Le ministre Rodriguez soulignera les investissements du budget fédéral auprès des gens de Longueuil





LONGUEUIL, QC, le 29 mars 2023 /CNW/ - Le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, ira à la rencontre de Québécois et Québécoises au Métro Plus Marché Central C.J.C. de Longueuil pour leur parler des investissements du budget fédéral au bénéfice d'une classe moyenne forte, d'une économie abordable et d'un avenir prospère.

Une mêlée de presse suivra l'activité.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 30 mars 2023

HEURE :

13 h 30

LIEU :

Métro Plus Marché Central C.J.C.

2642, chemin de Chambly

Longueuil (Québec)

