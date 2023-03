La nouvelle version de Maxon One pour le printemps 2023 présente une valeur ajoutée exceptionnelle.





Maxon, développeur de solutions logicielles professionnelles pour les monteurs, les cinéastes, les motion designers, les artistes VFX et les créateurs de tous genre, a annoncé aujourd'hui une mise à jour complète de Maxon One. La nouvelle version de Maxon pour le Printemps 2023 propose des fonctionnalités excitantes et des améliorations de workflow pour toute la gamme de produits. Les concepteurs et les artistes pourront ainsi réaliser des résultats époustouflants en transformant leurs idées créatives en réalité. Cinema 4D 2023.2 propose un Commandeur enrichi, un système nodal plus fluide, des améliorations aux outils de simulation et un nouveau générateur Épaisseur pour la modélisation. Les mises à jour des outils Red Giant comprennent de nouveaux outils et améliorations, avec par exemple l'introduction de Symbol Mapper pour Universe 2023.1, la prise en charge des objectifs anamorphiques pour Real Lens Flares pour VFX 2023.3, tandis que Trapcode 2023.3 comprend des optimisations de performance pour Particular et une nouvelle collection de sprites Atomic Age. Redshift 3.5.14 bénéficie d'un fantastique nouveau modèle de ciel et de soleil, un nouveau shader de flocons et de nouvelles options de backplate pour les caméras. La dernière version de ZBrush accueille deux nouveaux outils de workflow révolutionnaires, Proxy Pose et Drop 3D. Les mises à jour de Forger incluent de nouvelles fonctionnalités pour l'éclairage et les prévisualisations, ainsi que l'intégration du puissant ZRemesher de ZBrush. Les derniers ajouts aux Capsules incluent de nouvelles collections de matériaux, un modificateur inédit de tourbillon dynamique et une nouvelle Shaderball Redshift. Une mise à jour de Cineware, axée sur l'intégration d'Unreal 5.0 et 5.1, vient compléter cette mise à jour importante.

"Avec cette mise à jour très attendue, nous tenons notre promesse de proposer régulièrement de nouvelles fonctionnalités et améliorations de pointe pour l'ensemble de la gamme de produits Maxon One", déclare David McGavran, PDG de Maxon. "Avec cette version, notre communauté peut s'attendre à de meilleures performances, à des flux de travail améliorés, à des outils avancés pour l'animation, le rendu, la sculpture et bien plus encore. L'objectif de cette version est d'équiper les artistes de tous niveaux d'outils de pointe pour leur permettre de créer des contenus visuels époustouflants."

Liste complète des caractéristiques et descriptions des mises à jour :

Cinema 4D

Le Commandeur de Cinema 4D offre désormais un accès rapide et facile aux Capsules Maxon ainsi qu'à vos propres ressources et préréglages. Découvrez et appliquez facilement les Capsules, ajoutez des matériaux Redshift et utilisez la puissance des Capsules Maxon nodales, comme les outils Backdrop Primitive et Spline.

Le tout nouveau générateur d'épaisseur vous permet d'ajouter une dimension supplémentaire à tous vos modèles. Idéal pour établir des plans au sol et des impressions 3D, cet objet génère une coque procédurale basée sur un maillage existant et préserve les angles et les arêtes perpendiculaires. Il peut être utilisé de différentes manières grâce à sa prise en charge des cartes d'influences de points et des sélections de polygones.

Cinema 4D propose désormais une interface utilisateur nodale plus propre qui vous aidera à naviguer dans vos configurations de noeuds avec une interface fluide qui présente un code couleur plus lisible, facilitant ainsi le travail avec les noeuds et la création de capsules nodale efficaces.

Le système de simulation unifié de Cinema 4D a reçu plusieurs améliorations, les aperçus de Pyro dans la fenêtre de Cinema 4D prenant désormais en charge la couleur et l'éclairage, ce qui est très utile pour configurer une simulation ou partager un rendu d'aperçu de haute qualité. Les émetteurs prennent désormais en charge Maxon Noise et les cartes d'influences de points, et la force de destruction limite Pyro à l'intérieur ou à l'extérieur d'une boîte. La sortie Pyro est générée automatiquement pour les rendus Redshift et peut facilement basculer d'une scène de simulation à l'autre. Les simulations de ballons prennent désormais en charge les cartes d'influences de points, ce qui vous permet de créer des coutures et de contrôler les zones de gonflage.

Red Giant

Universe

Universe 2023.1 présente Symbol Mapper, un tout nouvel outil de stylisation permettant de reconstruire des séquences à l'aide de lettres, de chiffres et de symboles en fonction des valeurs de luminosité de la source. Pour aider les artistes à réaliser facilement leur vision créative, cette version comprend également de nombreux nouveaux préréglages pour les différents outils d'Universe.

Universe Symbol Mapper permet d'obtenir de superbes effets de style Matrix ou des graphiques de type rétro.

