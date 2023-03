Appel de candidatures : Prix Inspiration Nature 2023





OTTAWA, 29 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les candidatures sont désormais ouvertes pour les prix Inspiration Nature décernés par le Musée canadien de la nature (MCN) d'Ottawa. Nous célébrons cette année le 10ème anniversaire de ce programme national qui honore le leadership des adultes, des jeunes, des organisations à but non lucratif et des entreprises qui montrent la voie d'un avenir durable en rapprochant les Canadiens de la nature.



La date limite pour soumettre les candidatures aux prix 2023 est le 23 mai. Les formulaires de nomination sont disponibles sur nature.ca/prix.

Parmi les candidats et lauréats précédents, on compte des jeunes ou des adultes qui promeuvent le changement par l'action communautaire, l'enseignement et la sensibilisation; des organismes sans but lucratif qui inspirent les Canadiens par la sensibilisation et des expériences pratiques avec la nature et l'environnement; des leaders qui mobilisent les communautés pour apprécier l'importance de la nature dans leurs vies et ses liens avec une société durable; et des entreprises qui créent des produits durables et promeuvent des pratiques durables.

«?Alors que nous nous rapprochons de la dixième édition de ces récompenses, nous demeurons émerveillés par les multiples manières dont les Canadiens mettent en avant l'importance de la nature et d'un environnement sain dans notre quotidien?», s'enthousiasme Danika Goosney, Ph. D., présidente et directrice générale du Musée canadien de la Nature. «?Nous trépignons d'impatience à l'idée de mettre en lumière les projets et les individus qui émergeront de l'appel à candidatures de cette année.?»

Les catégories pour les prix de 2023 comprennent les jeunes (17 ans et moins), les adultes (18 ans et plus), les grands organismes sans but lucratif, les petites et moyennes organisations sans but lucratif, ainsi que les entreprises durables et l'action communautaire. Le jury aussi choisira un lauréat ou une lauréate du Prix d'honneur pour l'ensemble des réalisations.

Les candidatures peuvent émaner directement de l'individu ou de l'organisation concernée, ou bien d'un tiers au fait des exploits du postulant. Les propositions devraient également mettre en avant des projets spécifiques témoignant de leadership et d'innovation, plutôt que de simplement survoler le mandat d'une organisation ou l'éventail des accomplissements d'une personne. Les lauréats empocheront 5?000 $, somme qu'ils pourront réinvestir dans le projet pour lequel ils ont été sélectionnés (sauf pour la catégorie Entreprises durables), ou bien choisir de «?payer au suivant?» en effectuant un don à une autre organisation ou initiative liée à la nature.

Les prix sont commandités par les partenaires médias The Globe and Mail et The Walrus.

Le 15 novembre 2023, le Musée canadien de la nature orchestrera un gala en l'honneur des finalistes. Cette soirée sera parrainée par BDO Canada LLP, tandis qu'Ontario Power Generation (OPG) et Meta inc. commanditeront respectivement les catégories Organisme à but non lucratif (de petite à moyenne envergure) et Entreprise durable. Quant aux partenaires des catégories, Savoir polaire Canada soutient le prix Action communautaire et l'Agence spatiale canadienne appuie celui de la catégorie Adulte.

Parmi les lauréats de 2022 :

Melissa Lem, M.D., médecin de famille de Vancouver, en Colombie-Britannique qui a lancé le premier programme de prescription nature de la BC Parks Foundation Canada?;

qui a lancé le premier programme de prescription nature de la BC Parks Foundation Canada?; Naila Moloo, une adolescente d'Ottawa, pour des projets novateurs, y compris le développement d'une cellule solaire spéciale, et pour la défense du rôle des femmes et des filles dans les domaines des STIM?;

pour des projets novateurs, y compris le développement d'une cellule solaire spéciale, et pour la défense du rôle des femmes et des filles dans les domaines des STIM?; Fishing for Success , une entreprise sociale communautaire de Petty Harbour, Terre-Neuve pour son programme qui initie les femmes et les jeunes filles aux pratiques de pêche durables?;

pour son programme qui initie les femmes et les jeunes filles aux pratiques de pêche durables?; Oiseaux Canada, un organisme à but non lucratif situé à Port Rowan, Ontario pour une balado innovante sur les oiseaux du Canada et les questions de conservation connexes?;

pour une balado innovante sur les oiseaux du Canada et les questions de conservation connexes?; Mériscope, de Portneuf-sur-Mer, Québec pour ses recherches sur les mammifères marins dans l'estuaire du Saint-Laurent et ses collaborations éducatives avec les universités?;

pour ses recherches sur les mammifères marins dans l'estuaire du Saint-Laurent et ses collaborations éducatives avec les universités?; La Nikanese Wah tzee Stewardship Society de Moberly Lake, Colombie-Britannique pour son programme dirigé par les Autochtones qui a réhabilité la population régionale de caribous?;

pour son programme dirigé par les Autochtones qui a réhabilité la population régionale de caribous?; Cheekbone Beauty Cosmetics de St. Catharines, Ontario pour ses produits de haute qualité qui sont végétaliens, sans cruauté, et inspirés par les racines anichinabées de sa fondatrice?et;

pour ses produits de haute qualité qui sont végétaliens, sans cruauté, et inspirés par les racines anichinabées de sa fondatrice?et; Larry Halverson, d'Invermere, Colombie-Britannique pour ses décennies de leadership en tant que naturaliste et éducateur de la faune, et en tant que champion de l'engagement du public envers la nature.

