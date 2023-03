Les principales économies mondiales tentent de rattraper leur retard alors qu'une adoption généralisée stimule la croissance des paiements en temps réel ? indique ACI Worldwide





De nouveaux cas d'utilisation sophistiqués pour les particuliers et les entreprises portent les volumes mondiaux de PTR vers de nouveaux sommets, avec 195,0 milliards de transactions de PTR enregistrées dans le monde en 2022 ? une croissance de 63,2 % en glissement annuel ? selon le rapport 2023 Prime Time for Real-Time report, publié par ACI Worldwide (NASDAQ : ACIW), un chef de file mondial des logiciels critiques de paiements en temps réel, en partenariat avec GlobalData, un leader des données et des analyses.

511,7 milliards de transactions en temps réel à l'échelle mondiale sont anticipées d'ici 2027, représentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,3 % sur la période 2022-2027.

D'ici 2027, les PTR devraient représenter 27,8 % de l'ensemble des paiements électroniques à l'échelle mondiale.

L'Inde reste le leader incontesté des PTR, avec un nombre vertigineux de transactions de 89,5 milliards de transactions en 2022 et un taux de croissance en glissement annuel de 76,8 %. L'Inde représentait 46 % de toutes les transactions mondiales en temps réel en 2022.

Le Brésil était le troisième marché des PTR à la croissance la plus rapide en 2022, avec une croissance en glissement annuel de 228,9 %, et occupe la deuxième place en termes de transactions, avec 29,2 milliards de transactions en 2022, soit 15 % de toutes les transactions mondiales en temps réel.

La Chine, la Thaïlande et la Corée du Sud sont respectivement troisième, quatrième et cinquième sur la liste des principaux marchés des PTR, avec respectivement 17,6 milliards, 16,4 milliards et 8 milliards de transactions en 2022.

Les gouvernements et les régulateurs prennent note de l'adoption des particuliers

Alors que particuliers et entreprises du monde entier exigent des moyens de paiement moins chers, plus rapides et plus efficaces, et que l'acceptation des PTR par les commerçants grandit, l'adoption par les particuliers et les entreprises via de nouveaux cas d'utilisation populaires s'intensifie. Le rapport Prime Time for Real-Time de cette année analyse pour la première fois les transactions PTR par habitant et par mois, en mettant en avant les lieux où les particuliers et les entreprises utilisent le plus activement les PTR :

Bahreïn, un pays de seulement 1,5 million d'habitants, devrait présenter le plus haut niveau d'adoption des PTR par les consommateurs d'ici 2027, avec 83,3 transactions PTR par habitant et par mois anticipés.

Les particuliers brésiliens (n°2) et thaïlandais (n°3) devraient réaliser respectivement 51,8 et 43,6 PTR par mois d'ici 2027.

Quatre pays européens ? les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et la Finlande ? devraient figurer parmi les dix premiers pays pour l'adoption des PTR par les particuliers d'ici 2027.

Le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, la France et l'Italie ? tous parmi les dix premières économies mondiales par PIBi ? devraient se placer respectivement 17e, 19e, 33e, 34e, 35e et 42e en termes d'adoption par les particuliers en 2027.

« Le rapport de cette année souligne comment l'adoption par les particuliers et les entreprises des paiements en temps réel s'accélère lorsque les conditions sont réunies », déclare Craig Ramsey, responsable mondial des paiements en temps réel et des services bancaires, ACI Worldwide. « Les pays en tête de notre classement ? Bahreïn, le Brésil et la Thaïlande ? sont tous des facilitateurs relativement récents de paiements en temps réel. La collaboration concertée du secteur et les mandats gouvernementaux, l'adoption généralisée des commerçants, la solide reconnaissance de marque et les services connexes, tels que les portefeuilles numériques, ont fourni la combinaison parfaite pour une forte croissance sur ces marchés. »

Les gouvernements et les organismes de réglementation d'autres pays commencent à en prendre note et ont lancé des initiatives pour reproduire le succès des principaux marchés PTR.

