Viva Wallet lance une solution de paiement paneuropéenne pour les marketplaces e-commerce et shop-in-shop





La solution de Viva Wallet pour les marketplaces supporte les paiements dans 24 marchés européens et offre tous les outils nécessaires pour intégrer numériquement les vendeurs, traiter les paiements des clients, répartir les fonds et recevoir les frais de transaction des marketplaces de manière simple et efficace.

ATHÈNES, Grèce, 29 mars 2023 /PRNewswire/ -- La solution de Viva Wallet pour les marketplaces est unique car elle propose une plateforme de paiement paneuropéenne pour tous les types de marketplaces, qu'elles soient en ligne ou physiques, y compris les modèles commerciaux de type « shop-in-shop ». Viva Wallet, en tant que banque et établissement de monnaie électronique licencié, offre des outils de paiement nécessaires au bon fonctionnement d'une marketplace européenne, tout en se conformant totalement à la PSD2 et aux nouvelles lois DSA et DMA de l'UE.



Viva Wallet offre aux marketplaces le nécessaire pour garantir la qualité du service, des paiements ininterrompus, des opérations simplifiées et des rapports détaillés. Cela comprend l'intégration numérique rapide des vendeurs et l'AML localisé, le support de plus de 30 schémas de paiement internationaux et locaux européens, et une technologie Smart Checkout « plug-and-play » qui optimise la conversion. En outre, Viva Wallet permet aux clients de payer très rapidement en quelques secondes.

La solution complète de Viva Wallet pour les marketplaces e-commerce et shop-in-shop présente les caractéristiques suivantes :

plus de 30 méthodes de paiement disponibles pour les vendeurs, y compris les schémas de paiement locaux les plus populaires,

paiements fractionnés en temps réel pour les paniers d'achat de plusieurs vendeurs et les commissions des marketplaces,

processus d'intégration numérique optimisé et rapide (eKYB - Connaissez votre entreprise), et processus de contrôle et de vérification contre le blanchiment d'argent adapté aux réglementations locales, afin d'intégrer facilement des milliers de marchands,

flexibilité sur l'accès des vendeurs aux fonds de règlement et selon les politiques de chaque marketplace,

support omnicanal permettant l'acceptation des commandes en ligne et des paiements en magasin via des smartphones et des tablettes, grâce à la solution innovante Viva Wallet Tap-on-Phone,

outils intelligents de lutte contre la fraude,

système de gestion de libre-service web et mobile tout-en-un,

rapports détaillés, outils de rapprochement et tableau de bord de surveillance.

La Solution de Viva Wallet pour les Marketplaces garantit un modèle de partenariat efficace pour tout type de marketplace, ainsi qu'un parcours d'achat sécurisé, de la caisse au remboursement. Viva Wallet, présent sur 24 marchés européens, est directement connecté aux systèmes de paiement locaux et supervisé par les autorités de contrôle de chaque pays. Cette infrastructure étendue et cette empreinte réglementaire offrent aux entreprises ayant une couverture multi-pays un avantage essentiel.

« Notre solution répond aux besoins de toutes les marketplaces, qu'il s'agisse de l'acceptation transparente de toutes les méthodes de paiement, de la simplification des opérations ou de la protection contre les vendeurs non crédibles. Chez Viva Wallet, nous avons développé notre solution pour les marketplaces depuis le début, sur la base de notre plateforme de paiement innovante, afin d'offrir des avantages inégalés en matière de paiements et de productivité à toute marketplace en ligne ou shop-in-shop en Europe. La solution de Viva Wallet pour les Marketplaces est prête à l'emploi et entièrement conforme à la législation européenne », note Harry Xenophontos, Directeur des Partenariats Stratégiques Mondiaux chez Viva Wallet.

À propos de Viva Wallet

Viva Wallet est une des principales institutions de monnaie électronique européennes basées sur le cloud, offrant l'avenir des paiements, maintenant. Avec une présence dans 24 marchés, c'est l'établissement de paiement ayant la plus grande empreinte en Europe. La mission de Viva Wallet est de changer la façon dont les entreprises paient et sont payées, en offrant des solutions de paiement numériques avancées de bout en bout véritablement unifiantes, mais localisées, et des services bancaires intégrés adaptés à leurs besoins. Les dernières innovations incluent « tap-on-phone Viva Wallet POS app » qui transforme tout mobile Android en terminal de paiement, et la passerelle de paiement « Smart Checkout » qui peut augmenter la conversion de 21%. En tant que défenseur d'une économie durable et sans cash, Viva Wallet exploite la puissance de ses technologies internes perturbatrices pour fournir des services de paiement en ligne en 17 langues et 9 devises, avec plus de 30 méthodes de paiement.

