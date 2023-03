Avis aux médias - MISE À JOUR - Itinéraire du premier ministre pour le mercredi 29 mars 2023

L'Association des chemins de fer du Canada (ACFC) considère que la décision du gouvernement fédéral de rétablir la politique déficiente consistant à prolonger l'interconnexion réglementée est malavisée et qu'elle nuira aux chaînes d'approvisionnement...

Revenu Québec se veut un allié indispensable des citoyennes et des citoyens dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales. Il est le mieux placé pour répondre à leurs questions sur les impôts, et ce, peu importe leur profil et leur situation....