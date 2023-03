Planview et UiPath s'associent pour optimiser l'automatisation des tests grâce à des fonctionnalités de gestion de la chaîne de valeur





Planview, la principale plateforme dédiée au travail connecté, de la planification du portefeuille à la livraison, a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration stratégique avec UiPath (NYSE : PATH), l'un des principaux éditeurs de logiciels d'automatisation d'entreprise. L'intégration est conçue pour fusionner la plateforme UiPath Business Automation avec la solution de gestion de la chaîne de valeur (VSM) de Planview, Planview® Tasktop Hub, qui façonne le marché. En combinant UiPath Test Suite et VSM, les équipes peuvent améliorer l'automatisation des tâches répétitives et fastidieuses, réduire les erreurs manuelles et accélérer la livraison de leurs produits.

« Notre collaboration avec UiPath change la donne pour les leaders technologiques qui cherchent à résoudre les problèmes d'efficacité et de visibilité », a déclaré Louise K. Allen, directrice des produits chez Planview. « Les tests d'automatisation rapides et continus ne sont plus intéressants, il faut absolument accélérer la transformation numérique et favoriser l'avenir du travail connecté. Un rapport récent de Planview a révélé que des points de blocage se produisent fréquemment à la fin du processus de mise en production, avec 40 % du temps de livraison de bout en bout consacré aux activités de test et de mise en production des logiciels. Cette intégration offrira une visibilité et un contrôle sur l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel, ce qui permettra aux équipes d'optimiser les flux de travail pour obtenir de meilleurs résultats. »

Planview Tasktop Hub permet à UiPath de s'intégrer dans plus de 40 outils de gestion du cycle de vie des applications (ALM) parmi les plus populaires du marché, comme Azure DevOps, Jira et ServiceNow. Les équipes peuvent désormais appliquer une automatisation des tests de niveau production sur des applications modernes et anciennes. La solution combinée offre également la possibilité d'automatiser les tests et d'autres tâches de livraison de logiciels, ce qui permet aux équipes de livrer plus rapidement et de manière plus fiable, tout en libérant des ressources pour se concentrer sur des activités plus stratégiques et à plus forte valeur ajoutée.

« En collaboration avec Planview, les DSI et les responsables informatiques peuvent obtenir des résultats en matière de tests logiciels plus rapidement et à moindre coût grâce à nos solutions de test intuitives et évolutives incluses dans la seule plateforme d'automatisation de bout en bout du marché », a déclaré Gerd Weishaar, vice-président senior de la gestion des produits chez UiPath. « Les entreprises peuvent abandonner leurs outils de test disparates et les consolider sur la plateforme UiPath afin de moderniser la façon dont les équipes gèrent et exécutent la livraison de leurs produits. »

Planview Tasktop Hub permet aux DSI et aux responsables de la transformation de suivre le flux de valeur vers les résultats commerciaux en combinant la puissance des meilleures chaînes d'outils dans une pile technologique transparente qui optimise la productivité, élimine les points de blocage, améliore les délais de mise sur le marché et réduit les pertes de revenus. Cette solution met en oeuvre le Flow Framework®, créé par le directeur de la technologie de la société, Dr Mik Kersten. La solution VSM de Planview a récemment été classée au premier rang dans le rapport du quatrième trimestre de The Forrester Wavetm Value Stream Management, recevant les notes les plus élevées qui soient dans les critères d'intégration des tiers, de tableau de bord VSM, d'expérience de l'utilisateur final, de capacités analytiques, de suivi des indicateurs clés de performance, de vision du produit et de feuille de route en matière d'innovation.

Pour plus d'informations sur le portefeuille et les solutions de gestion du travail de Planview, leader sur le marché, rendez-vous sur www.planview.com. Pour en savoir plus sur la plateforme d'automatisation commerciale UiPath, rendez-vous sur www.uipath.com.

