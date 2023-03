Vers le carbure de silicium : Amkor développe ses solutions d'alimentation pour l'électrification du secteur automobile





Amkor Technology, Inc. (Nasdaq : AMKR), un leader dans la fourniture de services d'assemblage et de test de semi-conducteurs externalisés (OSAT, outsourced semiconductor assembly and test), se lance dans l'utilisation du carbure de silicium pour le conditionnement de puissance destiné au secteur automobile.

Amkor a déjà démontré son leadership dans les applications destinées aux semi-conducteurs utilisées par l'industrie automobile, notamment en électronique de la carrosserie et en connectivité, en commandes au véhicule, en systèmes d'aide à la conduite et en services distractifs. Pour la conversion de puissance, Amkor propose un large portefeuille de solutions d'alimentation discrètes, intégrées et modulaires. La demande en électrification, énergies renouvelables et alimentation efficace continue de croître, c'est pourquoi Amkor concentre ses efforts sur le carbure de silicium, un matériau possédant un potentiel énorme pour les solutions d'alimentation de l'automobile et de l'industrie en général.

On assiste à une transition technologique qui s'éloigne des solutions d'alimentation classiques utilisant uniquement du silicium en raison de la prolifération d'applications à haute fréquence de fonctionnement et à commutation haute puissance. Des domaines où le carbure de silicium excelle. Les matériaux à large intervalle de bande comme le carbure de silicium sont extrêmement efficaces et permettent aux véhicules électriques de se recharger plus vite et de parcourir plus de kilomètres avec une batterie de taille équivalente. En outre, cette conversion de puissance permet aux constructeurs de remplir leurs objectifs de développement durable.

Investir dans les technologies de traitement du carbure de silicium a permis à Amkor de se démarquer en qualité de fournisseur de services OSAT de premier plan pour les constructeurs automobiles. Les services à haut volume proposés par l'entreprise en découpe du carbure de silicium, en câblage par fil de haut calibre, en fixations de cuivre et en rodage sont tous d'une qualité suffisante pour les critères de fiabilité élevés de l'industrie automobile. En raison de la très haute température nécessitée par le carbure de silicium, Amkor utilise des matériaux et des processus uniques, notamment des installations de frittage et de moulage à haute température, qui constituent aussi des alternatives plus écologiques aux soudures au plomb classiques.

Les entreprises disposant de larges bases installées de production de composants en silicium ne sont pas nécessairement équipées pour une transition en douceur vers le carbure de silicium. Les importants investissements d'échelle réalisés par Amkor permettent à ses clients de développer rapidement leur production à base de carbure de silicium avec une dépense de capital minimum, ce qui les aide à conserver un avantage concurrentiel agressif, en sachant qu'Amkor est positionné stratégiquement dans diverses régions géographiques, notamment au Japon, en Malaisie et au Portugal, et est capable de couvrir une demande mondiale de la part des pôles de production régionaux.

« Amkor est l'un des premiers fournisseurs de services OSAT à proposer un conditionnement à partir de carbure de silicium aux constructeurs de véhicules électriques », a déclaré Sivakumar Mohandass, vice-président d'Amkor, de l'unité commerciale Câblage par fil et Alimentation. « Amkor offre des services de test et de rodage pour toutes nos solutions d'alimentation, ce qui donne à nos clients une solution clé en main. Notre leadership technologique, notre concentration sur les grandes tendances de l'industrie, notre portée géographique étendue et notre engagement à fournir de la qualité font d'Amkor le fournisseur de services OSAT préféré de nombreux OEM, ODM et IDM. Notre investissement et notre leadership en intégration de solutions d'alimentation à base de carbure de silicium ne sont qu'une preuve de plus de notre engagement envers la réussite de nos clients de l'automobile. »

Pour en savoir plus sur les capacités de conditionnement de puissance d'Amkor pour l'industrie automobile, visitez le site amkor.com/power.

À propos d'Amkor Technology, Inc.

Amkor Technology, Inc. est l'un des plus grands fournisseurs au monde de services externalisés d'encapsulation et de test de semi-conducteurs. Fondée en 1968, la société Amkor a été pionnière dans l'externalisation de l'encapsulation et le test des circuits intégrés ; elle est désormais un partenaire stratégique de fabrication pour les plus grandes sociétés de semi-conducteurs, fonderies et OEM d'électronique au monde. La base opérationnelle d'Amkor comprend des installations de production, des centres de développement de produits et des bureaux de vente et d'assistance situés dans les principales régions de fabrication de composants électroniques en Asie, en Europe et aux États-Unis. Pour plus d'informations, visitez le site amkor.com.

