Pour plus de la moitié des Canadiens, la sécurité routière devrait figurer parmi les cinq premières priorités gouvernementales au sein de leur communauté





C'est ce qui ressort d'un sondage national réalisé par Ipsos pour Parachute, l'organisme de bienfaisance national canadien dédié à la prévention des blessures, et soutenu par Desjardins dans le cadre de leur engagement commun à l'égard des initiatives de sécurité routière de Vision Zéro.

TORONTO, le 29 mars 2023 /CNW/ - Les Canadiens sont de plus en plus nombreux à se préoccuper de la sécurité routière et de plus en plus nombreux à vouloir en faire une priorité au sein de leur communauté.

Depuis que Parachute a mené un sondage sur la sécurité routière en 2021, moins de Canadiens (39 % contre 46 %) estiment que nos routes sont sûres, 22 % d'entre eux - en hausse de 7 % par rapport à 2021 - les jugeant « dangereuses ». Les autres (39 % pour chaque période d'enquête) estiment que nos routes sont « plutôt sûres », et 54 % considèrent la sécurité routière comme l'une des cinq premières priorités à traiter dans leur communauté.

Une mesure de sécurité routière, parmi toutes les autres, bénéficie désormais d'un plus grand soutien en 2023 qu'en 2021 puisque 28 % des personnes interrogées sont d'accord avec l'affirmation « les limitations de vitesse sont trop élevées et devraient être abaissées », contre 22 % en 2021. Dans le classement de l'efficacité des stratégies visant à améliorer la sécurité routière, l'abaissement des limitations de vitesse est la seule stratégie qui bénéficie d'un soutien accru, avec une augmentation de six points de pourcentage, passant de 46 à 52 %.

En 2023, l'enquête a ajouté des questions sur les problèmes d'équité liés à la sécurité routière. Bien qu'il y ait un fort consensus sur le fait que les routes devraient être partagées par tous, conducteurs, piétons et cyclistes (64 %), seulement un tiers environ (36 %) des Canadiens reconnaissent que les routes de leur communauté sont bien équipées pour desservir les personnes qui vivent avec un handicap, quel qu'il soit. En outre, peu de Canadiens (36 %) reconnaissent que les communautés marginalisées, telles que les personnes à faible statut socio-économique, les minorités ethniques et les minorités visibles, ont moins facilement accès à des routes sûres que d'autres groupes.

L'enquête révèle également qu'un nombre croissant de personnes pensent que le changement de comportement des conducteurs et l'application de la loi sont plus importants pour prévenir les blessures sur nos routes que les changements dans l'infrastructure. Deux tiers des personnes interrogées pensent que la modification du comportement des conducteurs aurait un impact positif plus important sur la sécurité routière pour prévenir les collisions, les blessures et les décès sur les routes que la modification de l'aménagement des routes. Quatre des cinq principales mesures de sécurité que les personnes interrogées souhaitent voir mises en oeuvre dans leurs communautés concernent les contrôles et les arrestations par la police en cas de conduite en état d'ébriété, d'excès de vitesse et de distraction au volant.

Cela étant dit, lorsqu'on leur demande, spontanément, ce qui améliorerait la sécurité routière dans leur communauté, 28 % des personnes interrogées répondent qu'il faudrait des changements au niveau des routes et des infrastructures, contre 10 % en 2021, et c'est la réponse la plus fréquente à cette question.

« Il est encourageant de constater que le public est de plus en plus favorable à la lutte contre les blessures graves et les décès sur nos routes, ainsi qu'à l'abaissement des limites de vitesse, qui est un moyen efficace de prévenir les accidents et de réduire les dommages qui surviennent lorsqu'un conducteur de véhicule heurte un usager de la route vulnérable, comme un piéton ou un cycliste », a déclaré Pamela Fuselli, Présidente-directrice générale de Parachute. « Bien qu'il soit important d'améliorer le comportement des conducteurs et d'appliquer la loi pour réduire les comportements dangereux, l'approche la plus critique et la plus efficace est celle qui porte sur la façon dont nos véhicules, nos routes et nos communautés sont conçus et construits. Pour cela, nous avons besoin que tous les niveaux de gouvernement donnent la priorité aux politiques qui soutiennent l'approche Vision zéro de la conception et des pratiques à l'échelle du système et financent la mise en oeuvre de ces politiques, tout en garantissant l'équité pour toutes les collectivités, quel que soit leur statut socio-économique, afin de réduire la gravité des collisions et d'éviter les blessures graves et les décès. »

Au cours des deux dernières années, des changements d'attitude préoccupants ont été observés.

