Gedeon Richter : la cariprazine démontre des effets antidépresseurs à large spectre dans différentes populations de patients





BUDAPEST, Hongrie, 29 mars 2023 /PRNewswire/ -- Lors de la 31e réunion annuelle de l'Association européenne de psychiatrie (EPA), qui s'est tenue du 25 au 28 mars 2023 à Paris, en France, Gedeon Richter Plc a présenté de nouvelles analyses d'études sur la cariprazine. Les affiches ont fourni des preuves de l'efficacité de la cariprazine pour soulager les symptômes dépressifs dans divers diagnostics et ont montré que l'efficacité de la cariprazine pour améliorer les symptômes négatifs de la schizophrénie est similaire dans les essais cliniques et dans le monde réel. En outre, la plage de référence thérapeutique (TRR) des concentrations plasmatiques minimales a été mise en évidence.

La schizophrénie est un trouble psychiatrique chronique caractérisé par des symptômes positifs, négatifs, cognitifs et de l'humeur, touchant 1 % de la population. Bien que les antipsychotiques soient efficaces dans le traitement des symptômes positifs, la gestion des symptômes négatifs, cognitifs et affectifs reste souvent difficile.

Les symptômes dépressifs sont une caractéristique commune de la schizophrénie et définissent le trouble dépressif majeur et le trouble bipolaire. Ils ont des effets dévastateurs sur le fonctionnement et la qualité de vie des patients et augmentent le risque d'hospitalisation et de suicide. La première affiche a fourni des preuves de l'efficacité de la cariprazine pour soulager les symptômes dépressifs dans diverses conditions, y compris la schizophrénie, la dépression majeure et la dépression bipolaire, ces résultats impliquent que l'efficacité du médicament dans les symptômes dépressifs est indépendante du diagnostic.

Une autre affiche a mis en évidence le besoin croissant de recueillir des données réelles afin de comprendre comment le médicament fonctionne dans des populations de patients hétérogènes, complétant ainsi les connaissances acquises lors des essais cliniques. Pour comparer l'efficacité de la cariprazine dans les essais cliniques et dans le monde réel concernant l'atténuation des symptômes négatifs chez les patients schizophrènes, les résultats de deux analyses distinctes provenant d'un essai clinique et d'une étude d'observation ont été représentés ensemble afin de les comparer visuellement. Les conclusions ont montré qu'il n'y avait pratiquement aucune différence entre les résultats, et que les symptômes négatifs s'amélioraient peu ou beaucoup avec la cariprazine selon les données cliniques et réelles.

La 3e affiche a fourni des détails sur l'examen de la plage de référence thérapeutique (TRR) pour la cariprazine de 1,5 mg/jour à 6 mg/jour dans les études sur la schizophrénie. Selon les résultats, la TRR des concentrations plasmatiques minimales à l'état d'équilibre est d'environ 30 à 100 nM pour la cariprazine totale et d'environ 2 à 10 ng/mL pour la molécule mère (médicament inchangé) pour le traitement de la schizophrénie.

