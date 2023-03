Séance d'information technique virtuelle sur le projet de réaménagement des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec





QUÉBEC, le 29 mars 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite les représentants de la presse à une séance d'information technique virtuelle portant sur le projet de réaménagement des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec. Pour l'occasion, des représentants du Ministère présenteront les grandes étapes du projet et les entraves à la circulation à venir. Rappelons que des travaux préparatoires sont prévus dès cet été pour ce grand chantier routier et de transport collectif pour la région métropolitaine de Québec.

DATE : Le jeudi 30 mars 2023

HEURE : 13 h

LIEU : Plateforme TEAMS*

*Le lien de connexion sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la séance d'information technique, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à l'événement.

Note importante :

Il n'est pas nécessaire de télécharger l'application Microsoft Teams. Vous pourrez accéder à la réunion avec votre navigateur à partir du lien qui vous sera transmis. Nous demandons à tous les participants d'ajouter leur prénom et nom ainsi que de préciser entre parenthèses le média représenté. Lors de la présentation, assurez-vous de couper la caméra et le micro de votre ordinateur. Pour la période de questions, nous vous invitons à lever la main virtuellement et à attendre que l'on vous désigne avant de prendre la parole.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Communiqué envoyé le 29 mars 2023 à 17:06 et diffusé par :