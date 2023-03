/R E P R I S E -- Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction de la Banque Laurentienne, prendra la parole lors de la 21e Conférence sur les services financiers canadiens de la Financière Banque Nationale/





MONTRÉAL, le 23 mars 2023 /CNW/ - Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction de la Banque Laurentienne, prendra la parole lors de la 21e Conférence annuelle sur les services financiers canadiens de la Financière Banque Nationale, le 29 mars 2023 à 15 h 35 (HE).

La présentation sera diffusée en direct sur le site blcgf.ca, dans la section Centre de l'investisseur, sous Présentations et événements. Une version archivée de la diffusion sera disponible au même endroit.

À propos de la Banque Laurentienne

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons près de 3?000 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 50,4 milliards $, de même que des actifs administrés de 28,1 milliards $.

Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

SOURCE Banque Laurentienne du Canada

Communiqué envoyé le 29 mars 2023 à 06:00 et diffusé par :