TRG fait l'annonce de l'obtention de sa certification PCI/PIN à son centre canadien de cryptage de clé pour terminaux de paiements de point de ventes.





Nouveau centre de gestion et d'injection de clés pour terminaux de paiements (KIF) à Toronto

CLEVELAND, le 29 mars 2023 /CNW/ - TRG, un fournisseur mondial de services gérés axé sur les technologies et solutions pour usagers en entreprise annonce que sa nouvelle installation de gestion et d'injections de clés a reçu sa certification PCI/PIN avec Interac.

Cette nouvelle installation canadienne de gestions et d'injections de clés permet à TRG de fournir une solution complète aux processeurs de paiements, les ISO (Independent Sales Organizations) et les ISV (Independent Software Vendors) et offrira une rapidité de services à des prix concurrentiels à ses clients.

« Nous cherchons continuellement des façons de mieux servir nos clients partout dans le monde. Une façon d'y arriver est de veiller à ce que nous ayons les bonnes solutions pour répondre aux besoins actuels et futurs de nos clients, indique le président de TRG, Sean Kennedy. "Ouvrir un centre de gestions et d'injections de clés à Toronto est un élément stratégique pour mieux servir nos clients canadiens avec des solutions de points de ventes completes."

L'annonce suit de quelques semaines l'acquisition de Real World Communications par TRG, un fournisseur établi de solutions sans fil et réseau et d'appareils mobiles pour entreprise.

Avec des installations aux États-Unis, au Canada et en Europe, TRG fournit des solutions technologiques mobiles de pointes les plus complètes dans les secteurs de la mobilité d'entreprise, de la mobilité industrielle et de la technologie de vente au détail. Ses services sont conçus pour aider les entreprises à se développer en favorisant l'efficacité opérationnelle.

TRG assure la gestion de plus de 10 millions d'appareils et compte plus de 5 000 clients. En mars 2023, TRG a de nouveau été reconnu comme l'un des plus importants fournisseurs de de solutions et de services gérés en Amérique du Nord en figurant sur la liste « Élite 150 » de CRN pour une troisième année consécutive.

Pour en savoir plus, visitez https://www.trgsolutions.com/.

À propos de TRG

TRG, une société privée mondiale, est un fournisseur de services gérés du cycle de vie complet des technologies pour utilisateurs en entreprise ayant comme objectif d'aider les organisations dans leurs quêtes d'efficacité opérationnelle pour favoriser leurs croissances. Notre mission est d'être à l'avant-garde des technologies d'entreprise en offrants des services et des solutions technologiques efficaces et abordables.

