Kinaxis met à disposition un nouvel outil de planification simultanée de la chaîne logistique sur Azure Marketplace de Microsoft

Kinaxis® Inc. (TSX : KXS), l'entreprise faisant autorité pour stimuler l'agilité à des fins de prise de décision rapide et en toute confiance dans un monde imprévisible, a annoncé aujourd'hui la mise à disposition de RapidResponse®, sa plateforme d'applications de pointe destinée à la planification commerciale intégrée et aux transformations numériques de la chaîne logistique, sur Azure Marketplace de Microsoft, la boutique en ligne qui propose des applications et des services pouvant être utilisés sur Azure. Les clients de Kinaxis peuvent désormais tirer parti de la plateforme cloud fiable et productive Azure, pour une rationalisation de leur gestion et de leurs déploiements.

La chaîne logistique étant devenue un sujet relevant de la responsabilité des conseils d'administration, la transformation numérique de la planification s'est muée en initiative prioritaire. En proposant RapidResponse sur Azure Marketplace de Microsoft, un nombre croissant d'entreprises pourront bénéficier de l'agilité de la chaîne logistique rendue possible par Kinaxis, grâce à l'accélération des cycles d'achat et à l'utilisation de RapidResponse afin d'anticiper les volumes de consommation des entreprises en matière de cloud Microsoft.

Grâce à la plateforme RapidResponse® de Kinaxis, les clients obtiennent une visibilité de bout en bout de leur chaîne logistique et sont en mesure d'équilibrer tous les aspects des plans d'offre et de demande, instantanément et dans la continuité. Kinaxis leur donne la possibilité d'accélérer les délais de rentabilisation et de les faire passer à douze semaines seulement avec RapidStart et l'offre Planning Onetm de Kinaxis. RapidResponse constitue une suite complète d'applications de planification prêtes à être déployées et optimisées par secteur puisqu'intégrant des processus de meilleures pratiques, ainsi que des options de planification de scénarios, de collaborations internes et externes de bout en bout et d'analyses. La solution fait également appel à l'IA et à l'apprentissage automatique pour l'ensemble de l'offre et de la demande.

Kinaxis occupe la tête du classement Magic Quadrant de Gartner, catégorie planification de chaîne logistique, pour la huitième foisi et sert des clients de prestige dans le monde entier, dans des secteurs comme l'aéronautique et la défense, l'automobile, les produits de consommation, la haute technologie et l'électronique, l'industrie, les sciences de la vie et le commerce de détail. Parmi ceux-ci figurent Unilever, Johnson Electric, Novartis, Ford, Lenovo et bien d'autres encore.

« Nous continuons d'entendre les clients nous dire que l'excellence de leur chaîne d'approvisionnement n'avait jamais été aussi essentielle à leur survie et à leur capacité de développement. On prend de plus en plus conscience que les méthodes et les techniques utilisées pour gérer les chaînes logistiques d'hier ne survivront pas aux défis de demain », a indiqué John Sicard, PDG de Kinaxis. « Associer RapidResponse à l'étendue de l'infrastructure cloud de Microsoft Azure et aux facilités d'achat d'Azure Marketplace de Microsoft est parfait pour proposer un système de planification simultanée aux entreprises de toute taille et offrir l'agilité nécessaire pour garantir résilience et efficacité environnementale. »

L'arrivée de RapidResponse sur Azure Marketplace de Microsoft est le dernier événement en date dans le cadre de la collaboration entre Kinaxis et Microsoft, dont le potentiel d'innovation future s'articule autour d'une vision partagée en vue de proposer un système de planification simultanée de la chaîne logistique à un plus grand nombre d'entreprises dans le monde.

« Les clients font confiance à Kinaxis pour comprendre et agir sur les risques et les opportunités sur l'ensemble de leurs chaînes d'approvisionnement », a déclaré Harp Girn, vice-président de la division « Global Partner Solutions » de Microsoft Canada. « En lançant RapidResponse sur Azure et en le mettant à disposition sur Azure Marketplace, Kinaxis bénéficiera de la plateforme cloud la plus fiable et la plus digne de confiance, ce qui lui permettra d'accéder plus rapidement à de nouvelles opportunités et d'aider les entreprises à transformer leurs chaînes logistiques pour prospérer dans le monde numérique. »

Azure Marketplace est un marché en ligne permettant l'achat et la vente de solutions cloud certifiées pour fonctionner sur Azure. Azure Marketplace contribue à la mise en relation des entreprises à la recherche de solutions innovantes basées sur le cloud avec des partenaires ayant développé des solutions prêtes à l'emploi.

Pour de plus amples informations sur Kinaxis, rendez-vous sur Kinaxis.com ou consultez son référencement sur Azure Marketplace de Microsoft ici.

À propos de Kinaxis Inc.

La volatilité et l'incertitude au quotidien exigent une action rapide. Kinaxis® offre l'agilité qui permet de prendre des décisions rapides en toute confiance en ce qui concerne la planification intégrée de vos activités et de votre chaîne d'approvisionnement numérique, afin que vous puissiez mieux planifier, mieux vivre et changer le monde. Des marques innovantes font confiance à Kinaxis, qui allie intelligence humaine, IA et technique unique de planification simultanée pour aider les entreprises à planifier leur avenir, surveiller les risques et les opportunités et tenir le rythme du changement. Reposant sur une plateforme extensible basée sur le cloud, Kinaxis propose des applications éprouvées par l'industrie de sorte que chacun puisse être informé plus tôt, agir plus vite et éliminer le gaspillage. Pour en savoir plus sur Kinaxis, rendez-vous sur Kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations du présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent des déclarations relatives aux possibilités de croissance de Kinaxis ainsi qu'aux avantages potentiels et à la demande de produits et services de Kinaxis. Ces énoncés sont soumis à certains risques, hypothèses et incertitudes, notamment notre vision du positionnement relatif des produits et services de Kinaxis vis-à-vis des offres concurrentes du secteur. Nous exhortons le lecteur à ne pas se fier indûment à ces énoncés. Les résultats, performances, évolutions et accomplissements réels de Kinaxis sont susceptibles de différer sensiblement des résultats, performances, évolutions et accomplissements exprimés ou sous-entendus par ces énoncés. Les facteurs de risque pouvant faire en sorte que les résultats, performances, évolutions et accomplissements réels de Kinaxis diffèrent sensiblement des résultats, performances, évolutions et accomplissements exprimés ou sous-entendus par ces énoncés sont énumérés dans les documents publics déposés par Kinaxis auprès des autorités de réglementation financière canadiennes. Kinaxis décline toute obligation de mise à jour ou de révision des énoncés prospectifs qui résulterait de nouvelles informations, d'événements subséquents ou autres, sauf si la loi l'exigeait expressément.

