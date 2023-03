Le pouvoir obscur des lobbyistes





MONTRÉAL, le 29 mars 2023 /CNW/ - ATTAC-Québec, en collaboration avec la revue À bâbord! et Mon OSBL n'est pas un lobby, tient une journée d'étude intitulée Le lobbyisme, le pouvoir obscur, le samedi premier avril 2023, de 9h30 à 18h dans l'édifice CSN (1601, avenue De Lorimier, Montréal).

Uber, McKinsey, les compagnies pétrolières pendant les COP sur le climat : des exemples parmi d'autres de la grande influence des lobbyistes sur les gouvernements. «Le lobbyisme ne cesse de s'imposer, avance Claude Vaillancourt, président d'ATTAC-Québec et l'un des coordonnateurs du dossier sur le sujet de la revue À bâbord! L'influence des lobbyistes est si grande qu'elle est devenue une menace bien réelle pour la démocratie.»

Alors que les lobbyistes ayant des visées lucratives (ou du milieu des affaires) et le Commissaire au lobbyisme du Québec en mènent large, les mouvements sociaux ont peu de place pour exprimer leurs préoccupations sur le sujet. « Le fait d'être sans but lucratif ça fait une différence de manière générale et ça devrait en faire une dans l'application de la Loi sur l'éthique et la transparence en matière de lobbyisme. Or, les OSBL ont fait face à six tentatives d'assujettissement depuis 2002. Il faut que ça cesse et qu'on reconnaisse qu'ils ne sont pas des lobbyistes » affirme Mercédez Roberge, coordonnatrice de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles et porte-parole de la coalition Mon OSBL n'est pas un lobby.

L'objectif de la journée d'étude est de révéler les stratégies des lobbyistes et de voir leurs effets néfastes sur la démocratie. Nous distinguerons aussi le travail des lobbyistes de celui de représentation des OSBL et des associations tourné vers la défense des droits et du bien commun. Une déclaration sur le lobbyisme sera présentée aux participant.e.s dans le but d'être discutée avant d'être rendue publique.

La journée se terminera avec le lancement du dernier numéro de la revue À bâbord! dont le dossier principal porte sur le même thème.

Le conférencier.e.s invités sont :

Louis Robert , agronome, auteur de Pour le bien de la terre

, agronome, auteur de Marc-André Gagnon , économiste politique, professeur à l'Université de Carleton

, économiste politique, professeur à l'Université de Mercédez Roberge , coordonnatrice de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, pour Mon OSBL n'est pas un lobby

, coordonnatrice de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, pour Mon OSBL n'est pas un lobby Claude Vaillancourt , essayiste, président d'ATTAC-Québec

, essayiste, président d'ATTAC-Québec Flory Doucas , codirectrice de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac

, codirectrice de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac Anne-Céline Guyon, Chargée de projet experte climat - Nature Québec

La population en général est conviée à participer à cette journée en s'inscrivant ICI.

Les journalistes sont également invités à assister à l'événement en confirmant leur présence.

