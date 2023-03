M. Gaétan Bégin se voit décerner le Prix de la justice





QUÉBEC, le 28 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, a décerné aujourd'hui le Prix de la justice du Québec 2021 à M. Gaétan Bégin. Il a été choisi par les membres du jury de sélection en raison de son engagement à rendre la justice plus accessible pour les personnes victimes de violence sexuelle, conjugale ou subie pendant l'enfance.

Le ministre lui a remis cette distinction honorifique ce soir, lors d'une cérémonie tenue à l'Assemblée nationale, en présence de l'honorable Manon Savard, juge en chef de la Cour d'appel du Québec, ainsi que de nombreux invités, parents et amis du lauréat.

Jusqu'en 2020, M. Bégin a multiplié les démarches afin que soit aboli le délai de prescription de 30 ans pour les poursuites civiles en matière de violence sexuelle, conjugale ou subie pendant l'enfance. Il a milité sans relâche pour faire entendre sa voix et obtenir gain de cause. Ses efforts ont ainsi permis à des centaines de personnes victimes de s'adresser aux tribunaux pour obtenir justice, grâce à la modification du Code civil du Québec en juin 2020. Cette modification législative historique, qui a été adoptée à l'unanimité et a une portée rétroactive, assure aujourd'hui un meilleur accès à la justice pour tous les Québécois et Québécoises.

« M. Bégin s'est engagé pendant plusieurs années afin d'améliorer l'accès à la justice pour les personnes victimes de violence sexuelle, conjugale ou subie pendant l'enfance. Son immense courage et sa détermination font de lui la personne tout indiquée pour recevoir le Prix de la justice du Québec. Je suis fier de lui remettre cette distinction honorifique pour ses actions qui cadrent parfaitement avec l'objectif du gouvernement de rendre la justice plus accessible et humaine. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

Le Prix de la justice du Québec reconnaît l'apport remarquable d'une personne qui, par son action, favorise un meilleur accès à la justice pour tous ou qui contribue à faire progresser le système de justice québécois au bénéfice de la société. Sur recommandation du jury de sélection, le ministre de la Justice rend hommage au lauréat en lui remettant la médaille du Prix de la justice, une création de l'artiste québécoise d'origine polonaise Bozena Happach.

Sous la présidence de la juge en chef du Québec, l'honorable Manon Savard, le jury est composé d'une personne du milieu de l'enseignement, M. Guy Laforest, professeur titulaire retraité en science politique; d'une personne représentant le milieu médiatique, M. Bernard Derome, ancien chef d'antenne à Radio-Canada; et de deux personnes représentant le public, Mme Rose-Marie Charest, psychologue et conférencière, et M. Paul Bégin, ancien ministre de la Justice et procureur général.

Depuis sa création le 4 juin 1990, le Prix de la justice a souligné l'apport exceptionnel de 27 personnalités québécoises, soit 12 femmes et 15 hommes.

Pour plus d'information sur le Prix de la justice du Québec et les lauréats des années antérieures : Prix de la justice du Québec - Ministère de la Justice (gouv.qc.ca).