Un tableau de bord et un navigateur de préréglages rafraîchis donnent désormais accès au service Cloud Capsule de Maxon, ce qui permet aux utilisateurs de tirer parti d'une bibliothèque croissante de ressources. Grâce à la nouvelle fonction de recherche, les artistes peuvent trouver ce dont ils ont besoin dans la vaste collection d'outils et de préréglages d'Universe, pour un gain de temps appréciable dans vos workflows.

Universe 2023.1 propose 42 nouveaux préréglages pour les outils Electrify, Line, Long Shadow, Prism, Displacement, et RGB Separation.

VFX

VFX 2023.3 introduit la prise en charge des objectifs anamorphiques dans Real Lens Flares, pour reproduire les lens flares vus dans les films les plus populaires au monde, et apporte la compatibilité des calques d'ajustement à Supercomp.

Grâce au moteur de simulation d'objectifs mis à jour et à la prise en charge des lentilles anamorphiques dans Real Lens Flares, les cinéastes effectuant des rendus 3D, tournant des vidéos ou réalisant des travaux graphiques peuvent ajouter Real Lens Flares à leurs prises de vue. En même temps, tous les utilisateurs de Real Lens Flares peuvent donner l'impression que leurs séquences ont été réalisées au sein d'un plateau de tournage haut de gamme, permettant un contrôle artistique total, pour la création des lens flares les plus réalistes possibles.

Supercomp prend désormais en charge les calques d'ajustement. Ils remplacent les calques de déplacement et appliquent leur effet à tout ce qui se trouve en dessous d'eux dans Supercomp. Idéal pour les corrections de couleur par zone, les déplacements et le flou de chaleur.

Trapcode

Trapcode 2023.3 inclut une optimisation des performances pour les émetteurs de lumière et des corrections de bugs pour Particular ainsi qu'une nouvelle collection de sprites Atomic Age.

Une nouvelle collection de sprites inspirés des années 50, rappelant l'esthétique atomique du milieu du siècle dernier.

Les émetteurs de lumière dans Particular bénéficient d'une impressionnante optimisation des performances, avec des temps de rendu jusqu'à trois fois plus rapides.

Les corrections de bugs permettent la prise en charge des nouvelles courbes et des nouveaux préréglages de couleur dans les systèmes secondaires, la prévisualisation des animations de séquences de modèles dans le Designer, etc.

Magic Bullet

Magic Bullet 2023.2 améliore le curseur d'intensité de Magic Bullet Looks et apporte de nombreuses améliorations sur toutes les plateformes.

De nouveaux curseurs d'intensité pour chaque outil permettent de mieux contrôler votre look.

Un nouvel ensemble de préréglages pour Looks tirera pleinement parti de notre traitement ACES.

Diverses corrections de bogues, en particulier pour les utilisateurs de Resolve.

Redshift

Redshift 3.5.14 apporte un fantastique nouveau modèle de ciel et de soleil, un shader de flocons et de nouvelles options de Backplate pour les caméras, ainsi que des améliorations de workflow et de stabilité.

Le nouveau modèle PRG Clear Sky permet aux artistes de simuler de magnifiques couchers de soleil grâce à la fonction Sun and Sky améliorée de Redshift. Il fournit une simulation plus précise de la radiance et de la couleur du ciel, permettant de somptueux couchers de soleil rougeoyants lorsque le soleil descend juste en dessous de l'horizon.

Le nouveau shader Flakes est idéal pour le rendu de peintures métalliques de voiture ou de de boules de Noël remplies de paillettes. Ce shader 3D génère des paillettes en forme de voronoï ou de points, avec des angles et une profondeur de surface aléatoires, afin d'ajouter du détail et de la brillance à vos rendus.

Les Backplates personnalisés sont désormais disponibles dans Redshift for C4D, offrant un contrôle incroyable pour le compositing. Les artistes peuvent choisir si les séquences d'arrière-plan sont incorporées dans le rendu ou ajoutées avant et après les post-effets. Les rendus peuvent être adaptés à une plaque arrière existante grâce au mode Post-Composite .

La mise à jour de l'interface utilisateur nodale de Cinema 4D 2023.2 facilite la création de matériaux Redshift. L'interface est beaucoup plus propre, avec de nouvelles commandes pour sélectionner les noeuds en amont et en aval. Utilisez le système de préréglages de C4D pour appliquer facilement vos paramètres de noeuds préférés et construisez rapidement des réseaux grâce à une nouvelle option permettant de conserver les connexions de fils lors de la duplication d'un noeud. De nouveaux panneaux contextuels facilitent la navigation et l'ajout de noeuds, ainsi que la modification de leurs attributs.

La caméra Redshift est maintenant disponible dans Houdini, et offre des contrôles physiques simples pour modifier l'exposition, la distance de mise au point, le flou de mouvement et le bokeh.

ZBrush

La dernière version de ZBrush propose deux nouveaux outils totalement inédits dans les workflows de sculpture 3D.

La nouvelle fonctionnalité Proxy Pose offre une méthode dynamique pour modifier rapidement la topologie des modèles. La mise en oeuvre de Proxy Pose réduit instantanément la densité des polygones, ce qui permet aux artistes de manipuler rapidement et efficacement leurs modèles ZBrush, puis de les reconvertir en un maillage à haute densité.

