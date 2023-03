Vaultree obtient la désignation Google Cloud Ready - AlloyDB





Vaultree, le leader du cryptage des données en cours d'utilisation, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la désignation Google Cloud Ready - AlloyDB pour AlloyDB pour PostgreSQL, le tout nouveau service de base de données entièrement géré de Google Cloud, compatible avec PostgreSQL, pour les charges de travail les plus exigeantes de base de données d'entreprise.

Cette expansion du marché fait suite au fructueux tour de financement de série A qui a permis à Vaultree de lever 12,8 millions USD, à la sélection de Vaultree en tant que seul bénéficiaire irlandais de la subvention du Conseil européen de l'innovation (EIC) et à la nomination de Rinki Sethi, vétéran renommé du secteur des technologies, à son conseil d'administration.

Google Cloud Ready - AlloyDB est une nouvelle désignation destinée aux solutions des partenaires technologiques de Google Cloud qui s'intègrent à AlloyDB. Ces partenaires ont étroitement collaboré avec Google Cloud pour ajouter la prise en charge d'AlloyDB à leurs solutions et ajuster leurs fonctionnalités existantes afin d'optimiser les résultats. Cette désignation récompense les solutions partenaires qui satisfont à une série d'exigences fonctionnelles de base et ont été validées en collaboration avec les équipes d'ingénierie de Google Cloud.

« L'obtention de la désignation Google Cloud Ready - AlloyDB démontre que Google Cloud a validé les capacités de cryptage des données en cours d'utilisation de Vaultree à s'intégrer à AlloyDB afin d'offrir une excellente expérience aux clients », a déclaré Ritika Suri, directrice des partenariats technologiques chez Google Cloud.

En obtenant cette désignation, Vaultree prouve que son produit répond à un ensemble d'exigences fonctionnelles et d'interopérabilité lors de son intégration à AlloyDB et qu'il est accompagné d'une documentation détaillée facilitant sont intégration par les clients communs des entreprises. Grâce à cette désignation, les clients ont l'assurance que les produits Vaultree qu'ils utilisent aujourd'hui fonctionnent parfaitement avec AlloyDB, sans avoir à perdre du temps pour les évaluer.

En outre, Vaultree bénéficie d'opportunités plus nombreuses de collaboration étroite avec les équipes d'ingénierie partenaires de Google Cloud et d'AlloyDB pour élaborer des feuilles de route communes.

Google Cloud est un écosystème conçu pour soutenir une transformation numérique spécifique au secteur. Ce partenariat permet à Vaultree d'offrir à ses clients des solutions de bout en bout grâce à une intégration fiable, rapide et transparente du produit de cryptage le plus avancé du marché et d'éliminer ainsi le danger de l'exposition des données en clair.

« Quel que soit le nombre d'outils de la première ligne de défense, des violations ou des fuites continueront de se produire. Mais la deuxième ligne de défense ? le cryptage ? a été négligée pendant des décennies parce qu'il faut encore déchiffrer les données pour pouvoir les utiliser, a déclaré Tilo Weigandt, COO et cofondateur de Vaultree. Notre objectif est de mettre fin à ce problème grâce à notre produit et d'aider les entreprises non seulement à être conformes, mais aussi à gagner en sécurité et en tranquillité. »

Avec AlloyDB pour PostgreSQL de Google Cloud, Vaultree atteint cet objectif en permettant aux clients de choisir ce qu'ils veulent crypter et de gérer leurs propres clés sans aucun apprentissage ni modification des langages de requête, de la structure des données, de l'architecture, du type de réseau ou des politiques/autorisations existants, le tout avec un minimum de perte de performances dans le cloud.

« Nous ouvrons la voie à une ère nouvelle de protection des données basée sur le cloud : notre société Vaultree, avec AlloyDB pour PostgreSQL de Google, a conçu et propose la première solution au monde de données en cours d'utilisation toujours cryptées, et cette solution présente des performances et une simplicité inégalées, a déclaré Ryan Lasmaili, PDG et cofondateur de Vaultree. Outre la fiabilité et la flexibilité, notre partenariat avec Google Cloud nous apporte la liberté d'innover et de nous engager avec un acteur clé dans un secteur en constante évolution afin de créer les meilleures solutions de confidentialité des données pour les entreprises de toute taille et de tout secteur, en renforçant leur sécurité et leur rentabilité et en accélérant leur transformation numérique. »

Pour plus d'informations sur l'expertise de Vaultree avec AlloyDB, cliquer ici. Pour plus d'informations sur Google Cloud Ready - AlloyDB et ses avantages, cliquer ici.

À propos de Vaultree

Vaultree a mis au point la première solution au monde de cryptage entièrement fonctionnel des données en cours d'utilisation, résolvant ainsi un problème fondamental pour la sécurité du secteur : le cryptage persistant des données, même en cas de fuite. Vaultree permet aux entreprises, notamment celles des secteurs des services financiers, des soins de santé et de la pharmacie, d'atténuer le grand risque financier, cybernétique, juridique, réputationnel et commercial d'une violation de données en clair. Avec Vaultree, les entreprises traitent, recherchent et calculent des données omniprésentes à grande échelle, sans jamais avoir à remettre de clés de cryptage ou à décrypter côté serveur. En cas de fuite, le cryptage des données en cours d'utilisation de Vaultree persiste, ce qui rend les données inutilisables par les personnes malveillantes. L'intégration de Vaultree dans les technologies de base des données existantes est fluide et ne nécessite aucun changement de technologie ou de plateforme. Vaultree est une société privée basée en Irlande et aux États-Unis. Pour de plus d'informations, rendez-vous sur www.vaultree.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 mars 2023 à 15:50 et diffusé par :