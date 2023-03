MATRIX LANCE SA NOUVELLE COLLECTION TONAL CONTROL PRE-BONDED DANS LE MÉTAVERS





MONTRÉAL, le 29 mars 2023 /CNW/ - Matrix, l'une des principales marques de coloration capillaires professionnelles au Canada, est ravie d'annoncer le lancement de sa dernière innovation, Tonal Control Pre-Bonded. Cette nouvelle collection de nuanceurs gels demi-permanents sera présentée aux stylistes via un événement exclusif dans le métavers - une première dans l'industrie - suivi d'un large déploiement dans les salons et les magasins professionnels à l'échelle nationale.

En tant que l'une des marques les plus inclusives de l'industrie professionnelle, Matrix souhaite retirer tous les obstacles, qu'ils soient économiques ou géographiques, pour que les stylistes à travers le Canada aient accès à la meilleure expérience éducative possible. Le métavers est un espace virtuel tridimensionnel partagé où les utilisateurs peuvent interagir en temps réel entre eux et avec des éléments générés par ordinateur.

L'événement de lancement éducatif et gratuit, prévu le 17 avril 2023 à 11h00 HNE, offrira aux participants une expérience unique et immersive - aucun casque de réalité virtuelle requis - alors qu'ils découvrent la nouvelle collection de nuanceurs gels multidimensionnels, sa vaste palette de teintes et ses techniques d'utilisation. L'événement proposera une formation offerte par l'Équipe d'éducation Matrix, du réseautage, des jeux, des cadeaux et bien plus encore. Pendant l'événement, les 500 premiers stylistes qui visiteront l'ensemble du parcours des salles d'exposition recevront un kit d'essai Tonal Control gratuit contenant deux tubes de couleur Tonal Control Pre-Bonded, un pinceau ou un flacon de couleur Tonal Control et un développeur.

« Nous sommes ravis de lancer notre nouvelle collection Tonal Control Pre-Bonded dans le métavers », a déclaré Archana Kalegaonkar, Directrice générale de Matrix Canada. « Nous pensons que le métavers fournit la plateforme idéale pour mettre en valeur les capacités de nos nouveaux nuanceurs en gel acide et offrir aux stylistes une expérience éducative immersive comme nul autre. »

Disponible pour les stylistes à partir du 1er avril 2023, Tonal Control Pre-Bonded comprend dix-sept nuanceurs en gel prévisibles, sur plus de six reflets, pour un contrôle post-éclaircissement ultime sur tous les types de cheveux et fournit une oxydation visible en temps réel. La formule s'assombrit progressivement au fur et à mesure qu'elle s'oxyde, afin que les stylistes sachent précisément quand le temps de traitement de 20 minutes est terminé et qu'il est temps de rincer. Les différents systèmes de code couleur représentent chacun la couleur dominante de la famille de nuances pour une prévisibilité ultime. Les résultats sont fidèles, multidimensionnels et durent jusqu'à 6 semaines.

L'événement de lancement gratuit est ouvert aux stylistes à travers le Canada. Pour vous inscrire à l'événement, rendez-vous sur la page Matrix dans le Metaverse sur Eventbrite. Le lien de l'événement en ligne sera envoyé par Eventbrite le matin de l'événement par courriel.

