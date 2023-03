Juno Pharmaceuticals reçoit l'autorisation d'importer de l'eptifibatide alors que les hôpitaux canadiens sont toujours confrontés à des pénuries de médicaments essentiels





Juno Pharmaceuticals Canada (« Juno »), une société pharmaceutique canadienne spécialisée, annonce avoir reçu l'autorisation de Santé Canada pour importer une solution d'eptifibatide pour perfusion et injection (« eptifibatide ») conformément aux directives de Santé Canada concernant les importations et les ventes exceptionnelles. Juno a acquis une réserve de six mois pour distribution immédiate sur l'ensemble du marché canadien pour aider à reconstituer des stocks dangereusement bas.

L'eptifibatide est prescrit aux patients atteints de certains types de syndromes coronariens aigus (des maladies provoquant la réduction ou l'obstruction de la circulation du sang vers le coeur) lorsqu'ils subissent des interventions particulières pour prévenir la formation de caillots sanguins, comme la pose d'un stent intracoronaire. La disponibilité de ce médicament est limitée depuis octobre 2022, et au cours des cinq derniers mois, certains hôpitaux ont dû recourir à des solutions alternatives pour le remplacer. Selon Thrombose Canada, les caillots sanguins sont responsables d'un décès sur quatre chaque année au pays.

« Le Canada est confronté à des variations de stocks dans les différentes classes de médicaments, qu'il s'agisse de médicaments contre le rhume et la grippe, d'antihistaminiques, d'antalgiques ou d'antibiotiques. L'eptifibatide fait partie des nombreux médicaments que les Canadiens ont du mal à se procurer depuis des mois, affirme Greg LaMorre, directeur, Chaîne logistique et relations avec les fournisseurs. Comme tous les stocks de ce produit sont maintenant épuisés, cette livraison arrive à un moment critique et apportera un soulagement immédiat aux hôpitaux à travers le pays. »

À la suite de la pénurie de médicaments pour enfants qui a fait la une cet hiver, la division interne de Juno en charge des pénuries de médicaments a importé de l'amoxicilline pédiatrique, aidant à soulager plus de 60 000 familles canadiennes jusqu'à présent. Juno demeure axé sur l'approvisionnement, l'enregistrement et l'importation de médicaments venant de pays étrangers pour pallier les pénuries au pays.

« Le système d'approvisionnement en médicaments du Canada présente des vulnérabilités bien ancrées, affirme Mark Mantel, président et chef de la direction de Juno. Les enjeux ne pourraient être plus élevés pour les patients qui souffrent de pénuries, et cette gravité et urgence doivent se refléter dans les efforts de la communauté des fabricants pour maintenir un approvisionnement fiable pour tous les Canadiens. Pour éviter de futures pénuries, il faudra encourager les acteurs mondiaux à commercialiser leurs produits sur le marché canadien. Pour l'avenir, investir dans la production nationale et soutenir les installations de fabrication en sol canadien devrait être une priorité. »

À propos de Juno Pharmaceuticals Canada

Juno Pharmaceuticals Canada se spécialise dans la commercialisation de produits génériques et biosimilaires complexes à haute valeur ajoutée sur le marché canadien. L'équipe de gestion de Juno possède des dizaines d'années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique ainsi qu'une vaste expérience dans l'accélération de la croissance stratégique par l'identification de produits de niche et la création disciplinée de portefeuilles de produits robustes. Les opérations mondiales de Juno, un des premiers membres du groupe mondial Juno Pharmaceuticals, s'étendent sur quatre continents et comprennent plus de 14 entreprises diverses de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux réparties au Canada, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, en Australie et en Afrique du Sud.

Communiqué envoyé le 29 mars 2023 à 08:05 et diffusé par :