En Europe, la Commission européenne a proposé une loi imposant les PTR dans ses 27 États membres. Le Royaume-Uni a lancé son programme New Payments Architecture, qui vise à moderniser les infrastructures numériques PTR du pays. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a récemment annoncé la date de lancement du très attendu FedNow, pour étendre l'accès aux PTR aux États-Unis, un événement de taille sur un marché où les régulateurs sont enclins à la non-intervention.

« Les paiements en temps réel sont l'avenir des économies numériques modernes. Les gouvernements et les régulateurs du monde entier commencent à comprendre cela et les considèrent de plus en plus comme un moyen pour stimuler la croissance économique et l'inclusion financière », déclare Thomas Warsop, président et chef de la direction par intérim, ACI Worldwide.

« Les paiements en temps réel contribueront à assurer la compétitivité des banques et des prestataires de services financiers. Ils éliminent les frictions de paiement, contribuent à une liquidité accrue et augmentent l'adhésion des clients. Ils complètent la proposition numérique holistique des institutions financières modernes. »

« Les banques devraient déterminer si elles maximisent vraiment les infrastructures numériques PTR sur leur marché : le degré d'intégration des paiements en temps réel à leur offre est au final une décision stratégique. Il semble cependant de plus en plus clair que limiter leur engagement au minimum signifie également limiter leur part potentielle du marché des paiements de demain », conclut Warsop.

Aperçu région par région

Amérique du Nord : le lancement en juillet de FedNow aux États-Unis sera un catalyseur majeur de la croissance

Les transactions PTR en Amérique du Nord devraient passer de 3,9 milliards en 2022 à 13 milliards d'ici 2027, un TCAC de 27,3 %. Alors que l'Amérique du Nord ne représente actuellement que 2 % de l'ensemble des PTR à l'échelle mondiale, elle a le potentiel de devenir une région présentant une croissance extrêmement élevée à l'avenir.

En tant que proportion des paiements électroniques, les PTR ne devraient représenter que 5 % d'ici 2027 en Amérique du Nord ? moins que dans toutes les autres régions du monde : Europe (13 %), Asie-Pacifique (APAC ? 12 %), Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud (MEASA ? 79 %) et Amérique latine (56 %).

L'adoption par les particuliers, mesurée en transactions par mois et par habitant, était faible dans la région en 2022 ? les États-Unis et le Canada se classant respectivement 33 e et 19 e , au niveau mondial.

et 19 , au niveau mondial. L'adoption du portefeuille mobile est forte et en croissance rapide, avec 45 % des particuliers détenant et/ou utilisant un portefeuille mobile en 2022, contre 38 % en 2021 et seulement 13 % en 2018.

Dans l'ensemble, les taux de fraude restent stables, avec 28 % des particuliers ayant déclaré avoir été victimes de fraude en 2022, contre 26 % en 2021. Les escroqueries par ingénierie sociale et les piratages de compte de portefeuille numérique sont les seuls types de fraude qui ont augmenté de 2021 à 2022, à la fois en raison de l'adoption accrue des paiements numériques et de l'évolution correspondante des tactiques des fraudeurs.

Le lancement de FedNow aux États-Unis en juillet 2023 pourrait être un catalyseur majeur pour l'adoption des PTR. Il élargira l'accès aux PTR pour les petites banques et proposera de nouveaux services, comme le service Request for Pay, dès le premier jour.

Europe : un changement majeur se dessine à l'horizon avec le nouveau mandat de l'UE en matière de PTR

Les transactions PTR en Europe devraient passer de 13,2 milliards en 2022 à 34,2 milliards d'ici 2027, avec un TCAC de 21 %.

Quatre pays européens figurent dans le top 10 mondial pour l'adoption par les particuliers pour 2027, à savoir les Pays-Bas, la Suède, la Finlande et le Danemark.

