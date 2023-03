Projet de loi Dubé, un remède pire que le mal





MONTRÉAL, le 29 mars 2023 /CNW/ - La CSN s'oppose vivement à une plus grande concentration administrative du réseau de la santé et des services sociaux.

Les différentes phases de centralisation n'ont pas prouvé leur efficacité lors de la dernière décennie et n'ont surtout pas réglé la pénurie de main-d'oeuvre. La CSN craint que cet immense paquebot que sera l'Agence santé Québec soit très difficile à faire virer de bord lorsque nécessaire. En plus, il sera plus ardu de tenir compte des particularités régionales tellement les grandes décisions seront prises loin du terrain, à Québec. «?La CSN demande une plus grande décentralisation et une démocratisation du réseau?», déclare la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

Centralisation et privatisation

Le ministre a déclaré vouloir des «?top gun?» du privé à la tête de l'agence santé. Il prévoit aussi deux hôpitaux privés. «?On sent que le gouvernement est dirigé par des gens d'affaires qui croient aux vertus du secteur privé, mais il faut se questionner sur les coûts de cette option auxquels il faudra additionner les profits du privé. La facture sera payée par les contribuables, au bout du compte. Nous craignons par ailleurs une nouvelle saignée du réseau public avec le personnel qui va migrer vers les établissements privés. « La privatisation n'est pas la solution », ajoute Caroline Senneville.

Déresponsabilisation du gouvernement et fragilisation du réseau

Réjean Leclerc, président de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN, est sans équivoque. « Depuis 2020, on remarque un accroissement de la détresse psychologique dans la population, mais particulièrement chez les travailleuses et les travailleurs du réseau de la santé en raison du stress chronique généré par la pandémie. Le personnel du réseau est dans la pire situation possible pour vivre d'autres bouleversements, surtout d'une si grande importance et imposé d'en haut sans que ne soit pris en compte l'avis des gens sur le terrain. »

« On nous dit que l'Agence Santé Québec veut accroître la performance du réseau, mais elle est conçue comme un centre de contrôle, notamment dans la gestion des ressources humaines. Or, ce dont les travailleuses et les travailleurs ont besoin pour améliorer les services, c'est de plus de soutien et d'autonomie, pas d'être encore plus contrôlés. En plus, cette agence pourra servir d'écran de fumée derrière lequel le gouvernement pourra se cacher quand la situation sera intenable sur le terrain. Sous couvert d'une réforme ambitieuse, on assiste finalement à une réforme qui manque d'ambition », ajoute Réjean Leclerc.

Une fusion de trop

Selon Danny Roy, président de la FP-CSN, « le projet de loi déposé aujourd'hui annonce une fusion sans commune mesure, une centralisation totale. Huit ans après la création des CISSS et des CIUSSS, les grands bouleversements vécus par le personnel et la démobilisation qui a suivi demeurent bien présents. Les fusions de Barrette visaient - comme celles d'aujourd'hui - à améliorer les services à la population, à donner plus d'agilité au réseau et à le rendre plus performant. Le résultat a été précisément l'inverse et la raison est simple : la centralisation n'est pas la solution, mais le problème qui afflige le réseau. En poussant plus loin la centralisation après que Barrette a grièvement blessé le réseau, Dubé a choisi de l'achever. »

À table?!

Nous avons devant nous un gouvernement qui continue de vouloir tout décider seul. Plutôt que de discuter des enjeux propres aux conventions collectives à la table de négociation - là où nous sommes et où nous proposons des solutions - il impose implacablement sa vision et ses mesures par une loi.

Étant donné l'ampleur des éléments à analyser dans ce nouveau projet de loi, nous ne sommes toutefois pas encore en mesure de nous positionner sur les nombreux éléments qui y sont soulevés.

