THECLA SWEENEY NOMMÉE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE DOLLARAMA

MONTRÉAL, le 29 mars 2023 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX : DOL) («?Dollarama?» ou la «?Société?») a annoncé aujourd'hui la nomination de Thecla Sweeney à son conseil d'administration à titre d'administratrice indépendante de la Société.

«?Nous sommes heureux d'accueillir Thecla au sein du conseil. Forte de deux décennies d'expérience auprès d'entreprises orientées vers la croissance et d'une vaste expérience dans le secteur canadien de la vente au détail, cette professionnelle chevronnée de l'investissement dotée de fortes compétences en finances apportera une nouvelle perspective à nos délibérations?», a affirmé Stephen Gunn, président du conseil d'administration.

Mme Sweeney est l'un des membres fondateurs d'Alphi Capital, une société d'investissement privé située à Toronto qui investit dans des entreprises canadiennes de moyenne envergure. Avant de fonder Alphi en 2022, elle a occupé le poste de présidente exécutive du conseil d'administration et chef de la direction de Motion LP et a aussi agi à titre de partenaire opérationnel chez Birch Hill Equity Partners Management Inc., une société d'investissement privé située à Toronto en Ontario. Mme Sweeney a oeuvré au sein de Birch Hill pendant 18 ans, où elle a été nommée associée en 2010 puis partenaire opérationnel en 2020. Précédemment, Mme Sweeney a notamment participé au lancement de Porter Airlines, a été consultante chez Bain & Company et a travaillé plusieurs années au bureau du président de George Weston Limited. Outre son expérience au sein de conseils d'administration de sociétés à capital fermé, Mme Sweeney siège actuellement au conseil d'administration de Restaurant Brands International et a précédemment siégé au conseil d'administration de Sleep Country Canada. Elle est titulaire d'un BA (avec distinction) et d'un MBA de la Richard Ivey School of Business de l'Université Western, où elle a été récipiendaire d'une bourse Ivey.

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1?486 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 5,00 $.

Dollarama détient également une participation de 50,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino-américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 4,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) dans ses 440 magasins tous bien situés au Salvador, au Guatemala, en Colombie et au Pérou.

