Prix d'alphabétisation 2022 du Conseil de la fédération - Le gouvernement du Québec souligne le parcours exceptionnel de Mme Doriana Tesa Basilua Londa





QUÉBEC, le 29 mars 2023 /CNW/ - Le premier ministre, M. François Legault, et le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, sont fiers de saluer le parcours exceptionnel de Mme Doriana Tesa Basilua Londa, lauréate québécoise des dix-huitièmes Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération.

Mme Londa, une élève du centre d'éducation des adultes d'Outremont, qui fait partie du centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, s'est démarquée par son assiduité, sa persévérance ainsi que sa motivation et son engagement constant dans son parcours en alphabétisation. Originaire de la République démocratique du Congo, la famille de Mme Londa a d'abord émigré au Brésil, avant d'entreprendre un long parcours migratoire vers le Québec. Après avoir appris le français, la lauréate poursuit sa formation en alphabétisation, ce qui lui permet de communiquer, de lire et de travailler à temps partiel afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Mme Londa souhaite maintenant obtenir son diplôme d'études secondaires et continuer son parcours scolaire afin d'être formée en pédiatrie à l'université.

Créés en 2004, les Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération visent à souligner des réalisations exceptionnelles, des pratiques novatrices et l'excellence dans ce domaine. Ce faisant, les premières et premiers ministres reconnaissent le rôle important de l'alphabétisation dans la participation pleine et entière de chaque personne à la société. Les Prix sont remis à des personnes apprenantes, à des éducatrices et éducateurs, à des bénévoles, à des organismes communautaires et à des entreprises dans les 13 provinces et territoires.

Citations :

« Connaître la langue française est un facteur fondamental pour s'intégrer pleinement au Québec. L'alphabétisation joue un rôle important pour permettre à toujours plus de gens de participer activement à notre société. C'est avec plaisir que je souligne les efforts et la persévérance exemplaires de Mme Londa. Son parcours exceptionnel est très inspirant. »

François Legault, premier ministre

« Quel plaisir et quelle fierté de voir des gens comme Mme Londa se démarquer dans leur démarche d'alphabétisation! L'éducation est à la portée de toutes et tous. Il ne faut jamais cesser de vouloir apprendre. Bravo à la lauréate pour cette belle réussite, et merci aux centres de services scolaires et aux organismes qui contribuent, chaque jour, à améliorer les compétences en littératie de toute la population! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Les lauréates et lauréats des Prix d'alphabétisation 2022 du Conseil de la fédération sont :

Mme Doriana Tesa Basilua Londa ? Québec

Prospect Human Services Society ? Alberta

Mme Margaret Sutherland ? Colombie-Britannique

Mme Marilyn Freda Captain ? Manitoba

Mme Krista Stephens ? Terre-Neuve-et-Labrador

M. Jean-François Ouellette ? Nouveau-Brunswick

Mme Valarie Higgins ? Nouveau-Brunswick

Western Arctic Youth Collective ? Territoires du Nord-Ouest

M. Andrew Chacko ? Nouvelle-Écosse

Mme Jeela Palluq-Cloutier ? Nunavut

L'équipe d'apprentissage en ligne de l'Ontario ? Ontario

Mme Sally Hitchcock ? Île-du-Prince-Édouard

KidsFirst NORTH ? Saskatchewan

M. Donald Inverarity ? Yukon

Liens connexes :

Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération

Ministère de l'Éducation

https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC?lang=fr

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw?view_as=subscriber

https://www.linkedin.com/company/339645/admin/

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 29 mars 2023 à 11:45 et diffusé par :