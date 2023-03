Thermo Fisher Scientific et Arsenal Biosciences collaborent pour soutenir la fabrication clinique de thérapies à cellules T autologues





Thermo Fisher Scientific, le leader mondial des services scientifiques, et Arsenal Biosciences, Inc. (ArsenalBio), une société de développement de thérapies cellulaires au stade clinique dédiée aux thérapies par récepteurs antigéniques chimériques T (CAR-T) avancées destinées au traitement de tumeurs solides, ont annoncé ce jour une révision de leur collaboration stratégique visant à faire avancer les processus de fabrication de nouveaux traitements contre le cancer. Cette collaboration axée sur la recherche et le développement a déjà permis à ArsenalBio de mettre au point un processus de fabrication fiable pour ses cellules T autologues programmables nouvelle génération pour le traitement du cancer.

ArsenalBio a récemment développé plus avant son principal produit candidat jusqu'au stade de fabrication clinique de sa thérapie à cellules T en circuit intégré (ICT) autologues pour le cancer de l'ovaire platine résistant. Les efforts d'ArsenalBio pour mettre au point des thérapies CAR-T multi-fonctionnelles sont permis par le portefeuille de produits de Thermo Fisher en systèmes de thérapie cellulaire (CTS), notamment le système d'électroporation Gibcotm CTStm Xenontm et le système de centrifugation à contre-courant Gibcotm CTStm Roteatm.

« Notre technologie de thérapie cellulaire programmable a le potentiel d'aider les patients atteints de cancers agressifs et complexes pour lesquels il n'existe aujourd'hui que peu d'options thérapeutiques », a déclaré Ken Drazan, M.D., co-fondateur et PDG d'ArsenalBio. « Pour que les patients puissent bénéficier des fruits de cette technologie, nous devons procéder à la transition vers le développement clinique rapidement et à grande échelle. Notre partenariat avec Thermo Fisher nous permet d'associer leurs solutions parfaitement adaptées et leur expertise interne à l'approche innovante de notre équipe en recherche clinique et en développement de processus afin de fabriquer les produits ArsenalBio et d'étudier les innovations thérapeutiques de demain. »

Le partenariat entre Thermo Fisher et ArsenalBio a débuté en 2020 afin d'aider ArsenalBio à surmonter les défis associés à la fabrication de thérapies cellulaires en collaborant au développement d'un processus de manipulation génétique à l'échelle clinique. ArsenalBio a en outre bénéficié d'un accès privilégié aux dernières innovations de Thermo Fisher en matière d'instruments et de réactifs.

« En collaborant avec ArsenalBio dans leur nouvelle approche du traitement des tumeurs solides par des thérapies à cellules T créées par génie génétique, nous avons contribué à apporter davantage d'options aux patients ayant le plus besoin de traitements innovants », a affirmé Betty Woo, vice-présidente Thérapies cellulaires, géniques et avancées au sein de Thermo Fisher. « Par notre programme de collaboration en thérapie cellulaire, nous permettons à l'industrie de passer de réactive à proactive, en utilisant notre expertise biologique et technique pour améliorer les aspects économiques de la production thérapeutique, favorisant ainsi l'accès des patients à ces thérapies dans le monde entier. »

Le portefeuille de produits CTS de Thermo Fisher est fabriqué selon les bonnes pratiques actuelles, conçu pour satisfaire aux normes de thérapie cellulaire en vigueur, et s'accompagne de documents de traçabilité et réglementaires pour aider ses clients à passer de la recherche à la fabrication clinique.

