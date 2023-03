Prodapt nomme Harsha Kumar au poste de PDG





Prodapt, le plus grand spécialiste de l'industrie de la connexité à la croissance la plus rapide, annonce la promotion de Harsha Kumar au poste de PDG. Harsha succède au fondateur et PDG Vedant Jhaver, qui assumera les fonctions de président de Prodapt.

Félicitant Harsha pour ses nouvelles fonctions, Vedant Jhaver déclare : « Harsha s'est avéré être un soutien et un partenaire solide pour moi au fil des ans. Sa diligence et son intérêt pour l'exécution ont été essentiels au leadership de Prodapt dans le domaine vertical de la connexité. Harsha s'est forgé une réputation de leader dynamique et passionné, agissant avec les niveaux d'intégrité et de discipline les plus stricts dans la mise en oeuvre de notre stratégie. Tant qu'Harsha sera aux commandes, Prodapt continuera d'innover et de résoudre les défis commerciaux complexes de nos clients. »

En remplissant les fonctions de président au cours des sept dernières années, Harsha a joué un rôle déterminant dans la définition des stratégies de croissance, en obtenant de solides résultats grâce à de fortes relations clients, en faisant évoluer les domaines d'expertise, en mettant en valeur des talents de leadership et en créant une organisation opérationnelle solide pour la croissance future.

Alors que Prodapt se prépare à renforcer sa position de chef de file du marché, Harsha dirigera la stratégie, supervisera les opérations commerciales et guidera les personnes et l'excellence en matière de prestation de services vers de nouveaux sommets.

Harsha déclare à propos de sa nomination à ce nouveau poste : « Je suis fier d'avoir été désigné en tant que nouveau PDG de Prodapt par le comité. Prodapt bénéficie d'une équipe fantastique et d'une stratégie éprouvée. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de collaborer étroitement avec l'équipe de direction et de contribuer à l'accélération du succès de notre entreprise grâce aux conseils du comité et de Vedant. Dans les années à venir, Prodapt deviendra le partenaire de choix par défaut dans l'industrie de la connexité et façonnera la manière dont les gens, les entreprises et les machines interagissent les uns avec les autres. »

Avant de rejoindre Prodapt, Harsha a occupé plusieurs postes de direction dans le secteur des services technologiques tout en accompagnant et développant avec succès plusieurs sociétés qui sont devenues de grandes entreprises. Avant cela, il a également cofondé une société de produits logiciels. Harsha est diplômé de l'Institut indien de Technologie de Delhi ainsi que de l'Université du Maryland de College Park.

Prodapt fournit des services et des conseils technologiques à des clients à tous les niveaux de l'industrie verticale de la connexité, notamment aux plus grandes entreprises de communication, de médias et de technologie du monde entier. Comptant plus de 6 000 experts en technologie et en domaine, répartis dans plus de 30 pays, l'entreprise continue d'accroître rapidement ses effectifs sur les 5 continents.

À propos de Prodapt

Prodapt est le plus grand spécialiste de l'industrie de la connexité à la croissance la plus rapide. En se concentrant tout particulièrement sur ce domaine, Prodapt a développé une connaissance approfondie des technologies les plus transformatrices qui connectent notre monde.

Prodapt est un partenaire de confiance pour les entreprises à tous les niveaux de l'industrie verticale de la connexité. Nous concevons, configurons et exploitons des solutions pour leurs produits, leur paysage informatique, leur infrastructure réseau ainsi que pour leurs opérations commerciales et façonnons des expériences qui inspirent leurs clients.

Nos clients, qui comptent parmi les plus grandes entreprises de télécommunications, de médias et d'Internet au monde, connectent désormais 1,1 milliard de personnes et 5,4 milliards d'appareils. Prodapt collabore avec Meta, Google, AT&T, Verizon, Lumen, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Windstream, Rogers, Telus, British Telecom, Amazon, Samsung, Microsoft, KPN, Virgin Media et Deutsche Telekom, entre autres.

Entreprise certifiée Great Place To Work®, Prodapt appartient à The Jhaver Group, un conglomérat d'entreprises vieux de 128 ans, qui emploie plus de 30 000 personnes, réparties sur plus de 80 sites dans le monde.

Rendez-vous sur www.prodapt.com pour de plus amples informations.

