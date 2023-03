Réaction de la FTQ au budget fédéral





« Ottawa s'engage à adopter une loi anti-briseurs de grève, enfin ! »

? Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ

MONTRÉAL, le 28 mars 2023 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) salue la décision du gouvernement fédéral de s'engager à clairement modifier le Code canadien du travail avant la fin de 2023 pour interdire le recours aux briseurs de grève pour les entreprises sous compétence fédérale. « Enfin, il était temps ! Comme société, nous ne pouvons plus tolérer que des entreprises poursuivent leurs opérations avec des scabs, comme si de rien n'était, au détriment des travailleurs et des travailleuses qui tentent d'améliorer leur sort et qui se butent à des employeurs qui préfèrent mettre à la rue des familles plutôt que de négocier de bonne foi. Bravo ! », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

« Le crédit de TPS aux familles dans le besoin est aussi un point positif de ce budget, contrairement au Québec qui a décidé de réduire les impôts au profit des plus riches et de distribuer des chèques-cadeaux pour se faire élire. Il faut le saluer », ajoute Denis Bolduc.

« Aussi, il faut souligner la volonté du gouvernement d'investir dans la transition énergétique et verte et de reporter le retour à l'équilibre budgétaire. La FTQ est par contre déçue du manque d'engagement clair pour mettre en place un véritable régime public et universel d'assurance médicaments », mentionne le secrétaire général.

En ce qui a trait à l'assurance-emploi, Ottawa aurait pu faire un effort pour bonifier le régime. « Ça fait trop longtemps que les travailleurs et les travailleuses attendent que le fédéral agisse. Ottawa aurait pu également bonifier ses transferts en santé pour les provinces, notamment pour le Québec qui a baissé les bras en acceptant un maigre milliard de dollars, alors que les besoins ne cessent de grandir », conclut le secrétaire général.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

