023 : 192 031 528 émises et 101 672 333 en circulation Exercice 2022 : 190 837 921 émises et 101 711 215 en circulation Bénéfices non répartis 9 368 678 8 719 163 Actions rachetées : (7 793 136 ) (7 290 801 ) Exercice 2023 : 90 359 195 actions Exercice 2022 : 89 126 706 actions Cumul des autres éléments du résultat global 76 104 107 917 Total des capitaux propres 3 633 256 3 308 196 $ 8 466 001 $ 8 147 256

Cintas Corporation États des flux de trésorerie consolidés condensés (non vérifiés) (en milliers) Neuf mois clos au 28 février

2023 28 février

2022 Flux de trésorerie issus des activités d'exploitation : Bénéfice net $ 1 001 809 $ 941 296 Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et le flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation : Dépréciation 190 801 184 464 Amortissement des actifs incorporels et des coûts de contrat capitalisés 113 281 112 859 Rémunération en actions 75 334 83 687 Gain sur transaction d'investissement selon la méthode de la mise en équivalence ? (30 151 ) Gain sur la vente d'actifs d'exploitation ? (12 129 ) Impôts différés sur le revenu 22 001 42 652 Variation de l'actif et du passif à court terme, nette des acquisitions d'entreprises : Comptes débiteurs, nets (132 473 ) (99 223 ) Inventaires, nets (60 563 ) 2 311 Uniformes et autres articles de location du service (85 991 ) (77 584 ) Frais prépayés et autres actifs à court terme et coûts de contrat capitalisés (116 842 ) (77 450 ) Comptes créditeurs 32 851 6 168 Rémunération accumulée et passifs connexes (32 666 ) (28 400 ) Passif à payer et autre 17 856 (17 717 ) Impôts sur le revenu à court terme 18 793 (43 728 ) Flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation 1 044 191 987 055 Flux de trésorerie issus d'activités d'investissement : Dépenses d'immobilisation (224 116 ) (165 851 ) Achats de placements (4 618 ) (6 024 ) Produits de la vente d'actifs d'exploitation, nets des liquidités cédées ? 15 347 Acquisitions d'entreprises, nettes des liquidités acquises (32 983 ) (150 844 ) Autres, nets (6 894 ) (8 939 ) Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement (268 611 ) (316 311 ) Flux de trésorerie d'activités de financement : (Paiements) émission de billet de trésorerie, nette (62 200 ) 559 210 Remboursement de dettes ? (250 000 ) Produit de l'exercice des attributions de rémunération en actions 2 941 117 636 Dividendes versés (332 421 ) (276 922 ) Rachat d'actions ordinaires (370 917 ) (1 221 841 ) Autres, nets (11 996 ) (6 657 ) Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement (774 593 ) (1 078 574 ) Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (2 895 ) (1 674 ) Baisse nette de trésorerie et équivalents de trésorerie (1 908 ) (409 504 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 90 471 493 640 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période $ 88 563 $ 84 136

