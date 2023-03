La Feuille Verte précise sa stratégie d'affaires et devient Chanv





MONTRÉAL, le 29 mars 2023 /CNW/ - La Feuille Verte, la plus importante entreprise québécoise qui se spécialise dans la culture et la transformation du chanvre québécois, complète la première phase de sa stratégie d'affaires et modifie son nom pour Chanv. En partenariat avec des producteurs de chanvre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chanv se spécialise désormais dans la conception de produits de soins naturels pour la peau de haute qualité, dont l'ingrédient clé est l'huile de Chanvtm.

Poursuivant sa participation à la croissance de l'économie locale au Québec, Chanv a reçu en 2022 une contribution non remboursable de 100?000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) pour l'aider à surmonter les répercussions économiques de la pandémie et pour bonifier son offre touristique. Cette même année, l'entreprise a également obtenu des subventions non remboursables de plus de 522?000 $ d'Investissement Québec grâce au Programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation (PSCE) et au Programme ESSOR pour mettre en oeuvre sa stratégie de déploiement commercial.

«?Depuis 2018, nous avons investi près de 10 M$ pour bâtir notre modèle d'affaires et nous voyons dans les produits Chanv tout le potentiel nécessaire pour déployer notre nouvelle stratégie commerciale au cours des prochaines années. Ce changement permettra de faciliter notre croissance, de nous adapter à l'évolution de nos services et de rectifier le capital de notre marque. Nous sommes actuellement en discussion avec différents repreneurs qui désirent racheter nos autres marques?», indique Dany Lefebvre, président-directeur général de Chanv.

Les dirigeants de Chanv, qui ont vendu Vert Médical à Canopy Growth en 2016 et acquis La Feuille Verte en 2017, possèdent une très fine connaissance des lois et des réglementations concernant la production et la commercialisation du chanvre. Leur production de chanvre à Saint-Cyrille-de-Wendover, qui est assurée par 22 travailleurs étrangers d'origine guatémaltèque, est consacrée majoritairement à la recherche et au développement. Cette plante compte plus de 400 molécules actives, dont certaines possèdent des propriétés uniques à forte valeur ajoutée.

Faire bénéficier sa clientèle de ses marges de profit

Difficilement imitables, les produits de soins naturels pour la peau Chanv sont fabriqués au siège social de l'entreprise dans la région de Drummondville dont l'ingrédient clé, l'huile de Chanvtm, est une huile végétale 100 % québécoise qui nourrit l'épiderme de manière optimale. Depuis 2018, aucune augmentation de prix n'a été réalisée grâce à l'optimisation de la chaîne de production et à la forte croissance de l'entreprise.

«?Nous nous efforçons d'offrir des prix imbattables à notre clientèle, en leur donnant accès à des produits naturels de haute qualité qui ont une très faible empreinte environnementale. En effet, la culture du chanvre nécessite très peu d'eau et la plante absorbe plus de dioxyde de carbone par hectare que les autres cultures et la plupart des arbres. Nous croyons fortement que prendre soin de sa peau devrait être un luxe accessible à tous. Nous avons très hâte de lancer en 2024 trois nouveaux produits de protection solaire?», ajoute Marie-Ève Parenteau, vice-présidente administration de Chanv.

D'ici la fin de l'année 2023, l'entreprise désire retrouver ses produits dans de grandes chaînes de pharmacie, et, en 2025, elle souhaite percer le marché ontarien. Chanv à l'ambition de doubler son chiffre d'affaires chaque année au cours des cinq prochaines années. Reconnue pour ses dernières réalisations, Chanv est finaliste deux fois dans les catégories Entrepreneuriat et Start-Up au prestigieux concours d'affaires Les Mercuriades 2023 de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

Les produits Chanv sont disponibles en ligne et la nouvelle gamme fera son entrée dans plus de 500 détaillants autorisés à travers le Québec au cours des prochains mois. Chanv a récemment renouvelé son identité visuelle, dévoilé un nouveau système de classement de ses produits et amélioré la formulation de chacun d'entre eux afin de mieux répondre au besoin de sa clientèle.

Dès cet été, et ce, jusqu'à l'automne, les touristes pourront suivre les panneaux bleus sur l'autoroute 20 qui annoncent la toute nouvelle boutique Chanv, à Saint-Cyrille-de-Wendover, et y découvrir la gamme de soins naturels, visiter le centre d'interprétation extérieure et se détendre dans un champ de 20?000 plantes de chanvre.

À propos de Chanv

Chanv est une entreprise québécoise innovante de 45 employés située au Centre-du-Québec. Spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de soins de la peau naturels de haute qualité. L'ingrédient clé est l'huile de Chanvtm, une huile végétale 100 % québécoise qui nourrit l'épiderme de manière optimale. Chaque étape de sa production est soumise annuellement à des tests de qualité pour garantir une qualité supérieure de ses produits auprès des consommateurs.

Chanv se décline en quatre catégories : soins du visage, soins du corps, soins du cuir chevelu et soins traitants pour les peaux sujettes à l'eczéma et l'acné, entre autres. Les produits sont conçus pour protéger tous les types de peau contre les conditions typiques de notre climat nordique. Grâce à plusieurs partenaires spécialisés, Chanv s'engage à fournir des produits traçables et respectueux de l'environnement, pour le bien-être de ses clients et de la planète. Pour découvrir l'entreprise et ses produits, visitez le chanv.com.

