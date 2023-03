Avis aux médias - La ministre Ng mettra en valeur les investissements prévus dans le budget fédéral pour le Canada atlantique





OTTAWA, ON, le 29 mars 2023 /CNW/ - La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, rendra visite à de petites entreprises et à des intervenants au Canada atlantique pour mettre en valeur des investissements prévus dans le budget fédéral.

Une période de questions suivra l'événement.

Date : Le jeudi 30 mars 2023

Heure : 13 h 45 (heure de l'Atlantique)

Lieu :

Pete's Frootique & Fine Foods

Marché-de-Saint John

47, rue Charlotte

Saint John (Nouveau-Brunswick)

Heure : 14 h 15 (heure de l'Atlantique)

Lieu :

ARC Clean Technology

Brunswick Square Office Tower

1, rue Germain, bureau 900

Saint John (Nouveau-Brunswick)

Heure : 15 h (heure de l'Atlantique)

Lieu :

Moltex Energy

75, rue Prince William, bureau 102

Saint John (Nouveau-Brunswick)

Heure : 15 h 30 (heure de l'Atlantique)

Lieu :

Visite de petites entreprises dans les rues King et Germain (Handworks Gallery, In Pursuit, the Feel Good Store, Hats on the Square, Good Fibrations)

Date : Le vendredi 31 mars 2023

Heure : 13 h (heure de l'Atlantique)

Lieu :

Rencontre avec le maire de Digby et visite de la rue Water

Heure : 14 h (heure de l'Atlantique)

Lieu :

Digby Dental Centre

74, rue Warwick

Digby (Nouvelle-Écosse)

Heure : 15 h 30 (heure de l'Atlantique)

Lieu :

Avery's Farm Market

105, rue Main

Middleton (Nouvelle-Écosse)

