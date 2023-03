Soudan : six morts et près de 30.000 personnes déplacées par des violences





NEW YORK, 28 March 2023 / PRN Africa / -- Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), un conflit intercommunautaire a éclaté dans la région de Tandulti, dans la localité d'Ag Geneina, dans l'ouest du Darfour. Le 23 mars, un membre de la tribu Mararit a été tué dans la région de Tandulti, dans la localité d'Ag Geneina, dans l'État du Darfour occidental.

Un groupe de membres de la tribu Mararit a retrouvé les deux meurtriers présumés (arabes) et les a lapidés à mort. « En représailles, les nomades arabes se sont mobilisés et ont attaqué la ville de Tandulti les 23 et 24 mars pour se venger de la lapidation des membres de leur tribu », a détaillé OCHA dans son dernier rapport de situation humanitaire.

Au cours de ces événements, six personnes auraient été tuées et huit blessées, selon la matrice de suivi des déplacements de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM/DTM).

« Environ 59 maisons auraient été brûlées et pillées, et quelque 30.000 personnes - principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées - auraient fui vers le Tchad en traversant la frontière, selon des sources locales », a ajouté OCHA, précisant qu'il s'agit de « rapports non confirmés ».

Près de 300.000 ont besoin d'une aide humanitaire

Selon OCHA, des forces de sécurité conjointes - Forces armées soudanaises (SAF), Forces de soutien rapide (RSF) et Forces de police soudanaises (SPF) - ont été déployées dans la région pour contenir la situation.

Selon le rapport d'OCHA, le gouverneur (Wali) du Darfour occidental et le comité de sécurité de l'État se sont rendus à Tandulti pour tenter de désamorcer la situation. « Selon des sources locales, la situation sécuritaire à Tandulti reste tendue alors que les mobilisations se poursuivent autour des zones de Tandulti et d'Adkiokng », a ajouté l'agence onusienne.

Tandulti est située dans la localité d'Ag Geneina, dans l'ouest du Darfour. L'ONU estime à 662.000 le nombre de personnes vivant dans cette localité, dont 298.000 ont besoin d'une aide humanitaire, selon l'Aperçu des besoins humanitaires pour 2023.

Environ 232.000 personnes dans la localité d'Ag Geneina étaient en situation de crise (IPC 3) et à des niveaux de sécurité alimentaire supérieurs entre octobre 2022 et février 2023, selon le dernier rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC).

SOURCE Centre d'actualités de l'ONU

