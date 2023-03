/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Fierté, compétitivité et écoresponsabilité - Conférence d'Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier/





MONTRÉAL, le 28 mars 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à un déjeuner-causerie avec Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Au cours de son allocution, M. Martel partagera son expérience après ses trois années à la tête de ce fleuron québécois et nous livrera sa vision de l'avenir de l'entreprise.

M. Martel nous parlera de l'apport de Bombardier à l'économie du Québec et du Canada, que ce soit par la création d'emplois directs et indirects ou encore grâce à sa contribution au secteur stratégique de l'aéronautique. Il abordera aussi l'enjeu environnemental auquel est confrontée l'industrie de l'aviation, les efforts liés aux avions verts et l'importante réduction des gaz à effet de serre.

Il discutera ensuite avec Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Date : Mercredi 29 mars 2023



Lieu : Fairmont Le Reine Elizabeth 900, boul. René-Lévesque Ouest Montréal, Québec H3B 4A5



Heure : De 11 h 30 à 13 h 45



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait par courriel à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après «?la Chambre?») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leur personnel et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 29 mars 2023 à 07:00 et diffusé par :