CEVA Logistics et Geek+ mettent en oeuvre de nouvelles solutions AMR sur le site de distribution de Grobbendonk en Belgique





CEVA gère l'exécution des commandes en gros et la distribution pour un fabricant de chaussures emblématique dans un entrepôt de 50 000 m2 à Grobbendonk, en Belgique.

Ce site hautement efficace traite 15 millions d'unités de chaussures et de vêtements par an.

Les solutions Geek + goods-to-person ont été choisies pour automatiser le processus de préparation des commandes.

GROBBENDONK, Belgique, 29 mars 2023 /PRNewswire/ -- CEVA Logistics et Geek+ s'associent pour connecter plus efficacement les consommateurs à leurs chaussures et vêtements préférés grâce à l'utilisation de robots mobiles autonomes (AMRs).

Les efforts de modernisation de l'entrepôt de CEVA à Grobbendonk, situé dans la province belge d'Anvers, démontrent clairement les avantages des AMR qui offrent un environnement de travail plus ergonomique et améliorent l'efficacité, tout en maintenant la précision.

L'entrepôt est désormais équipé d'une flotte de 27 robots de prélèvement Geek+ série P, disposant d'une charge utile d'une tonne et se déplaçant jusqu'à 2 m/sec en vitesse de pointe, et de cinq postes de travail. La solution « goods-to-person » conçue par CEVA et Geek+ offre un haut degré de flexibilité, une intégration rapide dans les opérations existantes et peut gérer des volumes quotidiens de plus de 10 000 articles sortants.

Jean Gateau, directeur des grands comptes mondiaux chez Geek+, déclare : « Ce projet avec CEVA démontre une fois de plus ce que Geek+ peut faire pour les opérations de vente au détail et les opérateurs d'entrepôts. Nous avons déjà connu un grand succès avec CEVA en Australie, c'est fantastique que nous puissions reproduire cela en Europe également. »

Bart Beeks, responsable mondial de la logistique contractuelle chez CEVA Logistics, déclare : « Chez CEVA, nous définissons l'innovation comme la mise en oeuvre de nouvelles idées ayant un impact commercial. Par conséquent, nous sommes toujours à la recherche des meilleures solutions pour nos clients, en explorant les nouvelles possibilités offertes par la technologie avec l'appui de nos partenaires. La solution Geek+ est parfaitement adaptée à nos opérations à Grobbendonk, elle crée un environnement de travail plus confortable pour nos employés sur place, tout en traitant un volume de commandes bien plus important. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2042373/CEVA_Logistics.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2014500/Geek_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 29 mars 2023 à 04:00 et diffusé par :