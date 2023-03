Le rapport 2022 d'AGCO sur le développement durable montre de sérieux progrès





AGCO (NYSE : AGCO), fabricant et distributeur international de matériel, infrastructures et technologies agricoles de précision, a publié aujourd'hui son rapport 2022 relatif au développement durable. Celui-ci présente les progrès réalisés par l'entreprise concernant les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance alors qu'elle cherche à fournir des solutions adaptées aux agriculteurs pour nourrir durablement notre monde.

« AGCO tient ses engagements en matière de développement durable, que ce soit à travers ses innovations qui améliorent le bilan des agriculteurs, la décarbonation de ses produits et activités ou le lieu de travail sûr et motivant qu'elle offre à son personnel talentueux et divers. Je suis fier des progrès que nous réalisons et je m'engage à presser le pas afin de travailler main dans la main avec les agriculteurs pour nourrir durablement le monde » a déclaré Eric Hansotia, président du conseil d'administration et directeur général d'AGCO.

Innover pour les agriculteurs

Qu'il s'agisse d'innover en proposant aux agriculteurs des tracteurs intelligents connectés en réseau qui diminuent le compactage du sol en limitant les passages répétés des machines dans le champ ou des technologies de précision permettant de séquestrer le carbone, les marques mondiales d'AGCO aident les agriculteurs à améliorer la qualité et la résilience de leurs sols. En 2022, Precision Planting a lancé Radicle Agronomicstm, un jeu d'outils d'analyse du sol novateurs destinés aux agronomes, et Radicle Labtm, le premier laboratoire du sol entièrement automatisé au monde conçu pour améliorer sensiblement la précision et la rapidité de l'échantillonnage des sols.

Décarbonation

La clé de l'engagement d'AGCO en matière de développement durable est d'aider les agriculteurs à rentabiliser et durabiliser leur activité. Les marques d'AGCO offrent des produits et des technologies révolutionnaires qui réduisent fortement voire éliminent les émissions des machines agricoles. Les moteurs AGCO Power COREtm récemment commercialisés atteignent de nouveaux sommets d'efficacité et sont compatibles avec le diesel renouvelable, ce qui réduit les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 90 %. Le lancement du tracteur Fendt e100 entièrement électrique est prévu pour 2024.

AGCO décarbone également ses activités. En 2022, AGCO a dépassé les objectifs des périmètres 1 et 2 avec trois ans d'avance sur le calendrier en réduisant l'intensité des émissions de ses activités de fabrication de 31 % par rapport au niveau de référence de 2020. L'évaluation détaillée des émissions de la chaîne de valeur de périmètre 3 est achevée et les responsables de la gestion de produits, de l'ingénierie et de la chaîne d'approvisionnement oeuvrent de concert pour élaborer une feuille de route de décarbonation à long terme.

Notre personnel

Le développement de produits et services de qualité exceptionnelle pour les agriculteurs commence par l'instauration d'un environnement de travail où les employés peuvent s'épanouir. AGCO sollicite spontanément l'avis de ses employés par le biais de son enquête annuelle « Voices » et y donne suite. Près de 20 000 employés nous ont confiés leurs sentiments en 2022 et 88 % d'entre eux ont déclaré être fiers de travailler pour AGCO.

La sécurité, l'hygiène et le bien-être sont les piliers de notre politique pour le personnel. Le taux d'incidents de sécurité d'AGCO diminue d'année en année et a reculé de 14 % en 2022. AGCO s'est fixé comme nouvel objectif d'abaisser le taux d'incidents global à moins de 1,5 à l'horizon 2025.

Lisez le rapport d'AGCO 2022 sur le développement durable pour plus de précisions sur les principales initiatives de l'entreprise.