Parmi un large éventail de mesures, une minorité croissante est d'accord avec les attitudes suivantes qui ont un impact négatif sur la sécurité routière :

C'est amusant de conduire vite (25 % sont d'accord contre 22 % en 2021)

Les cyclistes n'ont pas leur place sur la route (32 % sont d'accord contre 30 % en 2021)

Et ils sont moins nombreux à être d'accord avec les comportements suivants qui ont un effet positif sur la sécurité routière :

Il est inacceptable d'utiliser un téléphone mains libres au volant (78 % sont d'accord contre 84 % en 2021)

Les conducteurs devraient faire preuve de plus de vigilance à l'égard des cyclistes (85 % sont d'accord, contre 90 % en 2021)

Pour les conducteurs, l'association des textos, de la prise de stimulants, de la conduite agressive et de la consommation de cannabis à un comportement dangereux s'est atténuée depuis 2021. Chacun de ces comportements est cependant toujours considéré comme dangereux par au moins trois quarts des conducteurs.

Les Canadiens sont moins nombreux à estimer qu'il est dangereux de ne pas boucler sa ceinture de sécurité à l'arrière d'un véhicule (72 %) que de ne pas le faire à l'avant (83 %). En fait, les passagers sont plus nombreux à dire qu'ils n'ont pas bouclé leur ceinture à l'arrière (27 %) qu'à l'avant (15 %).

Partenaire de Parachute depuis 2008, Desjardins Assurances est un fervent partisan du mandat de Vision Zéro pour aider les Canadiens à rester en sécurité sur nos routes.

« Le besoin de trouver des solutions préventives en matière de sécurité routière n'a jamais été aussi pressant. Presque chaque jour, nous entendons parler de collisions mortelles et de comportements à risque au volant, déclare Valérie Lavoie, présidente et cheffe de l'exploitation de Desjardins Groupe d'assurances générales. La sécurité routière est une responsabilité partagée qui incombe à tout le monde. En tant qu'assureur de premier plan, nous sommes conscients du rôle important que jouent l'éducation et la prévention pour contribuer à réduire le nombre de blessés et de décès sur nos routes. C'est pourquoi nous soutenons Vision zéro et poursuivons notre étroite collaboration avec Parachute dans l'espoir d'observer une amélioration de la situation. »

À propos de l'enquête

Ces résultats sont issus d'une enquête en ligne de 16 minutes réalisée par Ipsos entre le 10 et le 17 février 2023 pour le compte de Parachute.

L'enquête a été menée auprès de 1 000 adultes résidant au Canada , dont 101 Canadiens âgés de 16 à 17 ans. Des quotas et une pondération par âge, sexe et région ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement [pour tous les Canadiens en âge légal de conduire (16+)].

, dont 101 Canadiens âgés de 16 à 17 ans. Des quotas et une pondération par âge, sexe et région ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement [pour tous les Canadiens en âge légal de conduire (16+)]. La précision des sondages en ligne est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, les résultats sont considérés comme précis à +/- 3,4 points de pourcentage, 19 fois sur 20, par rapport à ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens âgés de plus de 16 ans avaient été interrogés. L'intervalle de crédibilité sera plus large pour les sous-ensembles de la population. Pour plus d'informations sur l'utilisation des intervalles de crédibilité par Ipsos, veuillez consulter le site Internet d'Ipsos.

Tous les sondages et enquêtes par échantillonnage peuvent être sujets à d'autres sources d'erreur, y compris, mais sans s'y limiter, l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

À propos de Vision Zéro

Vision zéro est une initiative internationale de sécurité routière, fondée en Suède à la fin des années 1990. Elle repose sur la philosophie selon laquelle personne ne devrait être tué ou gravement blessé dans le système de transport routier. À terme, l'objectif principal de Vision Zéro est de ne plus enregistrer aucun décès ou blessure grave sur la route. Au Canada, Parachute a pris l'initiative nationale de coordonner et de partager les meilleures pratiques entre toutes les municipalités et communautés qui cherchent à améliorer la sécurité routière. Sur les réseaux sociaux, nous utilisons le mot-clic #ParachuteVZ pour partager l'information et encourager le soutien du public à Vision Zéro.

À propos du Parachute

Parachute est l'organisme national canadien de bienfaisance dédié à la réduction de l'impact dévastateur des blessures évitables. Les blessures sont la cause numéro 1 de décès chez les Canadiens âgés de 1 à 44 ans et coûtent chaque année 29,4 milliards de dollars à l'économie canadienne. À travers la sensibilisation et la défense des droits, Parachute oeuvre pour sauver des vies et faire du Canada un pays exempt de blessures graves. Pour plus d'informations, rendez-vous sur parachute.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn.