Les portefeuilles mobiles sont de plus en plus populaires, avec 41 % des particuliers détenant et/ou utilisant un portefeuille mobile en 2022, contre 31 % en 2021 et 12 % en 2018.

Dans l'ensemble, les taux de fraude sont stagnants ou en baisse. Cependant, les escroqueries par ingénierie sociale associées à la fraude aux paiements push autorisés (APP) sont en hausse.

Un changement majeur est en approche. La Commission européenne a proposé d'imposer les PTR dans ses 27 États membres, obligeant les banques à proposer des paiements instantanés à un coût égal ou inférieur à celui des virements standard. La proposition de loi bouleverserait ce marché, où des frais de 1,50 EUR sont monnaie courante pour les paiements instantanés à l'heure actuelle.

Amérique latine : premier marché de croissance avec le Brésil comme leader incontesté en termes d'adoption et de croissance

L'Amérique latine est l'une des régions présentant la plus forte croissance au monde. Les transactions PTR devraient passer de 33 milliards en 2022 à 119,5 milliards d'ici 2027, soit un TCAC de 29,3 %. La région devrait avoir l'une des proportions les plus élevées de PTR dans les paiements électroniques d'ici 2027 (56 %). Le Brésil est devenu un acteur mondial majeur des PTR et représente 90 % des volumes PTR dans la région en raison de la puissance de la plateforme PIX. Le Brésil était le deuxième marché mondial des PTR en volume en 2022. Le Brésil occupe la deuxième place dans l'adoption globale des PTR par les particuliers, derrière l'Inde. La majorité de sa population a accès au service PTR de PIX via mobile, et le Brésil devrait présenter 52 transactions PTR par habitant et par mois d'ici 2027.

Les portefeuilles mobiles ont dépassé une masse critique dans la région, avec 65 % des consommateurs détenant et/ou utilisant un portefeuille mobile en 2022, contre 58 % en 2021 et 15 % en 2018.

Les escroqueries par ingénierie sociale associées à la fraude aux APP ont augmenté pour représenter 27 % des incidents de fraude signalés en Amérique latine en 2022, contre 16 % en 2021. Le vol d'informations de carte en ligne est passé de 20 % à 13 % au cours de la même période.

Les marchés en croissance à suivre en Amérique latine sont le Mexique, qui se retrouve pour la première fois parmi les principaux marchés PTR au monde (n°9), ainsi que le Pérou, l'Argentine et la Colombie, qui figurent sur la liste des dix premiers marchés en croissance au monde.

APAC : première région mondiale en termes d'initiatives PTR transfrontalières

L'APAC est l'un des marchés PTR parmi les plus innovants. Des services et fonctionnalités avancés et intuitifs, comme les paiements par QR code et les expérience mobiles, stimulent l'adoption dans l'ensemble de la région.

Les volutions de transactions PTR dans la région devraient passer de 49,2 milliards en 2022 à 96,7 milliards d'ici 2027, soit un TCAC de 14,1 %, tandis que les pays de l'APAC se trouvent à des étapes variées de déploiement des paiements en temps réel.

L'Indonésie est le dernier grand pays de la région à adopter les PTR et devrait présenter une croissance soutenue des paiements en temps réel avec un TCAC de 81,9 % entre 2022 et 2027.

La plupart des pays de l'APAC disposent de programmes PTR depuis quelques années. La croissance projetée à cinq ans s'accélère, avec un TCAC de 19,7 % pour la Malaisie, 18,7 % pour les Philippines, 18,3 % pour Singapour et 16,3 % pour l'Australie. Cette croissance soutenue est alimentée par le lancement régulier de nouveaux produits dans le cadre de ces programmes.

Les gouvernements et les banques centrales de la région APAC jouent un rôle clé dans l'adoption. Les gouvernements des pays de l'APAC, en particulier en Indonésie et en Malaisie, ont fortement soutenu l'adoption des PTR, ce qui permet au secteur d'adopter les paiements numériques.

