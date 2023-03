La production céréalière s'améliore au Soudan alors que l'insécurité alimentaire persiste





NEW YORK, 28 March 2023 / PRN Africa / -- Un rapport de la Mission d'évaluation des récoltes et des disponibilités alimentaires de cette agence onusienne basée à Rome révèle que la production céréalière nationale de 2022, qui comprend le sorgho, le mil et le blé (récolté en mars 2023), est estimée à environ 7,4 millions de tonnes. Il s'agit de 45% de plus qu'en 2021.

La production de sorgho à elle seule est d'environ 5,2 millions de tonnes, soit une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. La production de mil est estimée à 1,7 million de tonnes, soit une augmentation de 86% par rapport à 2021. Des excédents de 484.000 tonnes et 679.000 tonnes sont prévus respectivement également pour le sorgho et le mil.

Khartoum devrait toutefois importer 3,5 millions de tonnes

Cette augmentation significative de la production céréalière totale peut être attribuée à des conditions météorologiques favorables, en particulier une bonne performance de la saison des pluies, soutenue par plus de 5.000 tonnes de semences de qualité de variétés améliorées fournies par la FAO pour renforcer la production alimentaire des ménages vulnérables. Avec 95% des terres cultivées en agriculture pluviale, les précipitations sont un moteur important de la production agricole.

Par ailleurs, la plupart des intrants agricoles, notamment les semences, les engrais, les herbicides, le carburant et la main-d'oeuvre, étaient disponibles en 2022, mais à un coût très élevé par rapport à la saison précédente. En conséquence, la plupart des agriculteurs ont dû utiliser les semences qu'ils avaient conservées de la récolte de l'année précédente en raison des prix élevés du marché, détaille le rapport de la FAO.

Malgré une amélioration de la production agricole dans son ensemble, le blé qui sera récolté en mars 2023 devrait s'élever à environ 476.000 tonnes, soit une baisse de 30% par rapport à 2021, en raison d'une baisse de la superficie plantée au profit des légumineuses et des épices.

Sur la base des projections démographiques de plus de 47 millions d'habitants pour la mi-2023, les besoins en importations céréalières pour la campagne de commercialisation de cette année sont estimés à 3,6 millions de tonnes, presque entièrement en blé. Ce qui nécessitera l'importation de 3,5 millions de tonnes pour couvrir la consommation intérieure.

Continuer à accroître la production céréalière nationale

Selon la FAO, cette situation aura un impact majeur sur la sécurité alimentaire de millions de Soudanais, car les prix internationaux du blé continuent d'augmenter et la monnaie nationale du pays s'affaiblit.

« Il est essentiel de continuer à accroître la production céréalière nationale pour renforcer la sécurité alimentaire et la résilience des populations les plus vulnérables du Soudan », a déclaré Adam Yao, Représentant par intérim de la FAO au Soudan.

« Bien que la production céréalière globale au niveau national soit nettement supérieure à celle de la saison précédente, l'insécurité alimentaire au niveau des ménages reste un sérieux défi », a-t-il ajouté. Une façon de rappeler que les communautés sont confrontées à des vulnérabilités de différentes natures, dues à « la flambée des prix des cultures de base et aux effets combinés de la récession économique, de l'inflation élevée, des aléas climatiques et des conflits ».

Cette mission d'enquête a été menée à la demande du ministère soudanais de l'Agriculture et en étroite collaboration avec des partenaires clés, notamment le Programme alimentaire mondial (PAM), le Réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine et l'Agence des États-Unis pour le développement international.

SOURCE Centre d'actualités de l'ONU

