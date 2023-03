La ministre Freeland veut transformer l'économie, mais néglige d'importantes promesses





OTTAWA, ON, le 28 mars 2023 /CNW/ - La CSN salue certaines mesures du budget fédéral comme l'investissement majeur d'environ 20 G$ sur 5 ans pour l'économie propre ou l'annonce d'une nouvelle loi anti-briseurs de grève pour les entreprises sous juridiction fédérale. La confédération salue également la décision du gouvernement de tenir compte des conditions de travail pour les projets de l'économie propre?!

Cependant, la CSN constate encore une fois l'énorme difficulté d'Ottawa de livrer la marchandise tant en ce qui a trait à l'assurance-emploi qu'à l'assurance médicaments.

«?Après un an de consultations et des promesses de réforme qui datent de 2015, on s'attendait à plus pour la réforme de l'assurance-emploi. Avec les leçons de la crise du coronavirus et alors que tout le monde a réalisé l'importance du soutien fédéral pour éviter la catastrophe, on peut se demander quand le gouvernement osera aller de l'avant dans ce dossier qui traîne depuis des années?», lance Caroline Senneville, présidente de la CSN.

L'organisation syndicale dresse un constat similaire pour l'assurance médicaments publique qui devait pourtant se concrétiser en 2023, si l'on se fie à l'entente conclue entre le gouvernement Trudeau et le NPD de Jagmeet Singh. Selon plusieurs études, cette assurance permettrait des économies globales pouvant aller jusqu'à 3 milliards de dollars pour le Québec seulement. «?Si on veut donner un peu d'air aux travailleuses et aux travailleurs en cette période d'inflation, respecter cette promesse serait un excellent moyen?», affirme Caroline Senneville.

Économie propre : quelle sera la part du Québec??

On constate que d'importantes sommes sont prévues pour que le Canada puisse rivaliser avec le gigantesque soutien public à l'industrie de 369 G$ sur 10 ans prévus par les États-Unis dans l'Inflation Reduction Act (IRA). «?C'est une bonne chose de soutenir l'économie verte de l'avenir. On souhaite vivement que l'industrie québécoise puisse tirer son épingle du jeu?», souligne la présidente. L'organisation syndicale espère notamment qu'Ottawa en fasse plus pour soutenir le transport en commun électrifié.

La CSN demeure par ailleurs déçue de la faiblesse annoncée des transferts en santé?; cette situation complique passablement la tâche des provinces qui veulent remettre leur réseau de la santé en bon état après des années de sous-investissement et les ravages de la pandémie.

Enfin, la CSN attend encore l'intégration pleine et entière du chantier maritime Davie à la Stratégie nationale de construction navale.

