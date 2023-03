Avis aux médias - Négociations du secteur public





Rassemblement du Front commun pour marquer l'échéance des conventions collectives et l'intensification de la mobilisation

QUÉBEC, le 29 mars 2023 /CNW/ - Le Front commun convie les représentantes et représentants des médias à un point de presse en marge du rassemblement qui se tiendra ce jeudi 30 mars au Centre des congrès de Québec, alors que près de 2000 militantes et militants du Front commun seront réunis pour souligner l'échéance imminente des conventions collectives du secteur public et l'intensification de la mobilisation.

Le rassemblement du Front commun sera l'occasion pour les militantes et les militants de la CSN, de la CSQ, de la FTQ et de l'APTS d'échanger et de tisser des liens avec des collègues des différents secteurs - en santé et services sociaux ainsi qu'en éducation et en enseignement supérieur, en provenance de partout au Québec. L'événement marquera aussi une étape importante de la mobilisation pour cette ronde de négociations 2023.

« Nous, d'une seule voix! Le message est clair. La population tient aux services publics et reconnaît le besoin de réinvestir. La pandémie a démontré à quel point nous faisons partie du quotidien des Québécoises et des Québécois, mais à l'heure de la négociation, les mercis sont déjà bien loin. Le gouvernement parle de flexibilité, d'efficacité et de performance. Ce discours-là est usé. Nous avons tendu la main au gouvernement, mais si personne ne la prend, nous n'en resterons pas là. L'heure est trop grave. Oui, les travailleuses et les travailleurs sont épuisés, mais leur signal est clair : ils sont prêts à se mobiliser », ont fait valoir François Enault, premier vice-président de la CSN, Éric Gingras, président de la CSQ, Robert Comeau, président de l'APTS, et Magali Picard, présidente de la FTQ.

Point de presse des leaders syndicaux

Les chefs syndicaux des composantes du Front commun s'adresseront aux médias avant l'ouverture du rassemblement lors d'un point de presse dans le hall d'entrée du Centre des congrès, à 8 h.

Veuillez noter que les leaders syndicaux seront également disponibles sur place pour des entrevues à la suite du point de presse.

Rassemblement du Front commun - Allocutions d'ouverture

Les médias qui le souhaitent peuvent assister à l'ouverture du rassemblement du Front commun pour prendre des images. Veuillez en aviser un des attachés de presse ci-bas mentionnés une fois sur place.

Manifestation devant l'Assemblée nationale

Les militantes et les militants prendront également part à une grande action de mobilisation sur l'heure du midi. Une marche partira du Centre des congrès et convergera vers l'Assemblée nationale, où les dirigeants syndicaux prendront la parole.

Aide-mémoire

Négociations du secteur public | Rassemblement du Front commun

1- Point de presse des leaders syndicaux

QUAND :

Le 30 mars à 8 h

OÙ :

Hall d'entrée du Centre des congrès de Québec

(1000, boulevard René-Lévesque Est, Québec, G1R 5T8)

QUI :

François Enault, premier vice-président de la CSN

Éric Gingras, président de la CSQ

Robert Comeau , président de l'APTS

, président de l'APTS Magali Picard , présidente de la FTQ

2- Marche et manifestation devant l'Assemblée nationale

QUAND :

Le 30 mars, sur l'heure du midi

OÙ :

Départ de la marche à partir du Centre des congrès, à compter de 12 h

Arrivée devant l'Assemblée nationale et discours des leaders syndicaux vers 12 h 45

QUI :

Près de 2000 militantes et militants du Front commun, oeuvrant dans les réseaux de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la santé et des services sociaux, en provenance de partout au Québec, convergeront devant l'Assemblée nationale pour envoyer un message clair au gouvernement.

Discours des dirigeants du Front commun :

François Enault, premier vice-président de la CSN



Éric Gingras, président de la CSQ



Robert Comeau , président de l'APTS

, président de l'APTS

Magali Picard , présidente de la FTQ

Statistiques pour mieux comprendre les enjeux de cette négociation

Moyenne salariale des employées et employés du secteur public membres du Front commun : 43 916 $;

Retard salarial : -11,9 %;

Retard de rémunération globale : -3,9 %;

Proportion de femmes parmi les membres du Front commun : 78 %.

Pour plus d'information sur la négociation en cours : https://www.frontcommun.org/.

À propos du Front commun

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420 000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur. Les conventions collectives viendront à échéance le 31 mars 2023.

SOURCE CSQ

Communiqué envoyé le 29 mars 2023 à 14:00 et diffusé par :