Q4 Inc. annonce l'approbation par la TSX du renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités





Q4 Inc. (TSX : QFOR) (« Q4 » ou la « Société »), une plateforme de communication leader sur les marchés des capitaux, a annoncé ce jour que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté l'avis d'intention de la Société de renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA »).

Dans le cadre de l'OPRCNA, la Société est autorisée à racheter aux fins d'annulation jusqu'à 2 134 343 de ses actions ordinaires, soit 10 % du flottant au 17 mars 2023. Au 17 mars 2023, la Société avait 39 943 179 actions ordinaires émises et en circulation, et un flottant de 21 343 430 actions ordinaires. Les rachats seront effectués par le biais des facilités de la TSX et/ou d'autres systèmes canadiens de négociations, ou par d'autres moyens autorisés par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario ou les autorités en valeurs mobilières du Canada. En vertu de l'OPRCNA, la Société peut acquérir, de manière périodique, jusqu'à 3 112 actions ordinaires par jour (l'équivalent de 25 % de 12 451 actions ordinaires, soit le volume de négociations journalier moyen des actions ordinaires de la Société sur les six derniers mois), sous réserve de certaines dispenses, y compris les dispenses relatives aux achats en bloc. Toutes les actions rachetées par la Société dans le cadre de l'OPRCNA seront annulées. Les rachats pourront débuter le 31 mars 2023 et se termineront à la première des deux dates suivantes : la date à laquelle la Société aura acheté le nombre maximum d'actions ordinaires dans le cadre de l'OPRCNA, ou le 30 mars 2024.

Les précédents rachats dans le cadre d'une OPRCNA au cours des 12 derniers mois ont été réalisés par la Société sur le marché ouvert par le biais des facilités de la TSX et d'autres systèmes de négociations canadiens à leur cours au moment de l'acquisition. Le nombre maximal de titres recherché et approuvé pour rachat était de 2 519 889, et 379 400 actions ordinaires ont été effectivement rachetées au prix moyen pondéré payé par titre de 2,52 dollars.

Le lancement de l'OPRCNA a été motivé par le fait que la Société estime que le cours du marché des actions ordinaires pourrait ne pas refléter correctement leur valeur, représentant ainsi une opportunité d'investissement hautement rentable et une utilisation efficace de ses ressources en liquidités, dans l'intérêt des actionnaires. Elle permettrait à la fois d'optimiser les liquidités pour les actionnaires souhaitant vendre, et d'accroître les intérêts proportionnels des actionnaires désireux de conserver leurs positions.

Les rachats seront réalisés par la Société en conformité avec les exigences de la TSX, et le prix que la Société paiera pour ces actions ordinaires sera celui de leur cours du marché au moment de l'acquisition, ou tout autre prix autorisé par la TSX.

En rapport avec l'OPRCNA, la Société a conclu un programme de rachat automatique avec son courtier désigné afin de permettre le rachat de ses actions ordinaires durant certaines périodes prédéfinies d'interdiction des opérations, sous réserve de certains critères relatifs au cours et au nombre d'actions. En dehors de ces périodes prédéfinies d'interdiction des opérations, les actions seront rachetées à la discrétion de la direction, dans le respect des lois en vigueur.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX:QFOR) est une plateforme de communication leader sur les marchés des capitaux qui transforme la façon dont les sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les banques d'investissement prennent leurs décisions pour entrer en contact, communiquer et s'engager efficacement les uns avec les autres.

La plateforme technologique de bout en bout de Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux par le biais de ses produits de sites web de relations avec les investisseurs, de ses solutions d'événements virtuels, de sa gestion des relations avec les marchés des capitaux et de ses outils d'analyse pour les actionnaires et les marchés.

L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2650 sociétés publiques dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées au monde.

Basé à Toronto, Q4 dispose de bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.q4inc.com.

Mise en garde relative aux informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives au sens de la législation en vigueur sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives sont généralement identifiées par l'emploi de termes tels que « s'attendre à », « continuer », « anticiper », « avoir l'intention de », « viser », « planifier », « penser », « budgéter », « estimer », « prévoir », « prédire », « s'apprêter à », « cibler », leur formulation à la négation et expressions similaires. Certaines des informations prospectives spécifiques contenues dans ce communiqué contiennent notamment des déclarations relatives aux achats futurs d'actions ordinaires dans le cadre de l'OPRCNA de la Société. Les informations prospectives reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumises à des risques et impondérables, dont une grande partie se trouve hors du contrôle de la Société, susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et ceux communiqués ou suggérés dans les informations prospectives. Parmi ces risques et impondérables figurent, sans s'y limiter, ceux décrits dans la dernière notice annuelle de la Société. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué ne sont valables qu'à la date de publication. La Société rejette toute obligation de mise à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf lorsque la loi l'exige. Des informations complémentaires à propos de ces hypothèses, risques et impondérables sont fournies dans les dossiers déposés par la Société auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières, y compris sa dernière notice annuelle et son dernier rapport de gestion. Ces dossiers sont également disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse q4inc.com.

