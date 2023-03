Lettre ouverte : Yoshua Bengio et des centaines de signataires réclament une interruption de l'entraînement de systèmes d'IA plus puissants que GPT-4





MONTRÉAL, 29 mars 2023 /PRNewswire/ -- Plusieurs centaines d'acteurs clés du domaine de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies, parmi lesquels Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique de Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle co-signent aujourd'hui une lettre ouverte initiée par le Future of Life Institute afin de demander aux laboratoires d'IA d'interrompre immédiatement, pour une durée d'au moins six mois, l'entraînement de systèmes d'IA plus puissants que GPT-4. En réaction à cette publication, les représentants des médias sont invités à participer à une séance de question-réponse.

Dans la lettre, les signataires sont clairs : les systèmes d'IA dotés d'une intelligence pouvant rivaliser avec celle de l'être humain peuvent présenter de graves risques pour la société et l'humanité. La pause de six mois devrait ainsi être utilisée pour élaborer et mettre en oeuvre un ensemble de protocoles pour rendre ces puissants systèmes d'IA plus précis, transparents et dignes de confiance.

Vous pouvez prendre connaissance de la lettre ouverte ici . Une version française de la lettre est disponible sur demande .

Parmi les acteurs clés ayant signé la lettre ouverte on retrouve notamment :

Yuval Noah Harari , Auteur et professeur, Université hébraïque de Jérusalem

, Auteur et professeur, Université hébraïque de Jérusalem Stuart Russell , Berkeley, Professeur d'informatique, directeur du Centre des systèmes intelligents et co-auteur du manuel «?Artificial Intelligence: a Modern Approach?»

, Berkeley, Professeur d'informatique, directeur du Centre des systèmes intelligents et co-auteur du manuel «?Artificial Intelligence: a Modern Approach?» Elon Musk , PDG de SpaceX, Tesla et Twitter

, PDG de SpaceX, Tesla et Twitter Steve Wozniak , Co-fondateur d'Apple

, Co-fondateur d'Apple Evan Sharp , Co-fondateur de Pinterest

, Co-fondateur de Pinterest Rachel Bronson , Présidente du «?Bulletin of the Atomic Scientists?»

QUOI Séance de question-réponse au sujet de la lettre ouverte QUAND Mercredi 29 mars 2023, 12 h 30 à 13 h 30 (HAE) QUI Max Tegmark , professeur de physique au Centre du MIT pour l'intelligence artificielle et les interactions fondamentales et président du Future of Life Institute

Yoshua Bengio , fondateur et directeur scientifique de Mila et professeur à l'Université de Montréal

Emilia Javorsky , directrice au Future of Life Institute OÙ La séance de question-réponse sera diffusée en ligne ici.