La nouvelle fonction Drop 3D combine la technologie de Sculptris Pro avec la fonctionnalité 2.5D du canevas ZBrush pour produire un nouveau workflow encore plus créatif. La fonction Drop 3D permet d'augmenter la densité du maillage local afin de conserver des détails en haute résolution là où c'est nécessaire. Drop 3D stimule la créativité en fusionnant des éléments conception 2D et 3D. Avec Drop 3D, vous pouvez explorer des concepts de design inspirés des techniques d'illustration, des détails de surface et de la modélisation 3D.

Forger

La dernière version de Forger comprend de nouvelles fonctionnalités pour l'éclairage, des effets plus réalistes et l'intégration du puissant ZRemesher de ZBrush.

Lumières : Cette version ajoute la possibilité de créer plusieurs lumières personnalisées, par exemple des lumières directionnelles, des lumières ponctuelles et des projecteurs. Ces lumières peuvent également être activées pour projeter des ombres.

Viewport VFX : Pour un contrôle encore plus poussé de l'aspect de votre sculpture , Forger a ajouté Viewport FX, qui comprend des effets tels que l'occlusion ambiante, la profondeur de champ, le bloom, l'aberration chromatique, le grain et le vignettage. Tous ces effets fonctionnent en temps réel pendant que vous modélisez et sculptez, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un rendu.

ZRemesher : Finalement, en utilisant la technologie de ZBrush, le logiciel de sculpture sur ordinateur développé par Maxon, Forger a intégré le puissant ZRemesher. Ce nouvel outil permet de contrôler manuellement la topologie en utilisant des guides ou en appliquant des cartes de densité.

Capsules

Les derniers ajouts à Capsules sont les suivants :

Un nouveau modificateur Swirl créé par Rocket Lasso. Cette capsule dynamique agit comme un déformateur pour créer des effets de tourbillon sur n'importe quel maillage ou spline. Il propose de nombreuses options pour la création et la direction artistique d'objets, allant des cornets de crème glacée aux vortex en rotation.

16 matériaux de tapis Redshift créés par les experts en visualisation Fuchs et Vogel.

24 matériaux céramiques.

Une nouvelle scène de développement Redshift avec un « shaderball », pour créer de magnifiques aperçus de matériaux.

Cineware

Une mise à jour de Cineware, axée sur Unreal 5.0 et 5.1, vient compléter cette importante mise à jour. Chez Maxon, nous faisons tout notre possible pour garantir que nos produits fonctionnent parfaitement avec les outils que vous utilisez dans votre pipeline de production.

La procédure pour importer des fichiers Cinema 4D dans Unreal Engine grâce à Cineware est désormais plus facile et plus harmonieuse. Cette méthode permet d'inclure des personnages et des caméras animés dans une séquence cinématique plus étendue au sein de votre projet Unreal.

Cineware vous permet désormais de créer des séquences de niveaux distinctes pour les caches de géométrie ou de les insérer dans une séquence de niveaux principale de manière transparente.

Lorsqu'une caméra de vue de Cinema 4D est importée dans Unreal Engine, elle est immédiatement configurée à l'identique, sans qu'aucune autre modification ou réglage de la caméra ne soit nécessaire.

Animated Render Visibility vous permet de décider quels composants de votre scène Cinema 4D sont actifs ou inactifs dans Unreal Engine après l'importation.

Une nouvelle option Geometry Cache vous permet d'importer non seulement des maillages statiques de Cinema 4D, mais aussi des topologies de morphing et des configurations animées de cloneurs Mograph.

À propos de Maxon

Maxon développe des solutions logicielles aussi performantes qu'accessibles, pour les créateurs de contenu travaillant dans le design 2D ou 3D, le Motion Design, les effets spéciaux ou la visualisation architecturale. Le catalogue innovant de produits Maxon permet aux artistes de sublimer leur processus créatif. Nos gammes de produits comprennent la suite récompensée Cinema 4D, avec ses outils de modélisation 3D, simulation et animation, l'application de sculpture mobile Forger pour une créativité mobile, les différents logiciels Red Giant et ses solutions révolutionnaires de montage, de motion design et outils cinématographiques, le moteur de rendu Redshift, aussi rapide que performant, destiné à la production de contenu de haut niveau, et ZBrush, la solution de sculpture et de peinture numérique référence du secteur.

L'équipe Maxon est constituée de personnes enjouées et passionnées, qui cherchent à construire et développer une communauté d'artistes talentueux. Entre ses évènements reconnus et son contenu éducatif et gratuit Cineversity, la construction de liens forts avec tous les créatifs et l'accompagnement dans leur développement professionnel sont partie intégrante de la capacité de Maxon à rester au sommet des tendances du secteur, afin de mieux servir ses clients.

Maxon fait partie du groupe Nemetschek.

Communiqué envoyé le 29 mars 2023 à 12:05 et diffusé par :