Plusieurs intégrations PTR transfrontalières sont opérationnelles entre les pays de l'APAC, et d'autres sont en cours de développement.

Les particuliers de l'APAC sont les utilisateurs les plus enthousiastes de portefeuilles mobiles, avec huit des dix premiers pays en termes d'adoption de portefeuilles mobiles se trouvant dans cette région.

MEASA : le marché à la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale en raison de la puissance de l'Inde

La région MEASA est un marché PTR énorme et diversifié, avec l'Inde comme leader mondial incontesté des PTR, le Moyen-Orient comme l'une des régions à la croissance la plus rapide, et l'Afrique comme un marché de croissance clé à suivre de près.

La région a enregistré 95,7 milliards de transactions PTR en 2022, principalement en raison du rôle dominant de l'Inde. Les transactions PTR devraient augmenter pour atteindre 250 milliards d'ici 2027, soit un TCAC de 21,2 %.

En 2022, 46 % de toutes les transactions PTR mondiales provenaient de l'Inde. Les volumes ont atteint un nouveau sommet de 89,5 milliards en 2022, représentant 81 % des paiements électroniques en Inde. Ces transactions devraient croître à un TCAC de 21,3 % entre 2022 et 2027.

Le Moyen-Orient est le marché PTR à la croissance la plus rapide au monde. Les transactions PTR devraient passer de 675 millions en 2022 à 2,6 milliards d'ici 2027, soit un TCAC de 30,6 %. L'Arabie saoudite est actuellement le plus grand marché PTR du Moyen-Orient, suivi par Bahreïn. Bahreïn est le leader mondial de l'adoption des particuliers, avec une prévision de 84 transactions PTR par habitant et par mois d'ici 2027. Les gouvernements et les régulateurs du Moyen-Orient fixent de nouveaux mandats pour adoption. Plusieurs pays ? dont les E.A.U., le Qatar, le Koweït et Oman ? devraient bientôt lancer des programmes PTR nationaux, avec des fonctionnalités innovantes et des services de superposition en tête de liste.

Le Nigeria est l'un des dix premiers marchés PTR au monde, et l'Afrique du Sud est le deuxième plus grand marché d'Afrique, ayant lancé les PTR en mars 2023. Ce vaste continent en croissance rapide regorge d'opportunités pour les PTR, avec de nombreux pays africains qui prévoient de développer et de lancer des programmes PTR nationaux.

Plateforme Inside Real-Time d'ACI

Cette année, nous sommes ravis de lancer Inside Real-Time, une nouvelle plateforme de médias multicanal, en tant que guide et source de référence pour les actualités PTR du monde entier, y compris du contenu exclusif sur les derniers développements et opportunités de l'écosystème PTR et les avantages que le temps réel apporte aux particuliers, aux commerçants, aux entreprises et aux banques. Le rapport Prime Time for Real-Time d'ACI est la base de cette nouvelle plateforme.

À propos d'ACI Worldwide

ACI Worldwide est un chef de file mondial des logiciels critiques de paiements en temps réel. Nos solutions logicielles éprouvées, sécurisées et évolutives permettent aux grandes entreprises, aux fintechs et aux disrupteurs financiers de traiter et de gérer les paiements numériques, d'optimiser les paiements omnicommerces, de présenter et de traiter les paiements de factures et de gérer les fraudes et les risques. Nous allions une présence mondiale à une expertise locale pour promouvoir la transformation numérique en temps réel des paiements et du commerce.

© Copyright ACI Worldwide, Inc. 2023

ACI, ACI Worldwide, ACI Payments, Inc., ACI Pay, Speedpay et tous les noms de produits/solutions ACI sont des marques commerciales ou des marques déposées d'ACI Worldwide, Inc. ou de l'une de ses filiales, aux États-Unis, dans d'autres pays ou les deux à la fois. Les marques commerciales tierces appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

i https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=true

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 mars 2023 à 21:35 et diffusé par :