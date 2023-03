Cato Networks reconnu comme leader du quadrant SASE





L'analyse des fournisseurs de plateformes SASE révèle que Cato SASE Cloud est le leader et la seule solution complètement convergée et unifiée du marché.

TEL AVIV, Israël, 29 mars 2023 /PRNewswire/ -- Cato Networks, fournisseur de la première plateforme 100% SASE , a annoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée leader dans l'analyse du SASE Quadrant publiée dans TechTarget .

« L'architecture convergée de Cato, cloud-native et single-pass, est la bonne architecture si vous souhaitez une plateforme unifiée pour délivrer l'ensemble des capacités du modèle SASE », a déclaré Steve Garson, auteur du rapport et président de SD-WAN Experts, une société de conseil technologique indépendante qui a mené des dizaines d'évaluations et de déploiements de SASE. « Dans le cadre de nos travaux, nous avons constaté que Cato offrait des performances réseau bien supérieures grâce à son backbone « réseau mondial optimisé ». À l'instar d'un iPhone, la simplicité de Cato peut faire penser à un manque de sophistication, mais il ne faut pas s'y tromper. La convergence complète du réseau et de la sécurité au sein de la plateforme Cato offre une vision et un contrôle incroyablement détaillé de l'infrastructure SASE, sans les problèmes d'utilisation que l'on rencontre habituellement dans les produits informatiques.

« Nous sommes honorés d'être identifiés comme le leader du marché des SASE à fournisseur unique », a déclaré Shlomo Kramer, PDG et cofondateur de Cato Networks. « Cato a introduit la première plateforme SASE mondiale en 2016, quatre ans avant que Gartner ne définisse le terme. Depuis lors, nous avons continué d'améliorer et d'étendre Cato SASE Cloud, comme en témoigne cette récompense. »

Pourquoi un fournisseur unique pour le SASE ?

Bien que le SASE apporte des avantages opérationnels à une organisation, le rapport note que d'avoir une seule architecture pour délivrer l'intégralité des services SASE apporte certains avantages uniques :

Amélioration de la posture de sécurité en réduisant la complexité des fonctions de sécurité, en appliquant une politique de sécurité unique, globale à l'échelle de l'entreprise et en minimisant la surface d'attaque.

Gain de productivité des équipes en charge du réseau et de la sécurité grâce à des délais de déploiement plus courts. Cela génère moins de dépendance à l'égard des compétences et des ressources avancées pour des taches de maintenance ou d'exploitation. Cela permet de supprimer les activités redondantes tel que le maintien en conditions opérationnel de services afin d'offrir une politique de sécurité unique et uniforme.

Amélioration de l'expérience des utilisateurs et des administrateurs système, car les problèmes de performance tels que la latence et la gigue sont plus faciles à analyser et à gérer. Le diagnostic des problèmes de bout en bout est plus simple et il existe un SIEM unique pour toutes les données d'événements et les journaux afin de monitorer et identifier les sources qui impact la productivité, la performance, les usages ou la sécurité des données.

Pourquoi Cato ?

Selon le rapport, Cato SASE Cloud présente plusieurs atouts uniques :

Un moteur global, complétement convergé, cloud-native avec un processus single-passe qui offre un modèle d'architecture unique pour délivrer les services de réseau et de sécurité des architecture SASE. Un seul fournisseur, une seule plateforme, une seule console unifiée. Cato SASE Cloud fournit un accès granulaire à l'intégralité des ressources, an ajoutant des services d'inspection avancés de sécurité et l'optimisation du trafic dans le monde entier pour connecter tous les edges de l'entreprise (sites, utilisateurs mobiles, application on premise, SaaS, services et tenant dans le cloud) même pour le trafic crypté.

Cato assure la maintenance complète de l'infrastructure Cato SASE Cloud, libérant ainsi le service informatique des opérations courantes liées au maintien du réseau et de la sécurité, telles que la mise à jour des signatures de sécurité en réponse aux dernières menaces de type « zero-day ». Le rapport note que Cato met souvent en avant son faible délai de protection, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle une signature IPS n'est pas seulement développée mais aussi mise en oeuvre. Par exemple, ils ont protégé leurs clients contre Log4j en seulement 17 heures (contre des jours et des semaines pour de nombreuses entreprises).

Une plateforme de gestion unique qui converge des services de sécurité standard et avancés, ainsi que les services réseaux nécessaire pour avoir une architecture agile et performante. La console de management de Cato est le référentiel en matière de convergence, puisqu'il fournit une interface unique permettant de consulter toutes les données relatives aux événements de réseau et de sécurité de l'année écoulée.

À propos du rapport

Sept fournisseurs ont été confrontés dans le cadre de cette analyse que les auteurs qualifient de « MQ-like ». Les fournisseurs ont été comparés en fonction de leur capacité d'exécution et de l'exhaustivité de leur vision. Les auteurs affirment qu'ils se sont appuyés uniquement sur des informations accessibles au public et qu'ils ont tempéré leur analyse théorique en s'appuyant sur leur propre expérience du déploiement de plateformes SASE.

Déclarations

Eyal Webber-Zvik, vice-président de la commercialisation des produits et des alliances stratégiques :

« Au cours des sept dernières années, Cato s'est engagé dans une démarche d'innovation continue, améliorant le Cato SASE Cloud pour atteindre une adéquation parfaite entre le produit et le marché. Les commentaires des partenaires et des clients, combinés aux statistiques d'utilisation, contribuent à faire évoluer Cato afin de rester la plateforme SASE de référence. Alors que nos concurrents assemblent des produits existants issus d'acquisition pour répondre à des besoins marketing, Cato fournit aux entreprises une plateforme SASE conçue pour les simplifier la vie des équipes IT, ce qui les prépare véritablement à supporter les enjeux métier de leur entreprise.

À propos de Cato Networks

La plateforme SASE de Cato, la plus robuste du monde, fait converger le réseau SD-WAN de Cato et un service de sécurité natif du cloud, Cato SSE 360, en un service cloud global. Cato SASE Cloud permet d'optimiser et de sécuriser l'accès aux applications pour tous les utilisateurs et tous les sites, partout. Grâce à Cato, les clients peuvent facilement remplacer les systèmes MPLS traditionnels, coûteux et rigides, par une architecture réseau moderne basée sur le SD-WAN, sécuriser et optimiser une main-d'oeuvre hybride travaillant de n'importe où, et permettre une migration transparente vers le cloud. Cato applique des politiques d'accès granulaires, protège les utilisateurs contre les menaces et empêche la perte de données sensibles, le tout facilement géré à partir d'une seule console. Avec Cato, les entreprises sont prêtes à affronter l'avenir.?

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2043049/Cato_Networks_Single_Vendor_SASE.jpg

