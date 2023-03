PowerSchool introduit un cadre de localisation international pour soutenir la croissance de sa clientèle mondiale





PowerSchool (NYSE : PWSC), le fournisseur mondial pionnier en matière de logiciels basés sur le cloud pour l'enseignement de la maternelle à la terminale (K12) en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui que la société en est à un stade avancé en matière du développement de ses fonctionnalités de localisation, développées dans le cadre international exclusif de PowerSchool, pour que les clients puissent les utiliser dans leurs régions. La prochaine publication permet un soutien exceptionnel aux aptitudes de prise en charge des langues qui s'écrivent de droite à gauche et aux capacités de traduction en arabe à travers trois de ses solutions d'opérations unifiées, y compris Unified Operations PowerSchool SIS, Unified Operations PowerSchool Enrollment Express et Unified Operations PowerSchool Ecollect Forms, ainsi que son système de gestion de l'apprentissage, PowerSchool Unified Classroom® Schoology Learning.

« Ce cadre international est essentiel pour fournir nos solutions de classe mondiale à notre clientèle internationale élargie et croissante », a déclaré Tony Kender, Directeur des revenus chez PowerSchool. « PowerSchool accordera toujours la priorité à nos clients mondiaux en leur fournissant les outils dont ils ont besoin pour soutenir leurs élèves et améliorer les résultats d'apprentissage. »

Ce cadre prend en charge la localisation de l'expérience des utilisateurs (telle que le soutien aux langues qui s'écrivent de droite à gauche) pour permettre aux établissements d'enseignement internationaux de fournir un enseignement personnalisé à plus de 50 millions d'étudiants dans plus de 90 pays desservis par PowerSchool. Des kits d'outils supplémentaires seront mis à disposition un nombre croissant d'étudiants, d'enseignants et de familles utilisant les solutions de PowerSchool pour soutenir la localisation dans d'autres régions et langues. Ceci permet d'atteindre les résultats d'apprentissage souhaités dans le monde entier.

À court terme, la boîte à outils de traduction des langues qui s'écrivent de droite à gauche et en arabe permettra à davantage d'éducateurs du monde entier d'accéder rapidement et de manière centralisée aux outils dont ils ont besoin pour dispenser un enseignement personnalisé, améliorer l'utilisation des données et favoriser l'engagement familial.

« Alors que PowerSchool se développe à l'échelle mondiale, y compris aux Émirats arabes unis, il est important pour nous d'offrir un support aux langues qui s'écrivent de droite à gauche et des capacités de traduction en arabe », a déclaré Robert Speed, Vice-président des ventes internationales chez PowerSchool. « Avec plus de 313 millions de personnes parlant arabe dans le monde, ces supports linguistiques permettent à davantage d'éducateurs, d'étudiants et de familles de bénéficier de la transformation numérique dans le domaine de l'éducation. »

Le nouveau support linguistique offre aux utilisateurs de multiples avantages, y compris :

Aider les éducateurs, les élèves et les familles qui lisent de droite à gauche à interagir et à apprendre d'une manière plus familière et accessible.

Offrir aux élèves la possibilité de développer des compétences de collaboration dans leur langue maternelle.

Éliminer les tâches de traduction manuelle pour les éducateurs et les étudiants, qui peuvent interférer avec le processus d'apprentissage.

Veiller à ce que les établissements d'enseignement soutiennent l'équité et l'accès à une plus grande proportion de leurs élèves et de leurs familles.

Les clients de PowerSchool peuvent également utiliser la fonctionnalité de boîte à outils linguistiques en libre-service à travers PowerSchool SIS, Enrollment Express et Ecollect Forms pour charger des traductions arabes supplémentaires ainsi que d'autres langues qui peuvent être exploitées par n'importe quel partenaire à travers le monde. Ceci permet de s'adapter à leurs besoins régionaux. Pour les utilisateurs de Schoology Learning, PowerSchool fournit directement un support aux langues qui s'écrivent de droite à gauche et des capacités de traduction en arabe.

Le support aux langues qui s'écrivent de droite à gauche et les capacités de traduction en arabe seront entièrement disponibles pour les clients de PowerSchool fin 2023.

Pour de plus amples informations sur les étudiants et les systèmes de gestion de l'apprentissage de PowerSchool, veuillez consulter le lien suivant : https://www.powerschool.com/.

À propos de PowerSchool

PowerSchool (NYSE : PWSC) est le fournisseur mondial pionnier en matière de logiciels basés sur le cloud pour l'enseignement de la maternelle à la terminale (K12) en Amérique du Nord. Sa mission consiste à alimenter l'écosystème de l'éducation avec une technologie unifiée qui aide les éducateurs et les étudiants à réaliser leur plein potentiel, à leur manière. PowerSchool relie les élèves, les enseignants, les administrateurs et les parents dont l'objectif commun consiste à améliorer les résultats des élèves. Du bureau à la salle de classe à la maison, PowerSchool aide les écoles et les districts scolaires à gérer efficacement les rapports d'état et la conformité connexe, l'éducation spéciale, les ressources financière et humaine, les talents, l'inscription, la fréquentation, le financement, l'apprentissage, l'instruction, la notation, les évaluations et les analyses via une seule plateforme unifiée. PowerSchool soutient plus de 50 millions d'étudiants dans le monde et plus de 15 000 clients, y compris plus de 90 des 100 meilleurs districts scolaires en termes d'inscription d'étudiants aux États-Unis. Elle vend également des solutions dans plus de 90 pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site électronique : www.powerschool.com.

